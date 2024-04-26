TCL電子2024年第一季度65吋及以上電視全球出貨量同比增長23.1%

中高端市場佈局成效顯著

香港2024年4月26日 /美通社/ -- TCL電子控股有限公司（「TCL電子」或「公司」，01070.HK）今天公佈2024年第一季度全球出貨量數據。公司積極推行「中高端+大屏化」戰略，不斷投入Mini LED、量子點、AI等技術研發，產品結構進一步優化，TCL 65吋及以上電視出貨量同比增長23.1%，推動2024年第一季度TCL電視全球出貨量同比增長5.3%至584萬台，其中中國市場出貨量同比增長24.0%，出貨規模維持強勁增長。

大尺寸電視出貨量佔比持續擴大， Mini LED 電視銷量行業領先

在全球彩電市場持續呈現高端化及大屏化趨勢的背景下，TCL電子緊抓機遇，通過「TCL+雷鳥」雙品牌戰略，針對各類消費需求，推出符合消費者預期的高品質產品，TCL品牌大尺寸及中高端電視出貨量均實現持續穩定增長。2024年第一季度65吋及以上TCL電視全球出貨量同比增長23.1%，出貨量佔比同比上升3.4個百分點至23.2%，平均尺寸從49.0吋同比提升2.3吋至51.3吋；同時，2024年第一季度TCL Mini LED電視全球出貨量同比升幅達82.3%，量子點電視全球出貨量同比升幅亦高達58.8%。

TCL電視除獲得消費者青睞之外，還獲得行業的高度認可。在2024年中國家電及消費電子博覽會（AWE 2024）上，TCL電視新品再次獲得殊榮。憑藉卓越畫質表現和多項突破行業極限的技術創新，新品TCL X11H領曜QD-Mini LED電視榮獲艾普蘭金獎。在百吋量產電視裡，該產品是全球唯一一台萬級分區的QD-Mini LED電視，擁有14,112背光分區及6,500nits峰值亮度，同時搭載TCL全域光暈控制技術及TSR獨立畫質芯片，畫面細膩自然，堪稱「2024畫質天花板」。同時，雷鳥品牌推出首款千級分區Mini LED旗艦電視產品「鶴7 24款」以及雷鳥新極客Mini LED顯示器等產品，深受年輕消費者歡迎。

中國市場銷量高增，國際市場產品結構改善且銷量保持領先

受益於「TCL+雷鳥」雙品牌戰略成效顯著，2024年第一季度TCL電視中國市場出貨量同比增長24.0%，其中，TCL品牌和雷鳥品牌出貨量同比分別提升7.7%和125.5%。同時，公司進一步推進中高端化戰略帶動產品結構持續改善，65吋及以上TCL電視在中國市場出貨量同比增長44.6%，佔公司中國市場出貨量的比例同比上升7.3個百分點至51.2%，75吋及以上TCL電視中國市場出貨量同比大幅增長74.9%，佔公司中國市場出貨量的比例亦同比提升9.3個百分點至31.9%。高端產品TCL Mini LED電視在中國零售量依舊遙遙領先。根據中怡康資料，2024年第一季度TCL Mini LED電視零售量蟬聯冠軍。

在國際市場方面，TCL電子持續穩步推進全球化戰略，出貨量穩中有升，并且產品結構持續向尺寸方向移動。2024年第一季度55吋及以上TCL電視國際市場出貨量同比提升21.2%，占比也同比提升6.8個百分點至40.1%。在歐洲市場，公司進一步拓展當地渠道佈局，帶動TCL品牌電視出貨量同比提升29.8%，並在法國、瑞典、波蘭零售量市佔率排名位列前二[1]。在新興市場，公司持續深化渠道佈局，帶動拉美地區和中東非地區TCL電視出貨量同比提升4.4%和44.1%，零售量市佔率在巴基斯坦排名第一，在沙特阿拉伯排名第二，在巴西、阿根廷排名第三[1]。北美市場方面，TCL電視市佔率表現依舊領先，零售量在美國市場保持第二[2]且市占率持續提升。

未來，TCL電子將繼續堅持「科技化」與「全球化」佈局，持續投入高端顯示技術研發，更好地滿足全球消費者對智能化產品與服務的需求，致力成為全球化經營的領先智能終端企業。

二零二四年第一季度出貨量資料（未經審計）

單位：台 大尺寸顯示——TCL電視總出貨量 5,840,635 - 65吋及以上TCL電視出貨量佔比 23.2 % - 75吋及以上TCL電視出貨量佔比 10.8 %

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TCL電子控股有限公司（01070.HK，於開曼群島註冊成立之有限公司），自1999年11月起於香港聯交所主板上市，業務範圍涵蓋顯示業務、創新業務以及互聯網業務。TCL電子以「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」為發展戰略，以科技化為基礎，積極變革創新，聚焦突破全球中高端市場，努力夯實「智能物聯生態」全品類佈局，致力為用戶提供全場景智慧健康生活，打造全球化經營的領先智能終端企業。TCL電子已獲納入深港通之合資格港股通股份名單，是恒生港股通指數、恒生綜合中小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數成份股，並從2018年起連續多年獲得恒生指數公司授予ESG評級A。

如欲查詢更多資料，請瀏覽TCL電子投資者關係網站 http://electronics.tcl.com 。

[1] 數據源：GfK，1-2月。 [2] 數據源：Circana，1-3月。

SOURCE TCL電子控股有限公司