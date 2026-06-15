濟州高端果味烈酒「TOMORA」接連斬獲全球知名烈酒賽事大獎

在大中華區烈酒市場頗具影響力的香港CWSA上，三款TOMORA果味烈酒全部獲獎，其中包括一項雙金獎(Double Gold)。TOMORA還在東京威士忌與烈酒大賽中奪得一枚金牌，進一步證明了其在亞洲主要烈酒市場的競爭力。

在韓國，TOMORA果味烈酒榮獲2026大韓民國酒類大賽(2026 Korea Wine & Spirits Awards)的最高榮譽 -- 全場大獎(Grand Prize)。該品牌又於英國World Drinks Awards摘得金獎，並在美國舊金山世界烈酒大賽白蘭地組別斬獲一金一銀，獲獎足跡遍及韓國、亞洲、歐洲與北美，佳績連連。

「TOMORA果味烈酒的獨特之處在於其完全一體化的生產體系。從濟州柑橘的種植到最終加工和蒸餾，ALMQUIST全程自主管理。與傳統的穀物蒸餾酒不同，這款高端手工精釀烈酒完全採用濟州火山土壤中種植的柑橘汁釀造。每一瓶酒濃縮了約80公斤新鮮濟州柑橘的精華，依托ALMQUIST先進的蒸餾技術，呈現柑橘馥郁香氣、清冽口感，入口餘韻格外順滑。」

品牌口號「Finally, The Perfection」（終得至醇）彰顯出TOMORA的品牌願景：依托濟州天然物產、精湛釀造技術與植根濟州島環境的匠心工藝，打造上乘高端烈酒。

ALMQUIST首席執行官Kim Dong-min表示：「TOMORA不僅獲得香港、東京市場的認可，還贏得英國與美國業界肯定，我們深感榮幸。這些成績證明，濟州柑橘具備成為高端烈酒原料的出眾潛力，也彰顯了ALMQUIST蒸餾技術的全球競爭力。」

ALMQUIST計劃繼續依托TOMORA品牌，讓全球消費者感受濟州的自然底蘊，領略柑橘手工精釀烈酒的全新魅力。公司也希望向世界各地消費者傳遞濟州獨有的風土特色，進一步提升TOMORA手工精釀烈酒在高端烈酒市場的影響力。

SOURCE ALMQUIST