TMGM與NBA布魯克林籃網隊攜手，在澳門連袂呈獻精彩活動

與冠軍零距離的專屬體驗

10月10日至12日，TMGM攜手布魯克林籃網隊舉行為期三天的獨家活動，讓客戶獲得了前所未有的與NBA球星親密接觸的體驗。活動首日的私人見面會上，特邀嘉賓與球隊成員零距離互動。

從球迷日的特別亮相、現場表演，到令人目眩的三分球與灌籃大賽，再到另一日籃網隊以兩分優勢險勝的季前賽，全程高潮迭起。

TMGM首席商務官表示：「我們不僅是邀請客戶參與活動，更是打造了一個融合交易紀律與冠軍級表現的平臺。這兩者都需要瞬間決斷力、堅定不移的專注度以及把握時機的勇氣。」

三項法則，一套制勝公式

交易員分析市場波動與運動員研判賽場局勢有何關聯？答案是萬物相通。TMGM與布魯克林籃網隊的合作，完美詮釋了由三大核心理念構成的強大哲學體系：

思謀制勝：所有勝利皆始於思想。TMGM通過交易工具、市場分析和專業資源賦能交易者，助其磨礪決策力。這種清晰的思維格局，正是布魯克林籃網隊應對每一場挑戰時秉持的致勝心智。

迅捷而動：分秒必爭。TMGM憑藉極窄點差與閃電式交易執行實現精准操作。恰似運動員在賽場上的果斷出擊，TMGM客戶亦能及時捕捉市場機遇。

贏無止境：成功是永不停歇的征程。TMGM交易者與布魯克林籃網隊懷揣著相同的渴求：突破界限、堅韌不拔、精進不息。

雙雄彙聚，共創輝煌

雙方的共鳴不言而喻。正如籃網隊為每一場賽事精心備戰，TMGM同樣為交易者提供全方位的支持，助其自信從容地應對市場。

從親密無間的活動打造了無數難忘時刻，讓交易智慧與運動魅力交相輝映。

隨著活動落幕，TMGM客戶帶著遠超回憶的收穫離開澳門。每一次握手、每聲歡呼與每場共享的勝利，都在印證他們早已深諳的事實：自己是TMGM贏家共同體中不可或缺的一員。

瞭解詳情： 探索體驗

關於TMGM

TMGM （Trademax Global Markets）是全球領先的多資產經紀商，提供外匯、指數、股票等產品的差價合約交易服務。憑藉先進的技術與機構級流動性，TMGM為全球150多個國家的客戶提供安全透明的金融市場接入服務，並受多個司法管轄區監管。

TMGM總部位於澳大利亞悉尼，致力於打造以速度、精准與性能為核心的無縫交易體驗。公司通過直觀的交易平臺、先進的分析工具和穩定的教育資源，為不同層級交易者提供支持。依託科技賦能、市場透明與持續學習機制，TMGM助力每位投資者在交易道路上保持清晰的思路與堅定的信心。

免責聲明：

Trademax Global Limited（交易名稱為TMGM）由瓦努阿圖金融服務委員會（VFSC）授權並受其監管，註冊編號40356，註冊地址為瓦努阿圖共和國維拉港Kumul Highway 1276。本[新聞稿及TMGM]網站所提供的資訊僅為一般性資訊，不構成個人財務建議。在依據本[新聞稿或TMGM] 網站資訊採取行動前，您應結合自身目標、財務狀況及需求評估資訊的適用性。差價合約和保證金外匯交易存在重大風險，未必適合所有投資者。您可能會在交易時遇到損失超過初始入金金額的情況。您並不擁有合約標的資產的所有權和收益權。我們建議您在交易前尋求獨立專業建議。您應通過我們的網站查閱《目標市場認定函》《金融服務指南》《產品披露聲明》《客戶協定》《風險披露聲明》及其他相關法律檔，在確認自身符合投資者適當性要求並完全理解相關風險後，再做出交易決策。本網站提供的產品與服務不適用於美國、加拿大、中國（含中國大陸、香港特別行政區及臺灣地區）及其他法律禁止提供此類產品和服務的國家或地區的居民。

SOURCE TMGM (Trademax Global Markets)