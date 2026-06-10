全球企業面臨人工智能擴展危機：77% 將人工智能列為董事會級優先事項，但三分之二仍依賴傳統基建

Tata Communications 與 Bloomberg Media Studios 攜手發表新研究，揭示企業之困不在採納人工智能，而在背負基礎技術債，難以大規模推展人工智能。

印度孟買2026年6月10日 /美通社/ -- 人工智能 (AI) 已成舉世企業的共同方針，惟 Tata Communications 與 Bloomberg Media Studios 的一項全新環球研究揭示，企業內部正浮現更為尖銳的問題：對人工智能的投資已毋庸置疑，但支撐相關應用的底層系統未必具備大規模承載能力。

根據由 Tata Communications 贊助並與 Bloomberg Media Studios 合力製作的報告Building Durable AI Advantage（建立持久的人工智能優勢） 顯示，目前每四位企業領袖中便有三位 (77%) 把人工智能列為董事會級優先事項。 然而，65% 企業仍使用傳統或尚在發展階段的基建，其設計並未顧及企業人工智能對數據密度及整合能力的要求。 僅 29% 表示其基建能隨業務需求演變而擴展。此乃關鍵落差，因人工智能工作負載並非循平穩直線攀升。 工作負載時而激增，時而跨環境流轉，對系統中最脆弱之處構成壓力。

此研究涵蓋北美、歐洲及亞洲 501 位來自年收入逾 5 億美元企業的高層，從中歸納出五個互相強化的系統（或稱為「循環」），其主宰人工智能投資的價值，是隨時間複利遞增，抑或趨於停滯。 五個循環橫跨基礎（基建現代化）、整合（系統間互操作性）、技能（能力分佈）、管治（決策速度）及投資回報率 (ROI)（價值可視性）。 即使單一循環受壓，企業仍能產生局部效益。 惟若要成效持久，五個循環就須整體配合：當各循環彼此強化時，進展便會加速，優勢複利遞增；當任何一環停滯，限制便會擴散，發展動能亦會減弱。

限制浮現之處

研究發現，五個循環各自都已浮現壓力點：

基礎： 現代化進展不均。 不足一半的企業表示，其網絡連接、混合部署靈活度或數據架構已達全面現代化。 基建先進的企業從人工智能獲取高業務價值的機會，幾乎為依賴傳統系統企業的兩倍。

現代化進展不均。 不足一半的企業表示，其網絡連接、混合部署靈活度或數據架構已達全面現代化。 基建先進的企業從人工智能獲取高業務價值的機會，幾乎為依賴傳統系統企業的兩倍。 整合： 28% 領袖將人工智能與傳統系統整合之困視為價值實現的主要阻礙，另有 38% 表示整合問題拖延審批及採購週期。 三分之二 (67%) 認為，在不同渠道上將數碼自動化與人際互動無縫結合，對人工智能的推行極為關鍵。

28% 領袖將人工智能與傳統系統整合之困視為價值實現的主要阻礙，另有 38% 表示整合問題拖延審批及採購週期。 三分之二 (67%) 認為，在不同渠道上將數碼自動化與人際互動無縫結合，對人工智能的推行極為關鍵。 技能： 30% 企業指出，技能缺口及專業人才短缺是實現人工智能價值的主要阻礙。 規模愈大，壓力愈深——年收入逾 50 億美元的企業，45% 提及技能落差，遠超研究平均水平。

30% 企業指出，技能缺口及專業人才短缺是實現人工智能價值的主要阻礙。 規模愈大，壓力愈深——年收入逾 50 億美元的企業，45% 提及技能落差，遠超研究平均水平。 管治： 42% 企業認為，安全與合規審查是導致審批延遲的最大原因，其次是整合方面的顧慮 (38%) 及採購程序的複雜性 (38%)。 隨著針對更高價值投資而成立的持份者委員會數目增加，管治機制可能成為阻礙規模擴展的枷鎖，而非支持擴展的規範。

42% 企業認為，安全與合規審查是導致審批延遲的最大原因，其次是整合方面的顧慮 (38%) 及採購程序的複雜性 (38%)。 隨著針對更高價值投資而成立的持份者委員會數目增加，管治機制可能成為阻礙規模擴展的枷鎖，而非支持擴展的規範。 投資回報率：九成企業從現代化計劃中窺見若干價值，但逾六成坦言尚未達至最佳成效。 部分挑戰來自可視性，當人工智能、基建與安全被獨立監測時，其對整體業務的廣泛影響便無從顯現。 價值似乎被局限於個別項目之中，而後續投資決策亦往往依循這些較狹窄的指標而作出。

Tata Communications 總裁兼營收總監 Sumeet Walia 表示：「人工智能已成當代極具決定性的業務方針，惟真正分野已不在人工智能本身，而在讓人工智能大規模實現價值的基建與整合。 我們的研究顯示，企業雄心雖正加速升溫，惟準備程度依舊參差。 若要在未來數年脫穎而出，機構就要投資於基建，將企業內的人員、系統、數據與智能貫通相連。」

「人工智能乃運算、電力、連接性及平台緊密交織的生態系統，彼此再非獨立系統，而是逐漸融為一體，成為統一基建。 人工智能正加速此融合趨勢，Tata Communications 透過其數碼解決方案架構加以應對。這正是我們的獨特優勢所在，以助客戶達成業務目標。」

如欲探索Building Durable AI Advantage 報告的完整結果，請瀏覽此處。

關於 Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) 是 Tata Group 的旗下成員，致力推動全球數碼生態系統，業務遍及超過 190 個國家及地區，為現今蓬勃發展的數碼經濟注入活力。 公司秉持信任為先的原則，透過合作與互聯解決方案、核心及新一代連接技術、雲端託管與安全解決方案，以及媒體服務，以助全球企業實現數碼轉型。 全球有 300 間 Fortune 500 公司選用其服務，公司更協助企業連接全球八成的雲端服務龍頭。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

關於報告

Building Durable AI Advantage {企業報告數據來自一項調查，對象為 501 位直接參與或能夠影響電訊基建及採購決策的高層行政人員及領導者。 實地研究工作於 2025 年 12 月至 2026 年 1 月期間進行，涵蓋的市場包括美國、英國、德國、法國、新加坡、香港、中國、印度，以及比荷盧聯盟/北歐地區。 65% 受訪者為總監級高層人員，35% 為副總裁或以上職級。

前瞻性及警示陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些詞語和陳述，以及其他陳述，包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 營運未來發展以及印度整體經濟有關的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述涉及已知及未知的風險、不確定因素及其他因素，包括財務、監管及環境因素，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或行業結果，與該等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。 可能導致實際結果、表現或成就與該等前瞻性陳述截然不同的重要因素包括：未能增加 Tata Communications 網絡上的流量；未能開發滿足客戶需求並產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成對支援新產品和服務（包括語音傳輸服務）的新技術和資訊系統的商業測試；未能穩定或降低公司若干通訊服務的價格壓縮率；未能整合策略性收購以及印度政府政策或規例的變動，特別是與 Tata Communications 所屬行業管理相關的變動；以及宏觀層面上印度的經濟、商業和信貸狀況。 其他可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述出現重大偏差的因素（其中許多超出 Tata Communications 的控制範圍），包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中所討論的風險因素。

Tata Communications Limited 年報載於 www.tatacommunications.com。 Tata Communications 並無義務亦明確表示不會承擔任何義務，以更新或修訂其前瞻性陳述。

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