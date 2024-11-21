TOPCon太陽電池效率26.58%！天合光能第28次創造和刷新世界紀錄

江蘇常州2024年11月21日 /美通社/ -- 11月20日，天合光能光伏科學與技術全國重點實驗室宣布，經德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）下屬的檢測實驗室認證，其自主研發的高效n型雙面i-TOPCon電池效率最高達到26.58%，再次創造了TOPCon太陽電池效率新的世界紀錄，這也是天合光能第28次創造和刷新世界紀錄。

距離第27次創造世界紀錄僅僅一個月，天合光能就再次取得技術突破。此次新成果除了采用了天合首創的210×182mm2大面積矩形工業級磷摻雜的直拉法n型硅片襯底和優秀的量子隧穿鈍化接觸技術外，重點對發射極鈍化技術、器件光學陷阱設計以及超細線印刷技術進行提升，實現電池光學和電學性能的再一次提升。

「我們非常高興地宣布技術團隊的最新研發成果，經過權威機構德國ISFH CalTech認證，大面積高效n型i-TOPCon電池最高效率達到26.58%。」天合光能董事長兼CEO、光伏科學與技術全國重點實驗室主任高紀凡說，「這不僅是n型TOPCon電池效率首次突破26%，而且效率提升的速度很快。天合光能將繼續加大對TOPCon電池和組件的研發力度，不斷提升綜合競爭優勢，同時加強知識產權保護，將先進技術牢牢掌握在我們自己手中。」

今年10月份，天合光能率先創造了25.90%的單晶硅TOPCon世界紀錄，打破了Fraunhofer保持7年的TOPCon世界紀錄，打開了TOPCon電池效率天花板。僅過一個月，天合光能再次將效率紀錄推升到26.58%，快速的效率提升標志著TOPCon太陽電池強大的技術潛力，進一步鞏固了天合光能在TOPCon技術上的競爭優勢。

SOURCE 天合光能