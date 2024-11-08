嘉里物流聯網獲The Asset ESG Corporate Awards認可其可持續發展成就

香港2024年11月8日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）於昨晚在新加坡舉行的The Asset ESG Corporate Awards 2024（「該大獎」）中勇奪白金獎項，表揚其在可持續發展方面的成就。活動上，嘉里物流聯網亦首度奪得最佳環境責任倡議獎項，更連續三年蟬聯最佳可持續發展團隊頭銜。

嘉里物流聯網在實現可持續發展方面取得了持續且顯著的進展。例如，針對其貨倉運作，嘉里物流聯網於2023年在香港的一座冷凍倉儲設施已正式改用環保天然氣製冷劑，並因而榮獲最佳環境責任倡議獎項。

嘉里物流聯網執行董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「我們很高興能從該大獎中獲得多項殊榮，這對我們日後進一步推動物流業界邁向可持續發展有著肯定和鼓勵的作用。除積極推進於2050年前達至淨零排放目標外，我們的可持續發展行動小組亦制定了相應計劃，透過與業務合作夥伴及其他主要持份者維持緊密合作，藉此共同達至減碳及淨零排放目標。我們將繼續透過實踐可持續物流解決方案，以負責任的增長方式，為持份者創造長遠價值。」

該大獎自2000年起由亞洲財經雜誌The Asset每年舉辦，今年已踏入第25屆，是亞洲區內歷史最悠久的環境、社會及管治獎項。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於The Asset ESG Corporate Awards

The Asset ESG Corporate Awards為上市公司提供嚴格的企業可持續發展基準服務。用於評估公司的準則涵蓋一系列財務表現指標，用以衡量管理能力。各公司並根據其管治質素、社會責任、環境責任，以及投資者關係接受評估。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司