Therme Group 透過 Therme Horizon 全面收購 Thermengruppe Josef Wund 業務組合，將 Wund 旗下四大水療中心整合至其全球平台

慕尼黑2025年12月8日 /美通社/ -- 致力重塑康健基建未來的領先發展商、擁有人及營運商 Therme Group 今日宣佈，已從 Josef Wund 基金會收購位於 Euskirchen、Sinsheim 及 Titisee-Neustadt 的三大溫泉康健目的地。有關交易尚待德國聯邦卡特爾局批准。

此次收購透過 Therme Group 與 CVC Capital Partners 的合資企業 Therme Horizon 完成，將三個額外的世界級目的地納入 Therme 的生態系統。連同 2024 年收購的 Therme Erding，此交易將整個 Wund 業務組合完全整合至 Therme Horizon 平台旗下。

此次整合標誌著 Therme Group 及其創辦人 Robert Hanea 博士的重要里程碑，亦反映了集團與已故 Josef Wund、Wund 家族及基金會的長期合作夥伴關係。隨著全面接管這四個目的地，Therme Group 將引領其下一階段發展，作為其拓展新一代康健基建及加強這些目的地在當地社區角色的全球策略一部分。

隨著這些資產的加入，Therme Group 進一步鞏固其規模及作為領先溫泉康健目的地營運商的地位，現擁有五個營運地點，每年服務 530 萬名訪客。Therme 今年亦於英國曼徹斯特為其第六個據點動工。

這個擴展後的平台為可持續工程、水務技術、體驗式康健、自然設計及文化項目方面的創新創造了新機遇，進一步推進 Therme Group 實現大規模普及康健體驗的使命。

「這一刻對我個人而言意義深遠。我與 Josef Wund 及其家人的友誼、協作及長期夥伴關係跨越二十多載，我很感激他們對 Therme Group 的信任，讓我們帶領這些目的地邁進新篇章。這四個目的地現已歸入我們的管理之下，我們將繼續優化其體驗，在尊重其起源的同時，向新受眾開放。我們的承諾始終如一，致力創造能為所服務的社區——以及更多即將探索這些非凡德國水療中心的人們——帶來歡樂、連結及具變革性的康健基建。」— Therme Group 創辦人兼行政總裁 Robert Hanea 博士

「透過這一步，我們正在守護創辦人畢生心血的重要部分。同時，我們的基金會將繼續與這些目的地所服務的社區保持深厚聯繫。」— Josef Wund 基金會主席 Christoph Palm

「將 Wund 的目的地匯聚於 Therme Horizon 旗下是一個重要里程碑——不僅是對此卓越互補組合的持續發展而言，亦對保留獨特的企業家傳承意義重大。我們很榮幸能支持 Therme Group 延續 Josef Wund 的願景。作為長期合作夥伴，CVC 將協助 Therme Horizon 釋放其全部潛力，並為可持續及創新的康健基建訂立新標準。」— CVC Capital Partners 管理合夥人 István Szőke

關於 Therme Group

Therme Group 秉持「全部人都應該享有健康」的理念，而作為全球領先的 Therme 目的地的發展商、擁有者兼營運商之一，並正在引領大規模康健生活方式的未來。這些最先進健康綠洲為城市如何融入健康至日常生活樹立新標準，協助社區重新連結自然、自身與彼此。

Therme Group 的健康基礎設施創新，有賴超過 10 個一流專業部門和超過 20 年經驗。該領域專業知識涵蓋建築、可持續發展科技、水科學、營養、包容性康健體驗與文化項目。

該公司為更多人獲得健康上，已取得顯著成就。這體現於旗艦目的地 Therme Bucharest（首個獲 LEED 白金認證的健康目的地）和 Therme Erding，它們每年共接待超過 350 萬名遊客。新的發展項目正於曼徹斯特、法蘭克福、多倫多、華盛頓、達拉斯及杜拜進行中。如欲查看更多資料，請瀏覽：thermegroup.com。

關於 CVC Capital Partners

CVC 是一間領先的全球私募市場管理公司，在歐洲、中東及非洲（EMEA）、美洲及亞洲設有 30 個辦事處，管理資產約 2,010 億歐元。CVC 擁有七個互補策略，涵蓋私募股權、二級市場、信貸及基建，CVC 基金已從全球部分領先的退休基金及其他機構投資者獲得超過 2,430 億歐元的注資承諾。由 CVC 私募股權策略管理或提供顧問服務的基金投資於全球約 150 多家公司，這些公司的年度總銷售額超過 1,650 億歐元，僱用近 600,000 名員工。如欲了解更多關於 CVC 的資訊，請瀏覽：www.cvc.com。請在 LinkedIn 上關注我們。

關於 Thermengruppe Josef Wund

Thermengruppe Josef Wund 是歐洲開發及營運 Therme 目的地的先驅之一。集團憑藉其位於 Euskirchen、Sinsheim 及 Titisee 的據點，以其獨特的建築、卓越的客戶服務及全方位的康健方針而聞名。受 Josef Wund 的願景啟發，集團創造了獨特的放鬆環境及最先進的康健體驗。可持續發展、能源效益及負責任地使用資源是每個地點持續發展的核心，其總體目標是在休閒及訪客體驗方面樹立新基準。

