The Channel Company 宣佈新收益總監 Wayne Silverman 上任

麻省韋斯特伯勒2024年4月19日 /美通社/ -- 全球資訊科技業新聞、洞察、策略、活動及市場推廣服務供應商 The Channel Company 今日宣佈,Wayne Silverman 已加盟其管理團隊,擔任收益總監一職。Silverman 將全權主導 The Channel Company 的全球收益增長計劃、銷售策略創新及客戶互動等各個方面。

Silverman 最近離開了 Spiceworks Ziff Davis (SWZD),並加盟 The Channel Company,而其在前公司擔任收益總監一職。他亦曾在全球不同公司工作,在數碼媒體、科技、SaaS 及大數據方面擁有超過 25 年經驗。Silverman 曾在 CBS、Dun & Bradstreet、International Data Group (IDG)、CNET 及 Business.com 等知名企業擔任高級管理層的職務,負責推動收益創新及增長。

The Channel Company 的行政總裁 Matthew Yorke 表示:「我們很高興 Wayne 能加入我們的團隊。他擁有科技及數碼媒體行業的專業知識,而且高度重視客戶體驗;他將能夠改進我們服務客戶的方式,並為我們帶來更多機遇。」

Silverman 表示:「對於能夠在 The Channel Company 擔任收益總監,協助其度過重要的時期,我感到很榮幸。展望未來,科技業正迎來以人工智能為中心的轉型。The Channel Company 以其極具聲望的媒體管道、標誌性活動、專業的市場推廣及顧問服務聞名,在我們的合作夥伴、客戶及整個科技社區中發揮了重要的作用。我期待與 The Channel Company 的優秀團隊合作,為我們的客戶提供創新、以成果為導向的服務,以助其應對市場的變化。」

關於 The Channel Company

The Channel Company, Inc. 是全球 IT 管道領域、數據導向加速增長解決方案及服務市場的領導者。憑藉 40 多年的管道專業知識及一系列優質編輯品牌、市場推廣與活動服務及策略顧問服務,我們協助全球科技供應商、解決方案供應商及 IT 決策者實現更佳的業務成果。The Channel Company 是由紐約市私人投資公司 EagleTree Capital 管理的投資基金組合公司。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 thechannelco.com。

關於 EagleTree Capital:

EagleTree Capital 是紐約市一家領先的中級市場私人投資公司,資產管理規模超過 56 億美元,20 多年來完成了 40 多個私人投資項目及超過 95 項附加交易。EagleTree 主要投資北美地區的以下行業:媒體與商業服務、消費品、水資源與特殊工業。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.eagletree.com,或在 LinkedIn 上關注 EagleTree。

傳媒聯絡:企業傳訊部,[email protected]

SOURCE The Channel Company