TGE宣布股份回購計劃及控股股東自願鎖定股份

巴黎、紐約和倫敦2026年6月18日 /美通社/ -- 尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD）旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）宣布，TGE董事會已批准一項股份回購計劃，根據該計劃，TGE可以回購最多價值1,000萬美元的普通股。

TGE擬進行的回購會根據市場情況，並依據適用規則和法規，不時通過公開市場按現行市場價格、私下協商交易、大宗交易和/或其他合法允許的方式進行。回購交易的時間和金額將受美國證券交易委員會(SEC) 10b-18規則和/或10b5-1規則的要求約束。TGE董事會可以定期審議該股份回購計劃，並能授權調整其條款和規模。TGE預計將以其現有現金餘額為回購提供資金。

在完成若干酒店收購后，TGE的總資產價值約為17億美元，較截至2025年12月31日經審計的總資產價值增長17.7%。其凈資產預計約為9.71億美元，較經審計的年末凈資產增長15.8%。

董事會認為，鑒於當前股價相對於每股凈資產和每股總資產存在顯著折價，TGE的股票被嚴重低估。

新的股份回購計劃旨在提升股東價值，並彰顯董事會對TGE的長期前景、資產實力及穩健資本狀況的信心。

與此同時，TGE宣布其控股股東尚乘數科、董事及管理團隊已自願同意，自本公告之日起兩年內不出售其所持任何TGE股份，進一步彰顯其對TGE的長期承諾與信心。

關於尚乘集團(AMTD Group)

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際(AMTD IDEA Group)

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務夥伴、被投企業及投資者之間發揮橋樑作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原「Twitter」）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

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SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group