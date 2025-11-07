TMGM × Brooklyn Nets Hadirkan Kolaborasi Spektakuler di Makau

Pengalaman Eksklusif Bersama Para Juara

Pada 10–12 Oktober, TMGM mengadakan acara eksklusif selama tiga hari bersama Brooklyn Nets, dan memberikan kesempatan bagi para klien untuk bertemu langsung dengan para pemain. Acara dimulai dengan sesi pribadi di mana tamu pilihan dapat bertemu langsung dengan tim.

Kemeriahan berlanjut dengan Fan Day dengan penampilan spesial, pertunjukan musik, serta kompetisi seru 3-point dan slam dunk. Lalu, laga pramusim Brooklyn Nets menjadi puncak acara pada hari yang berbeda, berakhir dengan kemenangan tipis dua poin

"Kami tidak hanya mengundang klien ke acara ini," jelas Nick Yang, Chief Commercial Officer, TMGM. "Kami menggelar acara yang memadukan disiplin dalam trading dengan performa juara. Keduanya membutuhkan keputusan cepat, fokus tanpa henti, dan keberanian untuk mengambil peluang."

Tiga Prinsip, Satu Rumus Kemenangan

Apa kesamaan seorang trader yang menganalisis pasar dan seorang atlet yang membaca permainan? Segalanya. Kolaborasi TMGM–Brooklyn Nets melambangkan tiga filosofi:

Berpikir: Setiap kemenangan berawal dari pikiran. TMGM membekali para trader dengan sarana, analisis pasar, dan sumber daya untuk mempertajam pengambilan keputusan — sama seperti kejernihan berpikir yang dimiliki Brooklyn Nets di setiap pertandingan.

Bergerak: Setiap detik sangat menentukan. TMGM memberikan presisi lewat spread ketat dan eksekusi supercepat. Seperti para atlet di lapangan, trader TMGM juga bergerak cepat menangkap peluang.

Menang: Kesuksesan tercapai berkat kegigihan tanpa henti. Para trader TMGM dan Brooklyn Nets memiliki semangat yang sama: menembus batas, tetap tangguh, dan terus berkembang.

Ketika Dua Juara Bersatu

Koneksi yang terjalin sangat jelas. Seperti halnya Brooklyn Nets yang mempersiapkan diri dengan matang untuk setiap pertandingan, TMGM juga membekali para trader dengan sarana dan pengetahuan untuk menaklukkan pasar dengan percaya diri.

Dari sesi pribadi dengan tim hingga Fan Day yang penuh energi dan kemenangan dua poin yang mendebarkan, kemitraan ini menciptakan momen tak terlupakan — di mana keunggulan trading bertemu dengan ketangguhan olahraga.

Ketika acara berakhir, para klien TMGM meninggalkan Makau dan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Setiap jabat tangan, sorakan, dan momen kemenangan menjadi pengingat bahwa mereka adalah bagian dari komunitas pemenang TMGM.

Informasi selengkapnya: Discover the Experience

Tentang TMGM

TMGM (Trademax Global Markets) adalah broker multiaset yang terkemuka di dunia. TMGM menawarkan layanan perdagangan CFD dalam berbagai instrumen, termasuk valas, indeks, saham, dan lain-lain. Dipercaya klien di lebih dari 150 negara, TMGM juga diawasi berbagai otoritas keuangan, TMGM menyediakan akses pasar global yang aman dan transparan melalui teknologi canggih dan likuiditas berstandar investor institusi.

Berkantor pusat di Sydney, Australia, TMGM menghadirkan pengalaman trading yang lancar dengan kecepatan, presisi, dan performa tinggi. TMGM mendukung trader dari semua level melalui platform intuitif, analisis mendalam, dan materi edukasi yang lengkap — membantu setiap individu untuk melakukan trading dengan jelas dan percaya diri lewat teknologi, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Sanggahan:

Trademax Global Limited, beroperasi dengan nama TMGM, diawasi oleh Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) dengan nomor registrasi 40356, beralamat di 1276, Kumul Highway, Port Vila, Republik Vanuatu. Informasi dalam rilis berita dan situs web TMGM bersifat umum, bukan nasihat keuangan pribadi. Sebelum mengambil keputusan berdasarkan informasi ini, Anda harus mempertimbangkan kesesuaian informasi dengan tujuan, kondisi keuangan, dan kebutuhan pribadi. Aktivitas trading CFD dan Margin FX Contracts memiliki risiko tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Anda bisa menderita kerugian yang nilainya lebih besar dari modal awal. Lebih lagi, aktivitas trading dengan instrumen tersebut tidak memiliki aset dasar. Anda sebaiknya membuat pertimbangan secara mandiri sebelum melakukan transaksi. Anda dianjurkan membaca dan mempelajari dokumen seperti Target Market Determination (TMD), Financial Services Guide (FSG), Product Disclosure Statement (PDS), Client Agreement, dan Risk Disclosure yang tersedia di situs resmi TMGM sebelum mengambil keputusan trading. Produk dan layanan TMGM tidak ditujukan bagi warga negara Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok (termasuk Tiongkok Daratan, Hong Kong SAR, dan Taiwan), atau yurisdiksi lain yang melarang layanan TMGM.

