Tata Communications CloudLyte 為邊緣運算開辟新前景

全自動化邊緣平台，在多個國家／地區部署和管理應用程式，範圍覆蓋全球

帶來進階的邊緣人工智能功能，協助作出明智的決策

端對端解決方案包括邊緣基礎架構以及平台、網絡和託管服務，並具有穩定運行時間保證

解決零售、製造、汽車、醫療保健和金融服務業的各種業界領先使用案例

印度孟買2024年5月8日 /美通社/ -- 全球通訊科技公司 Tata Communications 今天推出了 Tata Communications CloudLyte，這是一個全自動化的邊緣運算平台，旨在為未來就緒的企業在資料驅動的世界中蓬勃發展。

隨著企業變得超連接，5G 和物聯網（loT）等新興技術也越來越流行，對即時數據處理、低延遲應用程式和智能決策的需求變得至關重要。Tata Communications CloudLyte 處於邊緣運算的最前沿，並通過其多存取、雲端和基礎架構無人知的架構，專門滿足全球企業的需求。

通過其獨特的「一站式解決方案」方法，Tata Communications CloudLyte 為企業提供了平台、基礎架構、網絡、託管服務和使用案例，作為全面的統一產品。「一站式解決方案」讓企業能夠快速部署（在幾分鐘內），並按需求輕鬆擴展，從而有面向未來的投資。

透過即時推論和自動擴充功能，該平台無縫地將雲端功能擴展到邊緣，引入了雲端的敏捷性和靈活性。Tata Communications CloudLyte 還集中管理邊緣資源，以提供流暢的體驗，並具有內置安全性，包含零信任架構和分層式防禦等功能，從而簡化企業營運、最大化效率，並推動業務成長。

Tata Communications 副總裁兼雲端與邊緣業務全球負責人 Neelakantan Venkataraman 表示：「在超連接的世界中，企業越來越依賴彈性、效能和安全的邊緣運算能力。這些對於管理所產生的大量原始數據，並快速有效地處理它們至關重要，從而實現快速決策並促進加速業務轉型。透過將雲端體驗帶到邊緣，Tata Communications CloudLyte 讓全球企業能夠透過一個完善整合的雲端架構，充分利用雲端的潛力。透過 Tata Communications CloudLyte，我們不僅在創造未來，我們也正在重新定義未來。從 AI 驅動的預測性維護到零售分析，都有著無限潛能。」

Omdia 高級首席分析師 Kerem Arsal 表示：「Tata Communications CloudLyte 憑藉其基礎架構和雲端無關的運算方法，以及支援多種連線存取網路的能力（例如 SD-WAN、私人 5G 和 Wi-Fi 等），填補了邊緣市場的重大差距。它跨越了 IT 和 OT 孤島，有效地統一了多雲端環境中資源和應用程式的管理、配置和編排。然而，它也是模組化的，能夠讓客戶根據其現有的設置和所需的結果，靈活地制定自己的解決方案。Tata Communications CloudLyte 作為一個優雅且全面的平台，整合了連接和運算方法，大幅降低了許多創新使用案例的邊緣部署複雜性。」

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關於 Tata Communications

Tata Group 下屬公司 Tata Communications（印度國家證券交易所代碼：TATACOMM）（BSE 股票代碼：500483）是全球數位生態系統推動者，現今已在逾 190 個國家和地區推動快速增長的數位經濟。公司以信任為先導，憑藉協作和連結解決方案、核心和下一代連接性、雲端託管和安全解決方案與媒體服務，以實現全球企業的數位轉型。《財富》雜誌 500 強企業中有 300 家都是其客戶，而公司協助各企業與全球 80% 的雲端巨頭連線。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com。

前瞻性和警示性陳述

本新聞稿中有關 Tata Communications 及其前景的某些字詞和陳述，以及其他陳述（包括與 Tata Communications 預期財務狀況、業務策略、Tata Communications 業務的未來發展以及印度整體經濟相關的聲明），均為前瞻性陳述。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括財務、監管和環境，以及與行業增長和趨勢預測相關的因素，這些因素可能導致 Tata Communications 的實際結果、表現或成就，或業界結果，與此等前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在實質性差異。可能導致實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述存在重大差異的重要因素其中包括：未能增加 Tata Communications 網絡流量；未能開發滿足客戶需求和產生可接受利潤率的新產品和服務；未能成功對新技術和資訊系統完成商業測試以支援新產品和服務，包括語音傳輸服務；無法穩定或降低公司某些通訊服務的價格壓縮速率；未能整合印度政府政策或法規的策略性收購和變化，特別是與 Tata Communications 行業行政有關的變更；以及印度的整體經濟、商業與信貸條件。可能導致實際結果、表現或成就，與此等前瞻性陳述有實質性不同的其他因素，當中包括許多不受 Tata Communications 控制，包括但不限於 Tata Communications Limited 年報中討論的風險因素。

Tata Communications Limited 的年報可於 www.tatacommunications.com 上查閱。Tata Communications 無義務，且明確表示不承擔更新或更改其前瞻性陳述的任何義務。

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SOURCE Tata Communications