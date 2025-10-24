TDK और Gelion ने पूर्ण सहयोग समझौता स्थापित किया

सल्फर बैटरी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना उद्योग के लिए परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है

सिडनी, 24 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- Gelion plc (AIM: GELN), बैटरी निर्माता तथा वैश्विक ऊर्जा स्टोरेज इन्नोवेटर, ने 16 अक्टूबर 2025 की अपनी घोषणा के साथ-साथ यह भी घोषित करते हुए प्रसन्नता प्रदर्शित की है कि उसने जापान में मुख्यालय वाले Tier One, TDK Corporation (TDK), वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी निर्माता, के साथ एक पूर्ण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तथा जिसके एशिया, यूरोप और अमेरिका में प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग प्लांटों का संचालन करने के लिए ऑटोमोटिव, औद्योगिक और उपभोक्ता टेक्नोलॉजी जैसे उद्योगों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए पूरे विश्व में उसके 100,000 से अधिक कर्मचारी हैं।

TDK और Gelion ने Gelion के सल्फर बैटरी Cathode Active Material (CAM) का उपयोग करने वाली बैटरी टेक्नोलॉजियों को विकसित करने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे अब Gelion और Max Planck Institute of Colloids and Interfaces (MPI) के बीच एक बहु-वर्षीय सहयोग साझेदारी की सपोर्ट से उन्नत किया जा रहा है।

बहु-वर्षीय सहयोग की विशेषताएं:

बड़े फॉर्मैट वाले कमर्शियल पाउच सैल प्रोटोटाइप (रिचार्जेबल बैटरियों के प्रकार) के विकास को सुगम बनाना,

व्यावहारिक उत्पाद में सुधार कर सकने और उच्च-शक्ति, दीर्घ-जीवन बैटरी सैलों के विकास के जोखिम को कम करने में सहायता करने के लिए CAM को शामिल करने वाली बैटरियों का विभिन्न उपयोगों में कार्य करने के तरीकों का मूल्यांकन करना,

TDK प्रोटोटाइप उत्पादन लाइनों में एकीकरण सक्षम करना,

CAM सप्लाई से साझेदार राजस्व प्रदान करना,

अगली पीढ़ी की गतिशीलता, विमानन और ऊर्जा स्टोरेज बाजारों के लिए अपने सल्फर बैटरी प्लेटफ़ार्म को प्रोटोटाइप से कमर्शियल तत्परता तक आगे बढ़ाने पर Gelion के रणनीतिक फ़ोकस का समर्थन करना।

Gelion अब जापान के नागानो स्थित अपने प्लांट में TDK द्वारा निर्मित पाउच सैल प्रोटोटाइपिंग के साथ प्रयोगशाला स्तर की सामग्रियों का उत्पादन शुरू करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 12 महीनों के भीतर बैटरी सैल मैन्यूफैक्चरिंग की योग्यता के लिए प्रोटोटाइप लाइनों की ओर प्रगति करना होगा।

TDK में उन्नत उत्पाद विकास केंद्र के महाप्रबंधक, Dr. Yasushi Enokido, ने कहा, "अगली पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजियों को आगे बढ़ाने के लिए Gelion और Max Planck Institute of Colloids and Interfaces के साथ सहयोग करके हमें प्रसन्नता हो रही है। हमारा लक्ष्य व्यावहारिक, उच्च-प्रदर्शन समाधानों के विकास में तेजी लाना है। यह साझेदारी नवाचार को बढ़ावा देने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने पर हमारे फ़ोकस को दर्शाती है।"

Gelion के CEO, John Wood, ने टिप्पणी की: "इस अभूतपूर्व बैटरी टेक्नोलॉजी की रोमांचक क्षमता को साकार करने के लिए TDK के साथ मिलकर काम करना एक बड़े सम्मान की बात है। TDK विश्व के महान नवाचार केंद्रों में से एक है और अपनी ब्रांड पहचान "In Everything, Better" को अपनाता है। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में MPI के साथ-साथ Gelion के मार्ग में, TDK के साथ नेतृत्व करने से बेहतर कोई साझेदारी नहीं हो सकती है।"

Gelion का परिचय

Gelion ("gel: ion") एक वैश्विक ऊर्जा स्टोरेज इन्नोवेटर है, जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अगली पीढ़ी की बैटरी टेक्नोलॉजियों का व्यावसायीकरण करके अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सपोर्ट करता है: मोबाइल और स्थिर उपयोगों और बैटरी रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी का विद्युतीकृत करने के लिए सल्फर आधारित, लिथीअम-सल्फर (Li-S), सोडिअम-सल्फर (Na-S) और जिंक-आधारित (Zn) हाइब्रिड सैल।

Gelion plc को लंदन स्टॉक एक्सचेंज की AIM Market में सूचीबद्ध किया गया है और इसका UK स्थित OXLiD Ltd और Battery Minerals Ltd तथा ऑस्ट्रेलिया स्थित Gelion Technologies Pty Ltd. पर पूर्ण स्वामित्व है। Gelion अपने ग्राहकों और निवेशकों के लिए परिवर्तन और रिटर्न मूल्य को सक्षम करने के लिए नवप्रवर्तनशील बैटरी टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन और वितरण कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, Gelion अपने Integration Solutions बिज़नेस के माध्यम से कमर्शियल Battery Energy Storage Systems (BESS) परियोजनाएं भी वितरित कर रहा है।

TDK Corporation का परिचय

टोक्यो, जापान में मुख्यालय वाला TDK Corporation एक वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में नवाचार अग्रणी है। "In Everything, Better" टैगलाइन के साथ TDK का लक्ष्य जीवन, उद्योग और समाज के सभी पहलुओं में बेहतर भविष्य का निर्माण करना है।

90 से अधिक वर्षों से, TDK ने विश्व को अंदर से आकार दिया है: अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर करते हुए एक युग को परिभाषित करने वाले अग्रणी फेराइट कोर से लेकर कैसेट टेप तक, उन्नत कम्पोनेन्टों, सेंसरों और बैटरियों के साथ डिजिटल युग को शक्ति प्रदान करने तक। TDK Venture Spirit से एकीकृत पूरे विश्व में दृष्टिकोण, साहस और आपसी विश्वास पर आधारित एक स्टार्ट-अप मानसिकता वाली TDK की उत्साही टीम के सदस्य बेहतर करने का प्रयास करते हैं - स्वयं, ग्राहकों, भागीदारों और विश्व के लिए।

आज, TDK की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजियां औद्योगिक उपयोगों, ऊर्जा सिस्टमों, इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर स्मार्टफोन और गेमिंग तक, आधुनिक जीवन के मूल में हैं। TDK के सर्वसमावेशी, नवाचार-संचालित पोर्टफ़ोलियो में अत्याधुनिक पैसिव कम्पोनेन्ट, सेंसर तथा सेंसर सिस्टम, बिजली आपूर्ति, लिथियम-आयन और सॉलिड-स्टेट बैटरियां, चुंबकीय हेड, AI और एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर समाधान, इत्यादि - में कई बाजार-अग्रणी उत्पाद शामिल हैं। इनकी मार्केटिंग उत्पाद ब्रांडों TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI और ATL, के तहत की जाती है।

AI इकोसिस्टम को एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करते हुए, ऑटोमोटिव, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी, तथा औद्योगिक उपकरण क्षेत्रों में TDK अपने वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करता है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उसके बिज़नेस का विस्तार किया जा सके। वित्त-वर्ष 2025 में, TDK ने USD 14.4 बिलियन की कुल बिक्री दर्ज की और पूरे विश्व में लगभग 105,000 लोगों को रोजगार दिया है।

सल्फर बैटरियां

आकर्षक प्रदर्शन के साथ कम लागत वाली और टिकाऊ बैटरियोंका निर्माण कर सकने के लिए, Gelion का प्रयास सल्फर-आधारित कैथोड एक्टिव मैटेरियल्स (CAM) की क्षमता पर केंद्रित है। Li-S बैटरियों के लिए इसका लक्ष्य EV और ई-विमानन मार्केट के लिए उच्च प्रदर्शन वाली हल्की बैटरी निर्माण करना है। Na-S बैटरियों के लिए इसका वर्तमान में स्थिर स्टोरेज और किफायती EV मार्केट में प्रयुक्त बैटरियों पर किफायती उन्नति करने का लक्ष्य है। कंपनी का व्यापक लक्ष्य वैश्विक परिवहन, ऊर्जा खपत और स्टोरेज को अधिक टिकाऊ बनाने में सहायता करना है।

शब्दकोष

Ah एम्पीयर घंटे। सैल में संग्रहीत क्षमता का माप। संख्या जितनी बड़ी होगी, क्षमता उतनी ही अधिक होगी। mAh/g(S) यूनिट mAh/g(S) का अर्थ है प्रति ग्राम सल्फर के मिलीएम्पियर-घंटे (जिसमें S "सल्फर" को दर्शाता है)। यह एक माप है जो यह निर्धारित करता है कि प्रति ग्राम सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन (mAH में) संग्रहित किए जा सकते हैं।

CAM कैथोड एक्टिव मैटेरियल ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) प्रति यूनिट भार में संग्रहित ऊर्जा का अनुपात अर्थात प्रति किलोग्राम वाट-घंटे। संख्या जितनी अधिक होगी, बैटरी उतनी ही हल्की होगी। पॉउच सैल बैटरी का एक उद्योग मानक फॉर्मैट जिसमें बहु-स्तरित लेमिनेट संरचना के साथ एक समतल पॉउच के आकार का डिज़ाइन शामिल होता है। चक्र जीवन निर्दिष्ट स्तर से नीचे जाने से पूर्व बैटरी द्वारा पूरा कर सकने के लिए पूर्ण चार्ज और डिस्चार्ज चक्रों की संख्या, जो आमतौर पर मूल क्षमता का 80% होता है।

उच्च चक्र-जीवन लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को इंगित करता है।

