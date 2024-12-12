THERME GROUP收購THERME ERDING並獲得3.2億歐元融資，致力打造全球最大健康基建平台

收購歐洲最大健康旅遊地標，並獲業界規模最大的單一資產融資之一支持

倫敦2024年12月13日 /美通社/ -- Therme Group宣佈成功收購全球最大的健康旅遊地標——位於德國慕尼黑附近的Therme Erding。透過此次交易，Therme Group將吸引超過350萬名年度訪客至其健康旅遊地標組合，這是一種全新類型的社會基建，將身心健康的各個元素匯聚於單一地點。

為完成對Therme Erding的收購，Therme Group除投入自有資金外，還獲得來自麥格理資本（Macquarie Capital）主體融資（Principal Finance）團隊的3.2億歐元資金支持。該團隊在量身定制和複雜的實體資產融資方案方面享有全球領導地位。融資由德意志銀行（Deutsche Bank）安排，，為業界其中一宗規模最大的單一資產融資。收購Therme Erding進一步鞏固了Therme Group在該領域的領導地位，並彰顯其致力於推動全球先進健康基建擴展的承諾。

「Therme Erding是一項極具品質的資產，我們很高興能夠利用我們的財務資源，與擁有豐富營運經驗的Therme Group合作。Therme Group以其卓越的營運能力和專業的房地產開發實力脫穎而出，我們很高興能夠支持他們的增長。」

- 麥格理資本（Macquarie Capital）主體融資（Principal Finance）團隊全球聯席房地產總監Alexi Antolovich

Therme Erding加入Therme Group的資產組合，是Wund家族與Therme Group行政總裁兼創辦人Robert Hanea長期個人關係的成果。這段關係基於雙方共同的承諾，致力於推動科學支持的健康方案，將傳統溫泉沐浴的益處與先進科技和項目相結合，打造一個可及、世界級的健康體驗。

「Therme Group找到了一個成熟且經得起考驗的夥伴，與我和我父親一同創建的創新健康傳承不謀而合。這次收購不僅是對這段傳承的致敬，也確保了Therme Erding、其員工以及所服務的社區的充滿活力和繁榮的未來。」

- Therme Erding行政總裁Dipl. Ing. Jörg Wund

這一里程碑將Therme Group確立為全球最大的健康基建營運商。在這一強大基礎上，該集團已宣佈在英國曼徹斯特、德國法蘭克福、加拿大多倫多和美國多地開設新地點，這將幫助將其革新的健康方案帶給數百萬人。

「隨著我們在全球擴展，我們不僅是在擴大資產組合——我們正在重新定義城市如何整合以健康、連接和包容為優先的空間，讓城市健康變得對所有人都可及。透過打破傳統健康產業的排他性，我們旨在重新構想該行業的潛力及其對整個社會的益處。」

- Therme Group創辦人兼行政總裁Robert Hanea博士

Therme Group在此次交易中得到了Alantra、Rödl & Partner、PwC、K&L Gates和Slaughter and May的支持，融資結構由德意志銀行（Deutsche Bank）和BF.direkt Group負責。德意志銀行（Deutsche Bank）亦擔任融資安排方，而麥格理資本（Macquarie Capital）則由Freshfields Bruckhaus Deringer提供法律顧問服務。

Therme Group簡介

Therme Group是一家全球擁有者、營運商和開發商，透過一種全新的社會基建形式「Therme」，塑造健康未來。這些旨在提升身體、社交和心理健康的空間和健康目的地，幫助社區重新與大自然、自己以及彼此連接。秉持著健康應該對所有人都可及的信念，Therme Group創造了包容性且可擴展的解決方案，以應對日益增長的城市健康需求。

目前的地點，包括全球首個LEED Platinum認證的健康基建——Therme Bucharest——以及新近收購的全球最大健康目的地——Therme Erding——每年接待數百萬名遊客，同時在英國曼徹斯特、加拿大多倫多和德國法蘭克福等城市的開發工作也在進行中。

何謂Therme？

Therme by Therme Group是一個先進的健康綠洲，旨在讓健康變得愉悅且對所有人可及，打破現代健康品牌常見的排他性和特權性。每個Therme都提供多樣化的體驗，從溫泉沐浴和水療護理，到健康項目和文化活動，所有這些都融入於沉浸式且可持續的環境中。每個Therme擁有數十萬平方英尺的健康空間，設有溫泉和礦物池、數十個桑拿房和濕蒸房、數千張放鬆床、包括植物和樹木的茂密綠意、泳池吧台、刺激的水上滑道以及各式餐廳。在Therme，您可以探索並定義對您而言的健康意義。

麥格理資本（Macquarie Capital）簡介

麥格理資本（Macquarie Capital）是麥格理集團（Macquarie Group）的顧問、資本市場及主體投資部門。該部門涵蓋了企業顧問服務、全方位資本解決方案，包括來自股權、債務和私募資本市場的資金籌集服務，以及來自Macquarie財務報表的主體投資。麥格理資本（Macquarie Capital）在航空航天、國防與政府服務、消費品、遊戲與休閒、關鍵礦產、能源、金融機構、醫療保健、工業、基建、服務、軟件、科技、電訊和媒體等領域擁有深厚的行業專業知識。

麥格理資本（Macquarie Capital）主體融資（Principal Finance）是麥格理資本（Macquarie Capital）的融資及主體投資部門，透過Macquarie的財務報表進行投資，並為北美、歐洲和大洋洲的企業及商業地產客戶提供靈活的主要融資和二級市場投資解決方案。

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Victor De Vita，董事總經理

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SOURCE Therme Group