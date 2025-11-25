東京全球音樂樞紐Tower Records Shibuya正進行重大革新

新聞提供者Tower Records Japan Inc.
- Tower Records Shibuya在標誌性黑膠樓層引入精釀啤酒
東京2025年11月25日 /美通社/ -- 位於東京澀谷區、由Tower Records Japan Inc.營運的東京標誌性旗艦店Tower Records Shibuya現正進行裝修工程，範圍包括整個1樓及3至6樓部分樓層，預計於2026年2月28日（週六）隆重開幕。為緊貼最新、最前沿的時代潮流趨勢，該店計劃將五個經過全面翻新的樓層自豪地呈現給顧客。
因全球及日本國內J-pop人氣高漲，本次店鋪翻新包括大幅擴充專門樓層「TOWER VINYL」的J-pop黑膠唱片（包括新碟和二手碟）庫存選擇。該樓層完全專注於模擬唱片，已擁有超過10萬張唱片的藏量。
該店亦將於同一樓層推出全新設施「TOWER RECORDS BEER」——一個讓訪客可以沉浸在其喜愛的音樂中，同時享用精釀啤酒的空間，提供一種融合音樂文化與生活方式的體驗，這正是該公司廣為人知的特色。
動漫遊戲區域以收藏大量全球知名作品和系列在顧客中有口皆碑，本次也將大幅擴充，以更豐富的產品更好地服務國際訪客。
每位顧客到訪時必定會踏足的1樓，將從標誌性的醒目入口至銷售樓層後方的收銀處進行全方位改造，繼續作為音樂愛好者發掘最新音樂趨勢的最熱門地點。
店鋪信息
店鋪名稱：Tower Records Shibuya
地址：150-0041東京澀谷區神南1-22-14
營業時間：上午11:00至晚上10:00
休息日：不定時
銷售樓層面積：約5100平方米
開業日期：1995年3月
