TDK 與 Gelion 達成全面合作協議

推進有望為業界帶來變革的硫電池科技

悉尼 2025年10月22日 /美通社/ -- Gelion plc （AIM：GELN）全球能源儲存創新者繼 2025 年 10 月 16 日宣佈與一級電池製造商 TDK Corporation (TDK) 簽署合作後，現很高興地宣佈與 TDK 簽署全面合作協議。TDK 是全球電子及電池製造商，總部位於日本。該公司全球員工超過 100,000 名，現在於亞洲、歐洲和美洲營運主要製造製造設施，並服務眾多行業，例如汽車、工業和消費科技等。

TDK 和 Gelion 已同意合作，發展利用 Gelion 硫電池陰極活性材料 (CAM) 的電池科技。在 Gelion 與 Max Planck Institute of Colloids and Interfaces (MPI) 的多年合作夥伴關係支持下，該科技正在不斷推進。

此多年合作將：

促進大型商業軟包電池原型（可充電電池類型）的發展，

在各種應用中，評估電池融入 CAM 科技的表現，從而改善實際產品的合適度，並協助降低高功率兼長壽命電池單元發展的風險，

實現整合至 TDK 原型生產線，

透過 CAM 供應而為合作夥伴帶來收入，

支持 Gelion 為了新一代汽車、航空和能源儲存市場，而推進硫磺電池平台從原型至商業化準備的策略重點。

Gelion 現在將開始於 TDK 的日本長野工廠利用 TDK 的軟包電池原型，生產實驗室規模的材料。該主要目標是於未來 12 個月內，為了電池製造質素而推進原型生產線。

TDK 推進產品發展中心總經理 Yasushi Enokido 博士表示： 「我們很高興與 Gelion 和 Max Planck Institute of Colloids and Interfaces 合作，共同推動新一代電池科技。我們的目標是加速實用兼高效能解決方案的發展。此合作體現我們關注推動創新，以及為更可持續發展未來作出貢獻。 」

Gelion 行政總裁 John Wood 表示： 「我們能夠與 TDK 合作實現這項突破性電池科技的令人興奮潛力，感到非常榮幸。TDK 是全球最大創新中心之一，而該公司品牌識別是「In Everything, Better」。在 Gelion 的路上，攜手 MPI 邁向正面轉型。我們與 TDK 建立合作夥伴關係是最佳選擇，帶領前進。 」

關於 Gelion

Gelion（「gel: ion」）是全球能源儲存創新者，支持更可持續發展經濟轉型。該公司透過商業化全球重要新一代電池科技：硫磺為本電池、鋰硫磺電池 (Li-S)、鈉硫 (Na-S) 電池和鋅為本 (Zn) 混合電池，而電氣化汽車與固定應用，以及電池回收科技。

Gelion plc 在倫敦證券交易所另類投資市場上市，並全資擁有英國 OXLiD Ltd 和 Battery Minerals Ltd，以及澳洲 Gelion Technologies Pty Ltd。Gelion 正在設計和提供創新電池科技，從而實現這轉變，並為客戶和投資者帶來回報。

此外，Gelion 還透過自身整合解決方案業務，提供商業電池儲能系統 (BESS) 專案。

關於 TDK Corporation

TDK Corporation 是全球科技公司兼電子產業創新領導者，總部位於日本東京。TDK 的標語是「In Everything, Better」，目的是於生活、工業和社會的各個方面，實現更美好未來。

過去超過 90 年來，TDK 一直從內部塑造世界。該公司從創新鐵氧體磁芯到界定時代的盒式磁帶，再到利用先進組件、感應器和電池而為數碼時代提供動力，帶領邁向更可持續發展未來。TDK Venture Spirit 是建基於遠見、勇氣與相互信任的創業精神，團結 TDK 的全球熱誠團隊成員，不斷追求更美好未來——為了我們自己、客戶、合作夥伴和地球。

今天，TDK 的尖端科技無所不在（從工業應用、能源系統、電動車、智能電話和遊戲），並成為現代生活的核心。TDK 的全面兼創新驅動產品組合（包括尖端被動元件、感應器與感應器系統、電源、鋰離子和固態電池、磁頭、人工智能和企業軟體解決方案等），並以眾多市場領先產品為特色。這些產品以 TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI 和 ATL 等產品品牌，進行銷售。

TDK 定位 AI 生態系統為重要策略領域，而利用全球汽車、資訊與通訊科技，以及工業設備網絡，而於廣泛領域中拓展業務。在 2025 財政年度，TDK 的總銷售額為 144 億美元，而全球員工約 105,000 名。

硫磺電池

Gelion 致力領導硫磺為本陰極活性材料 (CAM) 的潛力，而帶來低成本兼可持續發展的卓越效能電池。Li-S 電池方面，目標是為電動車和電子航空市場，提供高效能輕型電池。Na-S 電池方面，目標是實現目前固定儲存和經濟型電動車市場所用電池的超低成本進步。該公司的總目標是協助全球交通工具、能源消耗和儲存更可持續發展。

術語

Ah 安培小時。量度電池儲存容量的單位。數字越大，容量越高。 mAh/g(S) 此 mAh/g(S) 單位，即每克硫磺的毫安培小時（S 即「硫」）。這是個量化每克硫可

儲存多少電子（以 mAh 為單位）的量度方法。 CAM 陰極活性材料 能量密度 (Wh/kg) 每單位重量儲存的能量率，即每公斤瓦時數。數字越高，電池越輕。 軟包電池 業界標準格式的電池，包括扁平軟包形設計和多層層壓結構。 循環壽命 電池容量低於指定水平（通常為原始容量 80%）前，可完成完全充電及放電循環的次數。

循環壽命越長，效能越持久。

