Tata Communications 準備推出 Kaleyra AI：具變革性並由人工智能驅動的未來客戶互動方式

印度孟買2024年12月14日 /美通社/ -- Tata Communications（印度國家證券交易所代碼：TATACOMM）（孟買證券交易所代碼：500483）是全球領先的通信技術公司，今天宣布推出 Kaleyra AI，這是一個面向未來並由人工智能驅動的旗艦產品組合，將重新定義客戶互動方式。

這個具變革性的產品組合在初期會提供三項超越傳統通訊工具的獨特功能。該套件旨在輕鬆整合通訊渠道與即時代理介面，利用生成式人工智能 (GenAI) 來透過精簡、個人化和高度吸引力的客戶互動提供競爭優勢。初期提供的功能包括：

適用於 WhatsApp 的 GenAI 模板生成器 ： 該功能可製作適用於 WhatsApp 的個人化模板和訊息變體。未來計劃會將類似的功能擴展到其他通信渠道，例如 SMS 和豐富通信服務 (RCS)。

透過製作能與受眾產生共鳴的訊息，並善用每個渠道的優勢，企業將能夠自動化市場推廣任務並增加回應率，同時讓品牌聲音保持一致，並讓內容與客戶相關。

該功能可製作適用於 WhatsApp 的個人化模板和訊息變體。未來計劃會將類似的功能擴展到其他通信渠道，例如 SMS 和豐富通信服務 (RCS)。 透過製作能與受眾產生共鳴的訊息，並善用每個渠道的優勢，企業將能夠自動化市場推廣任務並增加回應率，同時讓品牌聲音保持一致，並讓內容與客戶相關。 對話式人工智能資料報告： 這項先進的報告功能將複雜的資料查詢轉換為具洞察力的報告，並附有引人入勝且易於理解的視覺化效果。

透過處理客戶的自然語言資料查詢，它將在幾秒鐘內提供度身訂造的人工智能分析，讓企業能夠迅速作出資料導向的決策並獲得關鍵見解，不必過度依賴商業分析團隊。

這項先進的報告功能將複雜的資料查詢轉換為具洞察力的報告，並附有引人入勝且易於理解的視覺化效果。 透過處理客戶的自然語言資料查詢，它將在幾秒鐘內提供度身訂造的人工智能分析，讓企業能夠迅速作出資料導向的決策並獲得關鍵見解，不必過度依賴商業分析團隊。 對話式人工智能無程式碼生成器： 除了基本互動之外，該功能讓企業用戶能夠製作「互動助理」，以文字和豐富式媒體的格式為客戶和工作團隊提供自然的對話式回應（不需要任何編程知識），從而簡化複雜的資料分析並加快決策。

該平台還可讓企業的客戶支援和市場推廣團隊透過智能和沉浸式的互動建立信任，從而提升整體用戶體驗。

Tata Communications 客戶互動套件主管 Mauro Carobene 表示：「Kaleyra AI 代表著一次強大的飛躍，並將為企業加速業務增長的提供助力。對於面對客戶的角色而言，這個產品組合將顯著提高參與度和互動率。在早期受控的演示中，我們觀察到回應和解決問題的平均時間明顯縮短，尤其是在查詢量高峰期。對於高層決策者來說，我們由人工智能驅動的生成式報告和洞察將透過簡單的自然語言介面提高企業績效的可見性。」

Kaleyra AI 將於明年初以測試版形式率先向部分 Tata Communications 客戶提供。預計將於 2025 年上半年在 Tata Communications 的 AI Cloud 上推出一般可用版本。

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關於 Tata Communications

Tata Group 附屬公司 Tata Communications（印度國家證券交易所代碼：TATACOMM）（孟買證券交易所代碼：500483）是全球數碼生態系統推動者，現今已在逾 190 個國家和地區推動快速增長的數碼經濟。公司以信任為先導，憑藉協作和連結解決方案、核心和下一代連結、雲端託管、安全解決方案與媒體服務，以實現全球企業的數碼轉型。《財富》雜誌 500 強企業中有 300 間都是其客戶，而公司協助各企業與全球 80% 的雲端巨頭連線。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

前瞻性和警示性陳述

本新聞稿中關於 Tata Communications 及其前景及其他陳述的某些詞語及陳述，包括與 Tata Communications 的預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 的未來發展及印度一般經濟相關的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括財務、監管和環境，以及與行業增長和趨勢預測有關的因素，這些可能導致 Tata Communications 的實際結果、業績或成就，或行業結果，與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的重要因素其中包括：未能增加 Tata Communications 網絡流量；未能開發滿足客戶需求和產生可接受利潤率的新產品和服務；未能成功對新技術和資訊系統完成商業測試以支援新產品和服務，包括語音傳輸服務；無法穩定或降低公司某些通訊服務的價格壓縮速率；未能整合印度政府政策或法規的策略性收購和變化，特別是與 Tata Communications 行業行政有關的變更；以及印度的整體經濟、商業與信貸條件。可能導致實際結果、績效或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的其他額外因素，其中許多不在 Tata Communications 的控制範圍，包括但不限於 Tata Communications Limited 年度報告中討論的風險因素。

Tata Communications Limited 的年度報告載於 www.tatacommunications.com。Tata Communications 無義務，且明確表示不承擔更新或更改其前瞻性陳述的任何義務。

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