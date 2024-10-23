TCL電子（01070.HK）2024年Q3電視全球出貨量同比增長20%

TCL Mini LED電視全球出貨量同比增幅高達163%

香港2024年10月23日 /美通社/ -- TCL電子控股有限公司（「TCL電子」或「公司」，01070.HK）今天公佈2024年前三季度TCL電視全球出貨量數據。得益於產品力和全球品牌影響力持續提升，2024年第三季度TCL電視全球出貨量同比大幅增長19.7%，達至749萬台。截至今年前三季度，TCL電視全球出貨量共計2,001萬台，同比增幅達12.9%。

TCL電子把握大屏化及高端化的市場趨勢，率先佈局全球市場，2024年前三季度65吋及以上TCL電視全球出貨量同比增長16.8%，出貨量佔比同比提升0.8個百分點至24.3%；75吋及以上TCL電視全球出貨量同比增長35.3%，出貨量佔比則提升2.0個百分點至11.8%。總體來看，TCL電視全球出貨平均尺寸同比提升1.3吋至51.8吋。

與此同時，公司的中高端產品亦持續受到市場青睞，今年前三季度TCL量子點電視及TCL Mini LED電視全球出貨量同比增幅分別為61.1%及162.8%，領先優勢進一步擴大。

精準營銷把握大型體育賽事機遇，國際市場出貨量持續高速增長

透過在全球市場的精準營銷，TCL電子成功把握歐洲杯、奧運會等重大體育賽事帶來的機遇，2024年前三季度國際市場TCL電視出貨量同比增長15.2%。其中，大呎吋電視出貨量增長迅猛，65吋及以上TCL電視在國際市場出貨量同比增長29.3%，75吋及以上TCL電視出貨量更同比大幅增長85.9%，尤其在第三季度，75吋及以上TCL電視在海外市場的出貨量同比增幅高達97.7%。

分區域來看，在歐洲市場，得益於渠道滲透率持續提升，TCL品牌電視出貨量依然維持高速增長，2024年前三季度出貨量同比增幅達35.5%，其中75吋及以上出貨量表現亮眼，同比大幅增長126.5%，同時，TCL電視在法國、瑞典、波蘭零售量排名第二，在西班牙、希臘及捷克排名第三[1]；北美方面，受惠於攜手美國國家橄欖球聯盟（NFL）等精準營銷策略，疊加公司主動調整渠道和產品結構的中高端策略奏效，2024年第三季度出貨量同比增長27.5%，帶動前三季度的出貨量同比增幅達8.2%，其中，產品結構進一步優化，前三季度75吋及以上的出貨量更同比上升72.6%，出貨量佔比提升3.6個百分點至9.7%，美國零售量市佔率穩居市場第二[2]；新興市場方面，前三季度出貨量同比上升6.0%，其中，拉美及中東非市場渠道拓展成效顯著，前三季度出貨量分別同比增長12.1%及22.7%，在澳洲、菲律賓、緬甸零售量保持行業第一，在沙特排名第二，在越南、泰國、韓國、巴西及阿根廷排名第三[1]。

另外，公司Mini LED系列產品也深受海外用戶喜愛，2024年前三季度TCL Mini LED電視在國際市場出貨量維持較大幅度增長，同比增長率為144.9%。

把握「消費品以舊換新」政策機遇，「 TCL+ 雷鳥」雙品牌戰略引領逆勢增長

國內市場方面，TCL電子持續推進「TCL+雷鳥」雙品牌戰略，通過TCL品牌進行向上突破，雷鳥品牌進行年輕化下沉，2024年前三季度公司電視在中國市場的整體出貨量同比增長5.3%，其中雷鳥品牌電視同比增速高達46.6%。受益於「以舊換新」政策刺激，公司大屏化及中高端化策略在國內市場成效愈發顯現。前三季度TCL電視在中國市場出貨的平均尺寸達到61.5吋， 75吋及以上電視的出貨量同比增長14.3%，出貨量佔比提升2.5個百分點至32.7%；前三季度TCL Mini LED電視出貨量同比增長181.1%，出貨量佔比同比提升6.9個百分點至11.0%，其中第三季度TCL Mini LED電視出貨量佔比更是提升至15.3%。

除了追求大屏影院觀影體驗，TCL電視還兼具了自然美學設計。今年第三季度，TCL電子創新推出了第三代藝術電視A300系列。該系列電視使用薄畫框設計，屏幕採用納米微晶技術，能有效對抗環境光漫反射，呈現啞光顯示效果；同時還搭載了AI繪畫大模型，具備AI Art名畫創作功能，用戶僅需設置3個關鍵詞，3秒系統便能自動生成一幅專屬的藝術畫。

未來，TCL電子將秉承「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」發展戰略，通過積極落實「智能物聯生態」全品類佈局，為消費者提供更舒適的生活體驗，向「全球化經營的領先智能終端企業」的目標邁進。

二零二四年前三季度出貨量數據（未經審計）

單位：台

大呎吋顯示——TCL電視全球出貨量 20,009,435 - 65吋及以上TCL電視出貨量佔比 24.3 % - 75吋及以上TCL電視出貨量佔比 11.8 %

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TCL電子控股有限公司（01070.HK，於開曼群島註冊成立之有限公司），自1999年11月起於香港聯交所主板上市，業務範圍涵蓋顯示業務、創新業務以及互聯網業務。TCL電子以「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」為戰略，積極變革創新，聚焦突破全球中高端市場，努力夯實「智能物聯生態」全品類佈局，致力為用戶提供全場景智慧健康生活，打造全球領先的智能科技公司。TCL電子已獲納入深港通之合資格港股通股份名單，是恒生港股通指數、恒生綜合中小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數成份股，並從2018年起連續多年獲得恒生指數公司授予ESG評級A。

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[1] 數據來源：GfK，2024年1月至8月。 [2] 數據來源：Circana，2024年1月至8月。

SOURCE TCL電子控股有限公司