新地TOWNPLACE西九旗艦項目入住率高近九成 激活海濱 公開維港全新角度打卡秘境

香港2024年9月10日 /美通社/ -- 新鴻基地產（新地）（0016）旗下優質住宅租賃品牌「TOWNPLACE 本舍」旗艦項目TOWNPLACE WEST KOWLOON，自2023年10月落地西九以來，憑藉其優越的地理位置、多種設施及市場破格概念精準打入年輕才俊市場，廣受市場接納，入住率高近9成，迎來又一個重要的里程碑。

備受國際矚目 屢獲青睞成為官方住宿新寵

作為全港規模最大、專為年輕才俊打造的全新旗艦高品質項目，TOWNPLACE WEST KOWLOON毗鄰維港、地處西九核心地段。幾步之隔直達港鐵南昌站，瞬即連接西九高鐵站、機場快線等重要交通網絡。以創新概念打破傳統租住生活方式，突破單一居住空間為新世代制定個人化高質生活提案及專屬生活圈。同時，TOWNPLACE WEST KOWLOON持續活躍於國際舞台，此前來港巡演的百老滙音樂劇「仙樂飄飄處處聞」演藝團隊，以及即將於10月份在香港舉辦的「世界運動會香港巡迴賽2024」運動員團隊等，均選擇TOWNPLACE WEST KOWLOON作為唯一官方指定住宿。

激活海濱 公開維港全新角度打卡秘境

鄰接TOWNPLACE WEST KOWLOON的本舍碼頭及海濱長廊經過新鴻基地產活化後，夥拍西九文化區海濱長廊香港新晉建築及設計師比賽中獲獎的建築設計事務所New Office Works以仿似海浪設計打造出特色涼亭。涼亭以「水」及「船隻」作為設計元素，互相交錯的頂棚就像船隻停靠在岸邊，視覺特色一流，打卡必到。沿着海濱長廊慢步，可以飽覽近至西九、遠至港島的「零死角」暸闊維港新視角，面朝昂船洲更可觀賞絕美海景日落。寵物友善的戶外休憩空間勢成為西九適合與毛孩海邊散步及打卡的最新熱點。

三大巨型燈光裝置成中秋打卡熱點

臨近中秋，巨型愛心裝置和螢光燈帶裝置將於9月14日至10月15日在本舍碼頭及海濱長廊與大家共度中秋，佳節氛圍滿滿的巨型兔子氣球更會在中秋期間出沒。充滿特色的燈光裝置再搭配上西九獨特的維港海景和中環地標景觀，以及香港日落月升的雙重光景，必定是打卡絕佳熱點。

中秋當晚（9月17日，晚上7時30分至9時30分）更會舉辦「海濱Live Music全民音樂會」，將由《全民造星V》的唱作歌手Mark Chan（陳鴻翔）帶來busking表演，現場亦有面部彩繪、寵物打卡等活動，為住客、旅客、市民及毛孩打造絕佳的中秋體驗及全新打卡秘境。而週六的「假日維港臨海體驗市集」（9月21日，中午12時正至下午6時正）除了面部彩繪及寵物打卡外，更設有多個互動攤位，包括TP SOCIAL CLUB運動體驗、三大型格朝聖探店Mak's Beer麥子啤酒，DIO Cafe Bar朝啡|夕酒 及Guru 24瓹窿瓹罅，適合帶同小朋友及毛孩延續佳節氣氛。此外，諸如海景、日落、戶外草地和城市風光，這些秋日Citywalk（城市漫步）必備元素都能在TOWNPLACE WEST KOWLOON一站式沉浸體驗。

關於「TOWNPLACE 本舍」

「TOWNPLACE 本舍」為新鴻基地產於2018年推出的全新靈活租住品牌，涵蓋TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN兩大生活空間，提供三種租賃方案 —「服務式公寓」、「內置傢俱公寓」及「自置傢俱公寓」，彈性租期短至一個月起，亦配備不同傢俱設計風格滿足住客的不同喜好。

「TOWNPLACE 本舍」進一步擴建人性化的宜居空間，全力配合高端人才的租住體驗，提供全新的「Aparthotel」租住概念選擇。全港規模最大專為高端人才打造的全新旗艦高質量租住項目TOWNPLACE WEST KOWLOON已於2023年10月在西九面世。

「TOWNPLACE 本舍」更為高端人才首設市場獨有的Community概念，真正將住客聯繫起來，幫助他們擴展社交和商業網絡，在居住環境內便能認識到志同道合的人，成為朋友，甚至實現共用經濟，同時昇華住客的生活體驗。

欲瞭解更多相關資訊，敬請關注TOWNPLACE WEST KOWLOON：

網址：https://westkowloon.townplace.com.hk/

地址：西九荔盈街10號

租務熱線

TOWNPLACE WEST KOWLOON：+852 7073 3377

TOWNPLACE SOHO: +852 7073 3300

TOWNPLACE KENNEDY TOWN: +852 9383 9979

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SOURCE 新鴻基地產