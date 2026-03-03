此刻由你，華為參展 MWC 2026 解鎖全場景智慧生活的無限可能

西班牙巴塞羅那2026年3月3日 /美通社/ -- 3月2日，世界移動通信大會（MWC 2026）於西班牙巴塞羅那盛大開幕。華為以「Now is Yours，此刻由你」為主題，攜手機、PC、平板、手表、耳機等多款產品璀璨亮相，向全球消費者集中呈現了華為在折疊屏技術、運動健康、移動影像與生產力及創作力等領域的最新突破，生動勾勒出數字時代未來生活的圖景。

在「智能世界」展示現場，華為充分展現了其作為智能時代引領者的技術實力。移動辦公場景中，華為帶來PC級的生產力體驗。用戶在搭載HarmonyOS的設備上，可流暢使用WPS等PC級辦公軟件，搭配高效實用的華為筆記，實現隨時隨地的專業創作與高效協作。在軟硬件協同創新方面，華為 「雲晰柔光屏」 在帶來清晰又護眼的顯示體驗同時，又能帶來類紙的書寫繪畫的獨特體驗。此外，華為帶來了8.8英寸旗艦小尺寸平板HUAWEI MatePad Mini，以輕薄便攜與智慧體驗為用戶提供更多選擇。現場還展示了華為最新旗艦Mate 80系列手機超強AI能力，多種個性玩法讓用戶沉浸式體驗翻倍。此外通過視頻，向公眾展示了Mate X7等折疊的高精密關鍵部件，生動呈現華為全球領先的折疊屏技術，樹立行業新標桿。