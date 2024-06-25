三一電動挖掘機SY215E首次亮相歐洲

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三一集團

26 6月, 2024, 00:04 CST

上海2024年6月26日 /美通社/ -- 三一集團（以下簡稱「三一 」）與當地合作伙伴DNL Machine & Equipment合作，在荷蘭發布了SY215E中型電動挖掘機。此次活動吸引了包括德國徠卡(Leica Germany)在內的十多家部件供應商、約250名客戶以及POUW等行業協會的記者參加。

SY215E是三一重工在中國以外市場推出的首款中型電動挖掘機，之所以選擇荷蘭，是因為這裡是電動挖掘機的先驅市場。樣機於5月份到貨，引起了市場極大的興趣，並收到了大量預售訂單。

SY215E (PRNewsfoto/SANY Group)
SY215E (PRNewsfoto/SANY Group)

SY215E總重量為232,000千克，最大挖掘高度為9,600毫米，最大挖掘深度為6,255毫米，有600毫米、700毫米、800毫米和900毫米履帶可供選擇。這款純電動機器專為歐洲市場設計，具有節約成本、操作方便、性能卓越、高度安全等特點。

  • 節約成本：SY215E的額定電池容量為422 kWh，電池壽命為5至7小時，與傳統挖掘機相比，每年可節省約21,560歐元。
  • 性能卓越：新型C12駕駛室可提供低噪音工作環境，大功率雙槍快速充電可在70分鍾內充滿電。即使在海拔4,000米以上，包括隧道和小型礦井中，機器也能保持穩定。
  • 操作方便：大尺寸高清觸摸屏、智能故障自診斷和在線操作系統升級提高了使用的便捷性。
  • 安全性高：多級高壓安全設計確保操作安全。

作為全球建築工程領域的領導者，三一致力於提供高品質的產品和服務。為應對全球能源短缺問題，三一長期以來一直致力於節能減排，並將重點放在電氣化方面。2023年，三一推出了40多款新型電動產品，實現銷售收入4.494億美元。三一將一如既往地致力創新，以最好的產品、服務和支持，來支持歐洲的能源轉型。

SOURCE 三一集團

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