尚乘集團及尚乘國際以兩年自願鎖定期，重申對TGE的長期承諾

巴黎、倫敦和紐約2026年6月23日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）和尚乘國際集團（簡稱「尚乘國際」，紐交所：AMTD；新交所：HKB）聯合宣布，作為The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）的聯合創始股東，他們完全呼應並支持TGE控股股東——尚乘數科（AMTD Digital，紐交所：HKD）近日的公告：尚乘數科及其董事和管理團隊已自願同意，在兩年內不出售其持有的任何TGE股份。

為了與上述承諾保持一致，並體現其對TGE長期前景及價值創造潛力的堅定信心，尚乘集團和尚乘國際同樣自願承諾並同意：自本公告之日起兩年內，不在公開市場出售其各自持有的任何TGE股份，這與其對TGE長期前景及價值創造潛力的堅定承諾和信心一致。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際集團

尚乘國際集團（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際集團作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原「Twitter」）關注@AMTDGroup。

安全港聲明

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SOURCE AMTD IDEA Group