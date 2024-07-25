「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」開幕

位於大阪難波區NAMBA Parks 8樓的全新相撲體驗設施「THE SUMO HALL日樂座OSAKA（以下簡稱「日樂座）」盛大開幕，這個創新的相撲場館與傳統的正式相撲比賽截然不同，主要為了向訪日遊客提供體驗式相撲娛樂表演而設。在保留傳統相撲藝術精髓的同時，巧妙融入娛樂元素。全場以英文進行，觀眾也能盡情歡呼拍照打卡，讓更多人可以用現代方式輕鬆享受傳統相撲文化的魅力。

「日樂座」的體驗不僅珍視傳統相撲，還不被既有框架所侷限，加入了更多元化的元素。在「日樂座」，只要提早訂票，就可以邊觀賞表演秀，邊享用特別提供的日式原創便當，親自感受源自江戶時代的傳統觀賞文化。此外，憑票可以換領飲品，或者額外購買不同的飲品和小食，除了一般的汽水果汁外，成年人也可以購買生啤，讓整個觀賞體驗更加豐富多彩。

沉浸式享受相撲文化 親身感受力士風采

表演分為兩個精彩部分。第一部表演為炫彩的燈光效果配合澎湃的音樂，再加上力士們充滿力量的動感表演，讓觀眾從他們的動作和神態中，可以深刻感受相撲文化的深厚歷史和獨特魅力，彷彿置身於古代日本的場景中。

接著，第二部分的表演開始。首先會由主持人和力士親自講解和示範相撲的基本規則和技巧。這個環節特別適合初次接觸相撲的觀眾，能夠在輕鬆有趣的解說中，了解相撲比賽中值得留意的細節，充分感受其中的樂趣和精髓。

相撲比賽「取組」是整個活動的高潮部分。力士會在台上大展身手，在短暫而激烈的取組中使出渾身解數爭取勝利。觀眾可以近距離觀察力士們的技巧和戰略，感受他們的力量與敏捷。現場氣氛熱烈，觀眾可以盡情歡呼吶喊，為自己喜愛的力士打氣，營造出熾熱氛圍。

在觀賞完取組之後，經抽籤選出的幸運觀眾可以親自踏上土俵（相撲比賽的競技場地），穿上相撲裝，與真正的力士來個近距離接觸。這個環節讓參與者能夠親身感受力士的氣場和力量，享受站在土俵上的獨特體驗。

活動的最後，當然少不了合照環節。觀眾可以成群與力士們合影留念，捕捉這難得的相撲體驗時刻，為整個表演劃上完美的句號。這些珍貴的照片不僅是旅行的美好回憶。

THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA

除星期二和年末假期之外，每日有兩場表演（晚上 6:00 / 晚上 9:00）

※部份日期為一天一場表演，於晚上7：00開演。休演日和開演時間有可能受其他因素影響而異動，請至官方網站查詢最新資訊。

每場時間約60分鐘。開場前1小時可以入場用餐。（活動以英文進行）

地點：NAMBA Parks 8樓（大阪府大阪市浪速區難波中2-10-70）

門票種類：S席 ¥16,000

A 席 ¥12,500（兒童票 ¥9,000）

B 席 ¥9,500（兒童票 ¥7,000）

BL席¥50,000（包廂席，最多可四人利用）

所有票種均附送便當（最晚需要在三天前的上午10點以前預約）或零食包和飲品一支

另外可以 +¥4,000 升級至高級便當，或者 +¥2,000 轉為純素或清真便當。

交通指南：

座落於交通樞紐「難波」中央的商業設施NAMBA Parks內。

無論是搭乘南海電鐵、阪神、近鐵、JR，還是Osaka Metro，都可以輕鬆到達。

訪日遊客在大阪觀光行程中，一天之內既能品嚐日本飲食文化之一的「便當」，又可以體驗傳統文化，一舉兩得。

刊載的內容、日期、時間和金額等有可能受其他因素影響而變更。

SOURCE 阪神阪急控股股份有限公司