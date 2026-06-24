THEi高科院舉辦跨域科技研討會 發佈香港專屬移動充電機器人 落地產學研用助力智慧城市升級

他續指：「我們的初心是教育，我們的目標是學生就業及成功創業，我們的未來是把科研成果應用到實在的社會，不是紙上談兵。」

研討會以「科技落地、賦能城市、立足民生」為核心，設置五大核心議題，從底層技術進化、場景優化、產品落地到產業賦能、未來前瞻佈局，形成完整的科技研發閉環，讓前沿創科真正服務香港市民與城市發展。

活動首兩大議題聚焦AI底層核心技術，解決智慧城市發展的核心痛點。針對智慧監測、城市感知領域長期存在的隱私外洩問題，THEi高科院研究團隊成員之一，南京楚航科技股份有限公司創辦人兼首席執行官楚永彥先生講解「AI+毫米波雷達」隱私優先替代方案，擺脫傳統攝影鏡頭的隱私隱憂，為香港智慧場景普及築牢安全根基。與此同時，沛岱（寧波）汽車技術有限公司董事長兼首席執行官曹鵬博士分享真實合成數據在AI實戰場景的落地解決方案，解決業界「真實數據不足、隱私數據無法商用、AI模型脫離實際」的行業難題，以生活化場景數據優化AI物理性和生活場景規律，讓AI技術從實驗室走向真實民生場景。

依托兩大自主核心技術，THEi高科院研究團隊聯合中國內地企業，共同研發配合高密度城市環境的移動充電機器人POWERMAN，並於活動現場進行實地演示。THEi 高科院客座副教授、環電嘉新能源科技有限公司創辦人兼首席執行官吳豔教授表示，針對香港充電樁不足、公共空間有限、電動車充電不便、固定能源基建僵化等痛點，該機器人實現自動駕駛、智能避障、主動補能，打破傳統固定充電模式的局限，重構AI時代城市新能源基礎設施，為香港電動車普及、智慧城市能源升級提供全新解決方案。海獅控股集團有限公司董事總經理蘇耔翺先生在演示後承接主題，分享流動新能源在香港智能工業的實際應用和實踐。

最後，團隊成員江蘇雲幕智造科技有限公司VLA研究負責人楊創教授以人形機器人技術演示與前瞻分享作結，展示團隊在前沿智能機器人領域的持續研發能力，印證科研團隊緊跟國際科技趨勢及持續創新的實力。

THEi高科院校長劉建德在致總結辭時表示，校方一直堅持「產學研用」深度協作理念，令創新科技與產業需求無縫對接。本次落地的移動充電機器人POWERMAN展示，不僅解決香港智慧城市真實痛點、領航本地流動新能源產業發展，更為院校電動汽車設計及技術（榮譽）工學士課程搭建頂級實戰平台，貫徹應用科學的育人目標。

關於香港高等教育科技學院（THEi高科院）

香港高等教育科技學院（THEi高科院）為職業訓練局（VTC）機構成員，於2012年成立。THEi高科院提供共20多個以「應用科學為本」的專業學士及碩士學位課程，專注七大學術領域，當中包括產品及時裝設計、運動及國際項目管理、數碼建築及設備工程、園藝樹藝及園境管理、中醫藥及食品科學、酒店餐飲管理及科技應用，以及數碼科技及創新商業。課程涵蓋香港以至亞太地區具增長潛力的行業，糅合實際應用與理論知識，確保學生能融會貫通，學以致用。

THEi高科院所有學士及碩士課程均獲香港學術及職業資歷評審局認可，課程內容實踐應用科學，配合商界行業發展。學士課程更提供100%工作綜合實習培訓機會，協助學生盡早建構職涯拼圖。

位於柴灣的THEi高科院校園榮獲世界綠色建築委員會（WorldGBC）頒發的2020年亞太區綠色建築領袖之「可持續設計與表現領袖獎（院校）」。

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