派能科技與越南DAT集團簽署 150MWh 儲能協議，深化東南亞市場布局
新聞提供者派能科技
19 3月, 2026, 05:38 CST
胡志明2026年3月19日 /美通社/ -- 近日，派能科技與越南本土頭部工業自動化及清潔能源服務商DAT集團簽署合作協議。根據協議，派能科技將向DAT集團交付150MWh儲能系統，雙方將在技術、市場與服務層面深度協同，共同推動越南及東南亞地區的能源結構轉型。此次合作是派能科技深化東南亞市場布局的重要一步，也是公司助力區域能源轉型、賦能綠色低碳發展的重要舉措。
近年來，越南清潔能源轉型步伐持續加速，已躋身東南亞儲能市場增長第一梯隊，發展潛力備受行業矚目。根據越南《國家電力發展規劃第八版》（PDP8），2030年電池儲能裝機目標已大幅上調至10-16.3GW，較2023年原定的300MW目標實現跨越式提升。疊加2026年1月正式推出的兩部制電價機制，儲能項目的商業化盈利模式進一步明晰，越南正成為東南亞最具吸引力的儲能市場之一。
派能科技已在東南亞市場深耕多年，搭建了穩定的合作伙伴生態，積累了豐富的項目經驗。此外，派能科技已在越南、菲律賓設立區域服務中心，實現本地化快速響應、高效運維。依托從電芯到系統的垂直一體化研發能力，派能科技得以根據區域市場特點，提供定制化的解決方案，滿足東南亞市場家庭、工商業、發電側儲能等多種場景需求。
DAT集團是越南本土能源領域的知名企業，具備深厚的行業積累和極高的區域影響力。此次與DAT集團的合作，將進一步加強派能科技本地化部署和服務能力。 未來，派能科技將持續融合全球化經驗與本地化資源，助力東南亞地區構建更具韌性、更綠色可持續的能源體系。
SOURCE 派能科技
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