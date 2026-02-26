Taboola 任命 Krishan Bhatia 擔任首席商務長

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「Krishan 在公司發展的關鍵階段加入別具意義。隨著廣告主積極尋求搜尋與社群之外的成長動能，我們正重塑開放網路上的成效型廣告模式，Realize 也逐步成為推動規模化成長的重要引擎。同時，DeeperDive 將生成式 AI 能力導入新聞媒體網站，協助媒體加速創新並強化競爭力。這兩項核心布局，將成為公司下一階段成長的重要支柱。」

Singolda 進一步指出：「Krishan 在 Amazon 與 NBCUniversal 期間，成功打造並擴展多項具代表性的廣告業務，熟悉大規模營運架構，也深諳品牌與代理商合作及精準執行管理。在總裁暨營運長 Eldad Maniv 的帶領下，公司已奠定穩固基礎，年營收突破 20 億美元。此時由 Krishan 出任 Taboola 首位首席商務長，將有助於整合全球銷售資源、深化市場拓展策略，進一步推動公司規模化成長。」

Krishan Bhatia 表示：「Taboola 以全球規模與創新技術，持續深化在成效型廣告領域的布局。過去一年，公司達成多項重要里程碑。Realize 的推出，進一步強化我們在搜尋與社群之外的市場定位；DeeperDive 則推動生成式 AI 在媒體場景中的實際應用，為內容變現開啟新的可能。能在此關鍵成長階段加入團隊，我深感榮幸，也期待與全球團隊攜手，推進 Taboola 邁向新的發展階段。」

Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。

目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。

