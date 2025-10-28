TCL電子（01070.HK）2025年前三季度TV實現量額齊升

產品結構 進一步 優化， Mini LED TV 全球出貨量同比增長 153.3%

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- TCL電子控股有限公司（「TCL電子」或「公司」，01070.HK）今天公佈2025年前三季度全球TV出貨量數據。2025年第三季度，TCL TV全球出貨量達761萬台，推動前三季度累計出貨量達2,108萬台，同比增長5.3%。公司深耕顯示技術領域，持續加碼研發投入，推出的Mini LED TV憑藉卓越的畫質表現與創新體驗，獲得全球用戶廣泛青睞，今年前三季度TCL Mini LED TV全球出貨量同比大幅增長153.3%至224萬台。產品結構優化帶動公司前三季度TCL TV銷售額增速跑贏出貨量表現，同比增長8.7%。

「中高端 + 大屏化」戰略成效顯著，產品結構持續優化，品牌價值穩步提升

TCL電子持續聚焦「中高端+大屏化」戰略，大呎吋產品佔比進一步提升。2025年前三季度，65吋及以上TCL TV的全球出貨量同比增長25.8%，在整體出貨量的佔比由去年同期的24.3%躍升至29.0%；75吋及以上TCL TV全球出貨量同比增幅達27.8%，佔比從去年同期的11.8%提升至14.3%，TCL TV全球出貨平均呎吋同比提升1.6吋至53.6吋。受益於產品結構持續改善，前三季度TCL TV全球銷售均價同比提升3.2%，其中第三季度同比提升5.7%。

與此同時，公司持續投入全球品牌營銷及服務體系建設，品牌價值穩步提升，TCL品牌已連續九年入選Google x KANTAR BRANDZ中國全球化品牌50強，今年排名第10位，較去年上升1位，品牌力大幅增長20%。今年第三季度，公司推出的SQD-Mini LED技術，憑藉光色控制的革命性突破，不僅終結了困擾行業多年的串色、色暈等問題，更以萬象分區控光技術重塑畫質評判體系。這項擁有100% BT.2020全域高色域與萬象分區的方案，被視為目前最尖端的顯示技術。作為行業領先產品，TCL Mini LED TV銷量延續高增長態勢，今年前三季度全球出貨量同比增長153.3%，出貨量佔比同比提升6.7個百分點至11.4%。

積極拓展海外渠道， AI 技術賦能產品生態，國際市場 TV 銷售量額齊升

國際市場方面，公司積極拓展海外區域重點渠道，加深與中高端渠道合作，加強電商平台佈局及開展多元化營銷，不斷提升各區域市場份額，2025年前三季度TCL TV國際市場出貨量同比增長7.9%。其中，大呎吋及中高端TV出貨量增長迅猛，65吋及以上TCL TV、75吋及以上TCL TV在國際市場出貨量分別同比增長44.6%及61.8%，TCL Mini LED TV國際市場出貨量同比增幅更達至235.4%。與此同時，今年9月，TCL在國際市場發佈全球首款內置Google AI助手Gemini的新品TCL QM9K。該款產品搭載自研AI畫質芯片，深度優化畫面細節、色彩表現和動態效果，同時還提供主動式AI服務，化身家庭智能中控，支持日程展示、新聞匯總和設備聯動，不僅使智能交互與卓越畫質完美融合，更重塑TV作為家庭信息中樞的全新價值。中高端及大呎吋產品銷售增加，推動前三季度國際市場TCL TV銷售額及銷售均價分別同比提升12.7%以及4.5%，其中第三季度國際市場TCL TV銷售額及銷售均價分別同比提升14.2%和7.2%。

分區域來看，在歐洲市場，得益於渠道滲透率持續提升，2025年前三季度TCL品牌TV出貨量同比增長20.0%，第三季度同比增速更是超30%，規模增勢持續增強。同時，中高端產品表現優異，首三季度65吋及以上、75吋及以上TCL TV出貨量分別同比增長76.2%及138.0%，TCL Mini LED TV出貨量同比增幅更達124.1%，出貨量佔比提升7.3個百分點至15.7%。TCL TV在法國、瑞典及波蘭零售量排名第二，在西班牙、希臘、比利時及捷克排名第三[1]。

北美市場方面，公司積極調整渠道結構，提升中高端渠道出貨量佔比，TCL TV出貨結構顯著改善，帶動前三季度TCL TV銷售均價同比提升超15.0%。具體來看，前三季度65吋及以上TCL TV出貨量同比增長29.1%，出貨量佔比提升9.8個百分點至32.1%；75吋及以上TCL TV出貨量同比上升34.1%，出貨量佔比提升4.8個百分點至14.5%；TCL Mini LED TV出貨量同比增幅更達384.5%，出貨量佔比同比提升7.1個百分點至8.7%。中高端戰略有效落地，亦帶動9月份TCL TV北美市場出貨量開始實現同比正向增長。2025年1至8月，TCL TV在美國零售量市占率依然穩居前二[2] 。

新興市場方面，公司貫徹一國一策戰略，深耕線下渠道的同時積極開拓電商渠道，帶動前三季度TCL TV出貨量同比上升16.3%，其中65吋及以上TCL TV出貨量同比增長46.7%，75吋及以上TCL TV出貨量同比增長71.2%；TCL TV在澳大利亞、菲律賓、沙特及阿根廷零售量保持行業第一，在泰國、緬甸、巴西、巴基斯坦排名前二，在越南、韓國排名前三[1]。

中國市場方面，受整體行業階段性調整影響，雖然2025年前三季度TCL TV出貨量同比下滑4.1%，但零售端表現仍然逆勢跑贏行業，且零售量及零售額穩占市場前二[3]。與此同時，產品結構性增長動力依然顯著，TCL Mini LED TV中國市場出貨量同比大幅增長80.6%且其出貨量佔比同比提升9.6個百分點至20.6%，65吋及以上TCL TV出貨量佔比提升3.7個百分點至54.7%，75吋及以上TCL TV出貨量佔比同比提升3.0個百分點至35.7%。今年前三季度TCL TV在中國市場銷售均價同比提升3.4%，其中第三季度銷售均價同比提升8.1%。

展望未來，公司將秉承「戰略引領、創新驅動、先進製造、全球經營」的經營理念，持續深化「中高端+全球化」的雙輪驅動佈局，持續提升TCL全球品牌勢能，並加大研發投入，鞏固中高端市場戰略高地；同時，公司將繼續深化區域定位策略，推進全球本地化進程，以更強的市場競爭力和品牌勢能，堅定不移地走高品質發展道路，為全球消費者構建更智能、更便捷、更具溫度的未來生活藍圖。

二零二 五 年前三季度出貨量數據（未經審計）







二零二五年前三季度 二零二四年前三季度 大呎吋顯示 ——TCL TV 全球出貨量 21,076,346 台 20,009,435 台 - 65吋及以上TCL TV全球出貨量佔比 29.0 % 24.3 % - 65吋及以上TCL TV中國市場出貨量佔比 54.7 % 51.0 % - 65吋及以上TCL TV國際市場出貨量佔比 22.8 % 17.0 % - 75吋及以上TCL TV全球出貨量佔比 14.3 % 11.8 % -75吋及以上TCL TV中國市場出貨量佔比 35.7 % 32.7 % - 75吋及以上TCL TV國際市場出貨量佔比 9.1 % 6.1 % - TCL Mini LED TV出貨量佔比 11.4 % 4.7 % - TCL Mini LED TV中國市場出貨量佔比 20.6 % 11.0 % - TCL Mini LED TV國際市場出貨量佔比 9.0 % 2.9 %

