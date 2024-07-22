TCL電子（01070.HK）2024年Q2全球出貨量同比增長13%

上半年海外市場75吋及以上電視出貨量同比大增78%

香港2024年7月22日 /美通社/ -- TCL電子控股有限公司（「TCL電子」或「公司」，01070.HK）今天公佈2024年上半年全球出貨量數據。得益於公司在全球市場的積極開拓和品牌影響力的有效提升，2024年第二季度出貨量668萬台，同比增幅高達12.9%，環比增幅更達至14.3%，上半年TCL電視全球出貨量達1,252萬台，同比增長9.2%。

與此同時，大呎吋及高端產品持續受全球用戶青睞，65吋及以上TCL電視全球出貨量同比增長14.5%，出貨量佔比提升至23.6%，75吋及以上TCL電視全球出貨量同比增長34.5%，出貨量佔比則提升至11.8%，全球出貨平均呎吋從49.9吋同比提升1.8吋至51.7吋；TCL中高端產品量子點電視及Mini LED電視全球出貨量分別同比高增64.4%及122.4%，Mini LED電視出貨維持全球領先水平。

優化產品結構，精準營銷投入，全球多國市佔保持領先

2024年上半年，TCL電子在海外市場表現尤為突出。TCL電視國際市場出貨量同比增幅達10.4%，其中75吋及以上電視出貨量同比大幅增長77.9%，產品結構實現進一步優化。公司通過攜手美洲杯等重要體育賽事，精準投入品牌營銷，並且加大北美、歐洲、新興市場[1]等多區域重點渠道覆蓋，TCL電視在全球三十個國家出貨量排名穩居前五[2]，並且TCL品牌連續八年上榜「Google x Kantar BrandZ中國全球化品牌50強榜單」。

作為Mini LED顯示技術的先行者，TCL電子將極具優勢的Mini LED電視產品通過全球深耕多年的渠道迅速鋪開，並且先後在北美、歐洲、中東非、亞太等地區推出115吋QD-Mini LED電視，獲得廣泛關注。2024年上半年TCL Mini LED電視在海外市場出貨量同比大增124.7%。

從區域出貨量情況看，2024年上半年TCL電視在歐洲、新興市場的出貨量保持增長。TCL電子持續拓展重點國家渠道，2024年上半年歐洲市場TCL品牌電視出貨量同比增加40.1%，零售量市佔率在法國、瑞典、波蘭排名前二，在捷克、西班牙排名第三[3]；新興市場方面，公司在部分區域率先推出具有競爭力的新品，同時積極強化品牌營銷，拉美及中東非市場出貨量分別同比上升11.6%及25.4%，其中，菲律賓、澳洲、緬甸、巴基斯坦零售量市佔率保持行業第一[3]。北美市場方面，公司持續推進中高端策略，主動調整渠道和產品結構，整體出貨規模表現平穩，75吋及以上出貨量同比提升46.9%，出貨量佔比提升2.8個百分點至8.4%，且美國零售量市佔率提升0.1個百分點，穩居市場第二[4]。

堅持品牌引領，「 TCL+ 雷鳥」雙品牌戰略持續發力

受內需持續下降影響，2024年上半年國內彩電市場零售量同比下降10.7%[5]，但TCL電子仍把握「消費品以舊換新」等政策機遇，通過TCL品牌進行向上突破，雷鳥品牌進行年輕化下沉，今年上半年中國市場出貨量同比逆勢增長5.4%，其中，雷鳥品牌電視的同比增速更達至66.4%。據中怡康全渠道數據[5]，今年上半年TCL電視（TCL+雷鳥）在中國市場零售量市佔率同比上升2.3個百分點至20.0%，位居第二，TCL Mini LED電視零售量依然穩居中國市場第一。

在堅定執行「TCL+雷鳥」雙品牌戰略的同時，公司積極調整產品結構，進一步突破中高端市場，2024年上半年65吋及以上、75吋及以上TCL電視在中國市場出貨量分別同比增長6.7%及17.7%，出貨量佔比分別提升0.6個百分點和3.5個百分點，達至51.5%和33.2%。

未來，TCL電子將持續推進「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」發展戰略，通過積極落實「智能物聯生態」全品類佈局，為消費者提供更舒適的生活體驗，並致力成為全球領先的智能終端企業。

二零二四年上半年出貨量數據（未經審計）

單位：台

大呎吋顯示——TCL電視出貨量 12,515,740 - 65吋及以上TCL電視出貨量佔比 23.6 % - 75吋及以上TCL電視出貨量佔比 11.8 %

有關 TCL 電子

TCL電子控股有限公司（01070.HK，於開曼群島註冊成立之有限公司），自1999年11月起於香港聯交所主板上市，業務範圍涵蓋顯示業務、創新業務以及互聯網業務。TCL電子以「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」為戰略，積極變革創新，聚焦突破全球中高端市場，努力夯實「智能物聯生態」全品類佈局，致力為用戶提供全場景智慧健康生活，打造全球領先的智能科技公司。TCL電子已獲納入深港通之合資格港股通股份名單，是恒生港股通指數、恒生綜合中小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數成份股，並從2018年起連續多年獲得恒生指數公司授予ESG評級A。

如欲查詢更多資料，請瀏覽TCL電子投資者關係網站 http://electronics.tcl.com ，或訪問TCL電子投資者關係官方微信公眾號。

[1] 新興市場包括亞太、拉丁美洲、中東非等地區之國家。

[2] 統計時間區間：2024年1月至5月，數據來源：GfK、Circana。

[3] 統計時間區間：2024年1月至5月，數據來源：GfK。

[4] 統計時間區間：2024年1月至5月，數據來源：Circana。

[5] 統計時間區間：2024年1月至6月，數據來源：中怡康全渠道。

SOURCE TCL電子控股有限公司