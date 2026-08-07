Synology® 群暉科技發表 DiskStation neo+ 系列，以低入手門檻享有高效能體驗

新聞提供者Synology 群暉科技
07 8月, 2026, 11:51 CST
香港2026年8月7日 /美通社/ -- Synology 群暉科技推出 DiskStation neo+ 系列，包含 DS1825neo+、DS1525neo+、DS925neo+ 與 DS725neo+，此系列新品帶來了更容易入手的記憶體配置，讓客戶能輕鬆在效能與預算需求之間取得平衡。
Synology NAS 事業群執行副總經理朱百一表示：「桌上型機種始終是我們 NAS 生態系的核心。隨著記憶體市場變化，neo+ 系列讓用戶可依當前預算與未來容量需求，自由擴充硬體。」
更易入手的起點
neo+ 系列沿用與 DS Plus 系列相同的硬體架構，並以 4GB non-ECC DDR4 SODIMM 記憶體作為預設配置，大幅降低使用者的初期購置成本。
neo+ 系列將與現行 DS Plus 系列並行推出，以更靈活多元的產品選擇，因應市場的變化與需求。
毫不妥協的效能
neo+ 系列機種內建 M.2 插槽，可用於 SSD 快取，並搭載 2.5GbE 連接埠，儲存容量則可串接 DX525 擴充裝置進一步提升。此外，DS1825neo+ 與 DS1525neo+ 還配備 PCIe 3.0 插槽，可選配 10GbE 或 25GbE 網路介面卡。
為確保用戶未來擁有多元的升級空間，此系列機種完整支援既有 ECC 記憶體升級選項，讓使用者可隨工作負載成長，記憶體最高擴充至 32GB。[1]
完整資料管理能力
neo+ 系列搭載 Synology DiskStation Manager（DSM）作業系統，提供資料共享、同步、備份與監控的完整解決方案。
Synology Drive 可將系統轉換為私有雲，為分散式團隊提供跨平台存取與跨站點同步。Active Backup Suite 可保護 Windows、Linux 與 macOS 裝置、虛擬機器和雲端帳戶，並提供彈性的異地備份選項。Surveillance Station 則能架設本地端錄影伺服器，用於多站點安全監控。
Synology DiskStation neo+ 系列自即日起已透過 Synology 香港夥伴與經銷商販售。欲了解更多資訊，請前往：Synology 官方網頁
[1]. 官方不支援混用 non-ECC 與 ECC 記憶體模組。
欲知更多詳情，請前往：https://www.synology.com/zh-hk
關於 Synology 群暉科技
成立於 2000 年，Synology 專注於資料管理領域，提供資料儲存、備份、檔案協作、影像監控管理以及網路架構解決方案，目前在全球已累積超過 1000 萬名用戶，並在網路儲存設備 （NAS）專業使用者及企業市場取得領先地位。隨著資料成為各產業轉型核心，未來 Synology 將持續協助全球企業妥善管理、保護每一份資料，簡化 IT 管理流程。
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