Synology® 群暉科技發表 DiskStation neo+ 系列，以低入手門檻享有高效能體驗

更易入手的起點

neo+ 系列沿用與 DS Plus 系列相同的硬體架構，並以 4GB non-ECC DDR4 SODIMM 記憶體作為預設配置，大幅降低使用者的初期購置成本。

neo+ 系列將與現行 DS Plus 系列並行推出，以更靈活多元的產品選擇，因應市場的變化與需求。

毫不妥協的效能

neo+ 系列機種內建 M.2 插槽，可用於 SSD 快取，並搭載 2.5GbE 連接埠，儲存容量則可串接 DX525 擴充裝置進一步提升。此外，DS1825neo+ 與 DS1525neo+ 還配備 PCIe 3.0 插槽，可選配 10GbE 或 25GbE 網路介面卡。

為確保用戶未來擁有多元的升級空間，此系列機種完整支援既有 ECC 記憶體升級選項，讓使用者可隨工作負載成長，記憶體最高擴充至 32GB。[1]

完整資料管理能力

neo+ 系列搭載 Synology DiskStation Manager（DSM）作業系統，提供資料共享、同步、備份與監控的完整解決方案。

Synology Drive 可將系統轉換為私有雲，為分散式團隊提供跨平台存取與跨站點同步。Active Backup Suite 可保護 Windows、Linux 與 macOS 裝置、虛擬機器和雲端帳戶，並提供彈性的異地備份選項。Surveillance Station 則能架設本地端錄影伺服器，用於多站點安全監控。

Synology DiskStation neo+ 系列自即日起已透過 Synology 香港夥伴與經銷商販售。欲了解更多資訊，請前往：Synology 官方網頁

[1]. 官方不支援混用 non-ECC 與 ECC 記憶體模組。

欲知更多詳情，請前往：https://www.synology.com/zh-hk

關於 Synology 群暉科技

成立於 2000 年，Synology 專注於資料管理領域，提供資料儲存、備份、檔案協作、影像監控管理以及網路架構解決方案，目前在全球已累積超過 1000 萬名用戶，並在網路儲存設備 （NAS）專業使用者及企業市場取得領先地位。隨著資料成為各產業轉型核心，未來 Synology 將持續協助全球企業妥善管理、保護每一份資料，簡化 IT 管理流程。

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