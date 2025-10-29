TOMY將於2025年11月4日至12日舉辦「T-SPARK快閃店 in TAIWAN」 此為面向高級客戶之周邊收藏品牌「T-SPARK」的首場獨立海外活動

- 同步開設「ZOIDS」快閃店，以初代動畫系列《ZOIDS CHAOTIC CENTURY》為主題 -

東京 2025年10月29日 /美通社/ -- 由總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd.開發的，面向15歲及以上人群的「T-SPARK」，其獨立活動「T-SPARK快閃店 in TAIWAN」(T-SPARK POP UP in TAIWAN)將於2025年11月4日（星期二）至11月12日（星期三）在臺灣臺北舉辦。此次為期9天的活動由麗嬰國際股份有限公司主辦，地點位於臺北華山1914文化創意產業園區的7A館。

圖片1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI1fl_d98teCJF.jpg

T-SPARK於2024年5月作為面向高級客戶的周邊收藏品牌推出，此前曾在北美及亞洲等地的海外活動中亮相。而「T-SPARK快閃店 in TAIWAN」將是該品牌在海外舉辦的首場獨立活動。此外，此前在日本為慶祝初代ZOIDS動畫系列25周年而舉辦並廣受歡迎的「Anime ZOIDS 25th ANNIVERSARY POP UP TOUR」快閃活動，也將與T-SPARK活動同期在臺灣舉辦。

活動現場將發售「RMZ-EX01 Blade Liger Mirage L」。這款限量版產品屬於「REALIZE MODEL」系列可動塑膠模型套件，僅僅在亞洲ZOIDS活動現場發售。現場還將展出熱門ZOIDS系列產品，以及包括酷萌變形造型系列Q VILLAGE在內的最新產品。

在同步舉辦的ZOIDS快閃活動中，將展出再現ZOIDS世界的場景模型，以及人氣模型「Blade Liger」的展板和巨型立像。此外，活動期間還將發售以臺灣當地插畫為特色的動漫周邊商品。

TOMY Company角色業務部周邊角色業務分部高級總經理兼負責人田島豐表示：「ZOIDS系列透過動畫作品的播放和系列玩具的售賣，在臺灣廣受歡迎，得到了各年齡段粉絲的支持。我們很榮幸能在臺灣舉辦T-SPARK的首場海外獨立活動及快閃活動。我們期待與臺灣的民眾分享T-SPARK的世界，看到他們以滿滿的Asobi（把玩）精神享受ZOIDS、REALIZE MODEL和Q VILLAGE等周邊收藏商品。」

活動限定商品

亞洲活動限定：

REALIZE MODEL 「RMZ-EX01 Blade Liger Mirage L」

圖片2：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI2fl_Knqv1JsZ.jpeg

- 這款1/100比例的可動塑膠模型套件具有專門設計的可動構造，可實現全身活動，能夠擺出獅型ZOIDS特有的咆哮、奔跑等各種動作姿勢。

- Blade Liger Mirage出現在該公司2000年代作為ZOIDS系列一部分發佈的網路漫畫《ZOIDS妄想戰記》中。它作為「Leo Master」隊長Peter Aesop的座駕，在粉絲中享有極高人氣。（Blade Liger Mirage L是Blade Liger Mirage的一個未裝備攻擊助推器的款式。）

- 本產品配有可再現「雷射刃」啟動狀態的效果部件。該部件由透明樹脂製成，可重現Blade Liger Mirage L的發光狀態。套件中還包含一個駕駛員人偶（普通士兵）。

本產品數量有限，售完即止。

價格：1150新臺幣

版權聲明：(C) TOMY

快閃活動現場售賣商品

含臺灣特色插圖的貼紙

圖片3：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI3fl_4UG7m62m.jpg

圖片4：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI4fl_TDW2j64R.jpg

活動現場將銷售三十餘款紀念品，包括專為「Anime ZOIDS 25th ANNIVERSARY POP UP TOUR」製作的新繪製主視覺圖亞克力立牌和鑰匙扣，以及當地ZOIDS商品。為紀念此次活動，還將售賣以活動舉辦地臺灣為特色的插畫商品（亞克力立牌、貼紙、徽章等）。

主要展品

- ZOIDS 「AZ-13 Cannoli Morga」

圖片5：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI5fl_1ibZ40Tz.jpg

這是一款1/72比例的Cannoli Morga 3D可動套件（可自行組裝的電動玩具）。打開開關後，可再現昆蟲型機器人的獨特奔跑動作。

版權聲明：(C) TOMY

- REALIZE MODEL 「RMZ-014 Red Horn Guylos Color」

圖片 6： https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI6fl_nisp4C0f.jpeg

這是一款1/100比例的可動塑膠模型系列。安裝在身體各部位的武器可啟動，重現各種戰鬥場景。

版權聲明：(C) TOMY

- Q VILLEGE 「QV-05 頭文字D Toyota AE86 TRUENO」(QV-05 Initial D Toyota AE86 TRUENO)

圖片7：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI7fl_VRfra383.jpeg

此為熱門漫畫《頭文字D》(Initial D)主角藤原拓海及其座駕Toyota AE86 TRUENO的套裝。

版權聲明：(C) TOMY (C) Shuichi Shigeno/Kodansha

- Q VILLAGE 「QV-06 頭文字D Mazda RX-7 FD3S」 (QV-06 Initial D Mazda RX-7 FD3S)

圖片8：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202510237658/_prw_PI8fl_efJ9I29q.jpeg

此為熱門漫畫《頭文字D》中角色高橋啓介及其座駕Mazda RX-7 FD3S的套裝。

版權聲明：(C) TOMY (C) Shuichi Shigeno/Kodansha

*圖示商品為原型，最終規格、形狀及顏色可能有所不同。

活動概要

名稱：T-SPARK快閃店 in TAIWAN

同期舉辦「Anime ZOIDS 25th ANNIVERSARY POP UP TOUR」。

*快閃巡演版權聲明：(C) TOMY (C) ShoPro

ZOIDS是TOMY Company, Ltd.的商標，經許可使用。

日期：2025年11月4日（星期二）至11月12日（星期三）

開放時間：10:00-18:00（臺灣當地時間）

地點：臺北華山1914文化創意產業園區7A館

官方網站

Facebook：https://www.facebook.com/share/p/1Cji9dnJpS/

T-SPARK：https://www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/

ZOIDS：https://www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/

