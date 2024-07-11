TKO Spot 「法式運動狂想曲」預熱體壇盛事

Barbapapa亦會現身於樂富廣場「夏日動感派對」及慈雲山中心「競速大挑戰」，跟大家大玩運動遊戲挑戰。 Link Up會員只要於商場消費滿指定金額即可參加，跟大家共度開心暑假！

兩大展覽首次於香港展出 率先感受體育盛事熾熱氣氛

TKO Spot 今次榮幸獲得法國駐港澳總領事館提供多張2024巴黎奧運場館的概念圖相片，於香港首次展出，市民可以近距離觀賞場館的獨特設計，率先感受國際賽事的熾熱氣氛。另外，法國領事館將提供關於奧運歷史的珍貴展品，其中由法國藝術家創作的 「Champion.ne.s」 更是全球首次展出，在法國運動品牌DECATHLON旗艦店內獨家展覽。

Barbapapa現身將軍澳 化身戶外充氣樂園主角

TKO Spot商場3樓的空中戶外運動場地「將軍競技場」，將化身成3.5米高的 Barbapapa主題充氣樂園，樂園內設有多個障礙關卡，包括今屆奧運新增的滑板及攀岩項目。Link Up會員消費滿指定金額，即可獲得充氣樂園入場門券一張；而在DECATHLON店內亦有免費冰壺遊戲體驗，讓大家可盡情投入運動狂熱氣氛！此外，Barbapapa亦會化身成不同運動選手，潛入TKO Spot及領展另一將軍澳商場TKO Gateway的不同角落，與大家打卡互動。

法式文化表演展開序幕 預熱迎接體壇盛事

由法國五月策劃，著名法式銀樂隊「Le Groupe Electrogène」將於7月13日親臨TKO Spot，為市民帶來三場別具法國風情的表演，將音樂、舞蹈和動作融為一體，預先為四年一度體壇盛事加溫。活動期間TKO Spot 部分商戶亦會推出限時折扣優惠，一同為運動員打氣。

Link Up會員獨享 消費換領Barbapapa特別版禮品

由7月11日起至8月25日，Link Up 會員以電子貨幣消費每滿50元，即可獲電子印花一個，儲滿指定數量電子印花可換領Barbapapa精美實用側肩袋及法式焗盤。

禮品換領推廣地點包括：

TKO Spot及街市、 TKO Gateway及街市、彩明商場、樂富廣場及樂富街市、慈雲山中心、何文田廣場及街市、愛民廣場及街市

Barbapapa驚喜穿梭樂富廣場及慈雲山中心 齊玩「夏日動感派對」及「競速大挑戰」

Barbapapa 將會穿梭於樂富廣場及慈雲山中心，跟各位粉絲繼續玩過不停！由7月18日至8月11日，樂富廣場將舉辦 Barbapapa「夏日動感派對」，商場A區美食坊特設「競速賽車」及「風帆大冒險」挑戰，讓大家齊齊化身賽車及滑浪風帆運動員大玩遊戲。Link Up 會員只要消費滿指定金額，即可參加遊戲一次，完成賽事可換取精美禮品。此外一連四個星期日，場內設有不同主題的運動表演及免費體驗環節，讓大人及小朋友都可以一同感受夏日熾熱氣氛！

另外，慈雲山中心與創啟社會科技有限公司聯合舉辦「競速大挑戰」。創啟社會科技致力研發人工智慧及無人機等技術，應用於教育領域及協助有需要人士改善生活質素。由7月11日至8月11日，Link Up會員只要消費滿指定金額，即可參加Barbapapa 主題的「無人機飛行挑戰賽」及「VR遙控車挑戰賽」，自問是操控飛機及遙控車的高手不妨前來挑戰，於限時內挑戰成功更可獲精美禮品一份。

TKO Spot「法式運動狂想曲」 活動詳情：

日期：2024年7月11日至8月25日

時間：上午11時至下午8時

活動地點：TKO Spot

禮品換領地點：TKO Spot、TKO Gateway、彩明商場

樂富廣場「夏日動感派對」

日期：2024年7月11日至8月25日

時間：上午11時至下午8時

地點：樂富廣場

慈雲山中心「競速大挑戰」

日期：2024年7月11日至8月25日

時間：上午11時至下午8時

地點：慈雲山中心

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽 Linkhk.com 。

圖片下載：https://bit.ly/4cVn0ZJ

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲市值最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

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SOURCE 領展