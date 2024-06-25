三一電動挖掘機SY215E首次亮相歐洲

上海2024年6月26日 /美通社/ -- 三一集團（以下簡稱「三一 」）與當地合作伙伴DNL Machine & Equipment合作，在荷蘭發布了SY215E中型電動挖掘機。此次活動吸引了包括德國徠卡(Leica Germany)在內的十多家部件供應商、約250名客戶以及POUW等行業協會的記者參加。

SY215E是三一重工在中國以外市場推出的首款中型電動挖掘機，之所以選擇荷蘭，是因為這裡是電動挖掘機的先驅市場。樣機於5月份到貨，引起了市場極大的興趣，並收到了大量預售訂單。