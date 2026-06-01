SynaXG 攜手合作伙伴推出SynaSpark Rover

搭載NVIDIA DGX Spark的車載超級計算機，讓AI-RAN隨時隨地快速部署

台北2026年6月1日 /美通社/ -- SynaXG推出SynaSpark Rover，這是一款便攜式AI-RAN與分布式AI運算平台，重新定義了企業部署原生AI連接與邊緣AI運算的方式。該平台專為實體AI（Physical AI）時代打造，採用堅固耐用、可快速部署的形態，提供運營商級5G連接與高性能邊緣AI處理能力。

SynaSpark Rover由NVIDIA DGX Spark和NVIDIA AI Aerial平台提供支持，將SynaXG的高性能AI-RAN與GPU加速的AI運算集成到一個完整的箱式網絡架構中，使企業、運營商和工業客戶能夠在幾分鍾內部署私有的AI原生5G網路。

SynaSpark Rover專為需要確定性低延遲、高吞吐量和本地化AI處理的環境而打造，應用場景涵蓋智慧製造工廠、倉庫、港口、船舶、公用事業站點、應急救援行動、體育場館、商展、會議及音樂會等。

該平台提供完全集成的部署堆棧，包含5G核心網路、前傳、高性能無線單元及集成電源，同時支持Sub-6GHz和毫米波頻段。每個DGX Spark支持：

最多3個扇區，可服務1,000個活躍用戶和3,000個連接用戶

高性能視覺AI處理（兼容5G攝像頭），並為機器人、無人機和自動駕駛系統等 實體AI 應用提供確定性低延遲連 線

通過高性能集中單元/分布單元和無線單元，實現廣域覆蓋和高吞吐量

通過優化集中單元/分布單元和無線單元的功耗配置，實現超高能效運行

提供1 PFLOPS的專用 運算能力 ，用於模型訓練與微調、推理、視覺AI、 數位雙生及邊緣 AI應用

對於AI運算密集型工作負載，單個SynaSpark Rover內最多可部署四套DGX Spark系統，提供總計高達4 PFLOPS的AI運算性能。

NH Institute（NHI）將成為SynaSpark Rover的首發客戶，這反映了市場對便攜式AI原生電信與分布式AI基礎設施的強勁需求。作為新一代5G與AI部署的推動者，NHI正在加速從傳統網絡向共享式AI-RAN和分布式AI運算的過渡。

NHI與SynaXG將攜手合作，為購物中心、體育場館和高層辦公室的業主提供AI-RAN連接和本地化的分布式AI計算基礎設施，同時使他們能夠向需要在邊緣側進行本地AI推理的租戶提供AI即服務（AI-as-a-Service）。

NHI執行長Jun Yamada表示：「我們合作的物業業主擁有充滿潛力但尚未變現的建築和場地。SynaSpark Rover改變了這一局面，使我們能夠將私有5G連線、AI驅動的營運以及分布式AI運算直接部署到這些物業中，讓AI推理在邊緣端運行，將每一棟建築都轉變為分布式網絡。這為物業業主解鎖了新的收入來源。」

SynaXG執行長Xin Huang表示：「傳統的電信基礎設施從未是為實體AI時代而設計的。實體AI時代需要的是智能、便攜且可按需部署的基礎設施。我們始終堅信，AI運算和無線連接不應受地理位置限制。SynaSpark Rover正是我們應對這一挑戰的解決方案，它將AI-RAN與分布式AI運算集成於一個專為最嚴苛現實環境打造的加固型平台中。」

NVIDIA電信與AI副總裁Soma Velayutham表示：「實體AI時代需要在邊緣側深度整合5G訊號處理與AI應用。SynaXG使這些先進能力可為任何企業所用，從而進一步擴展了其應用范圍。藉由NVIDIA DGX Spark和NVIDIA AI Aerial，SynaSpark Rover消除了傳統網絡基礎設施的複雜性，將AI-RAN轉變為一個使用者友善的解決方案，幾乎可以隨時隨地輕鬆部署。」

SynaSpark Rover的推出體現了SynaXG建構連接AI數據中心與實體世界的基礎設施層的使命，證明了運營商級AI原生基礎設施不再意味著耗時、複雜或遙不可及。

SynaSpark Rover將在台北國際電腦展/ InnoVEX展會的NVIDIA Inception Startups/TAI1館展示。現場演示將於2026年6月2日至5日在台北市SynaXG展位S0712a（33號）進行。如需觀看SynaSpark Rover的實際運行效果，請訪問https://youtu.be/waWowqBdhME觀看完整產品視頻。

關於SynaXG

SynaXG是一家總部位於新加坡的科技公司，也是AI原生無線接入網的開創者。其統一軟件平台將5G RAN與AI功能集成於共享的商業硬之上，使電信商、超大型雲端服務業者和企業能夠部署高性能、高能效且可變現的AI驅動型網絡。SynaXG與晶片、雲端、RAN及AI領域的全球生態系統夥伴緊密合作，加速向5G-Advanced和6G架構的過渡。

欲了解更多資訊，請造訪www.synaxg.com。

關於NH Institute（NHI）

NHI是總部位於日本的新一代電信基礎設施的推動者，致力於加速行業從傳統網絡向共享式AI-RAN和分布式AI運算架構的轉型，這些架構對於可擴展的5G和AI部署至關重要。NHI與生態系統夥伴合作，推動商業與工業應用場景的採用，使客戶能夠在邊緣側提供本地AI推論。

如需了解更多資訊，請造訪https://nh-institute.com/en/。

SOURCE SynaXG