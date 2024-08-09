新地「TOWNPLACE 本舍」榮膺世界運動會香港巡迴賽官方指定住宿

香港2024年8月9日 /美通社/ -- 在全球矚目的巴黎奧運會上，中國香港代表團捷報頻傳。截至目前，以江旻憓、張家朗、何詩蓓為代表的運動健將已勇奪兩金兩銅，充分展現了香港體育事業的蓬勃發展。今年10月，香港更將首度承辦萬眾矚目的首個世界運動會巡迴賽，正逐漸成為國際體育盛事的新焦點。

隨著下半年眾多國際體育盛事的陸續到來，作為全港規模最大專為高端人才打造的全新旗艦高質量項目，TOWNPLACE WEST KOWLOON全力支持香港體育盛事發展，匠心締造世界級優質運動設施以及國際水準住宿條件。以當下所倡導的全人健康生活方式，全方位照顧住客健康的住宿體驗，成為一眾運動專業人士的住宿首選，並榮膺世界運動會香港巡迴賽2024運動員團隊在10月香港賽期的唯一官方指定住宿。

世界級運動設施配套 締造絕佳備賽場所

TOWNPLACE WEST KOWLOON的TP SOCIAL CLUB以佔地53,000平方呎的寬敞空間，打造了全港首屈一指的室内外運動場景。這裏不僅有270度維港美景，更配置了世界級的運動器材和完善的服務設施，讓專業運動員在此享受專屬的鍛鍊體驗，開啟沉浸式的備賽節奏。

室內運動空間除了世界級專業設施，亦結合了令人放鬆身心的配備：BEAST STUDIO重量訓練室擁有商業級健身器材，讓運動員挑戰極限；MINDFUL輕量訓練室則以木質調設計，打造出適合瑜伽、冥想等放鬆運動的理想場所。此外，SPIN單車室、STEAM蒸氣室、SAUNA桑拿室等多功能區域，為運動員提供了舒緩身心的綜合解決方案。

室外運動空間將開闊視野與自然療愈完美融合。SKYBOUND POOL無邊際泳池，配備按摩浴缸及冷水浴，讓運動員面朝海景紓緩肌肉；而TOWNPLACE PIER AND PROMENADE本舍碼頭及本舍海濱長廊則提供沉浸式海景SPA，是放鬆身心的宜人場所。HOOPS籃球場為運動員提供了一個與同伴交流、放鬆的絕佳場所。

靈活嶄新長短租住體驗 成為國際級盛事旅遊唯一下榻地

TOWNPLACE WEST KOWLOON一直秉持國際級住宿水準及跨界限創新精神，以此次香港世界運動會巡迴賽為代表，TOWNPLACE WEST KOWLOON不僅為下榻的運動員提供國際級運動設施，更為運動員家屬及賽事觀眾營造靈活便捷、綜合多元的絕佳住宿居所，並以獨特租住體驗吸引更多遊客來港，為是次里程碑式的體育及旅遊盛事造勢。

TOWNPLACE WEST KOWLOON首設「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式，提供短至日租、長至月租乃至年租的租住期限，方便運動員家屬及賽事觀眾就近入住。搭配多元房型、雅緻的室內環境，以及一應俱全的傢俬及智能家居，住客只需拎包入住，即可盡情投入到熾熱的賽事氛圍之中。

此外，憑藉地處西九核心地帶的優越方位及交通條件，TOWNPLACE WEST KOWLOON更為運動員及賽事觀眾提供集觀賽、旅遊於一體的完美方案。外出觀賽，僅需步行5分鐘即可抵達港鐵南昌站。在觀看精彩賽事之餘，香港美景及文化地標更是近在眼前，TOWNPLACE WEST KOWLOON毗鄰維港、設有絕佳海景視野觀景台，靜可觀香港日夜美景，動可便捷遊覽港九商業地標及旅遊熱點如西九文化區等，助力觀眾旅客輕鬆融入香港的城市自然韻律，收穫獨一無二的觀賽及旅遊體驗。

憑藉一系列打破傳統租住模式的創新精神和服務設施，TOWNPLACE WEST KOWLOON將為住戶匠心奉上融工作居住、社交、休閒於一體的「Bleisure」無束縛生活方式，令他們得以毫無顧慮地盡情開拓、打造專屬的盛事旅程。

不止於居所 「TOWNPLACE本舍」突破引領優才社群生活新概念

TOWNPLACE WEST KOWLOON超越傳統居所概念，以獨特的生活場景締造連接，為追求健康生活和豐富社交的優質社群提供一個促進交流探索的平台，種種努力都與世界運動會的精神不謀而合。相比於奧運會，世界運動會同樣是個盛大的國際聚會，各國運動員跨越文化、競技，在此展示自我、相聚交流。

「TOWNPLACE本舍」的TP Community將市場破格概念「Community」及現代健康生活方式達成融合，在關注個人體魄健康的基礎上綜合考量住戶的社交溝通以及精神感受，由此針對性設計社群活動，營造健康的社群氛圍。

TP Community基於TP SOCIAL CLUB的豐富設施和服務，多次與國際及本土高端運動品牌及專家互聯合作，籌備關注身心健康、追求正向反饋的獨家社群活動，例如瑜伽及冥想工作坊、運動鞋品牌分享、登山徒步活動等，匯聚來自不同國度、文化背景的高質素住戶，以多元活動滿足他們休閒娛樂、放鬆身心的生活需求，同時也幫助住戶間打破壁壘，建立和維持國際化的專業人際網路，從而營造一個充滿歸屬感和凝聚力的社區環境，幫助住戶達致身心健康的最佳水平，並在此基礎上拓展職業及人生發展的全新潛能。

— 完 —

關於「TOWNPLACE 本舍」

「TOWNPLACE 本舍」為新鴻基地產於2018年推出的全新靈活租住品牌，涵蓋TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN兩大生活空間，提供三種租賃方案 —「服務式公寓」、「內置傢俱公寓」及「自置傢俱公寓」，彈性租期短至一個月起，亦配備不同傢俱設計風格滿足住客的不同喜好。

「TOWNPLACE 本舍」進一步擴建人性化的宜居空間，全力配合高端人才的租住體驗，提供全新的「Aparthotel」租住概念選擇。全港規模最大專為高端人才打造的全新旗艦高質量租住項目TOWNPLACE WEST KOWLOON已於2023年10月在西九面世。

「TOWNPLACE 本舍」更為高端人才首設市場獨有的Community概念，真正將住客聯繫起來，幫助他們擴展社交和商業網絡，在居住環境內便能認識到志同道合的人，成為朋友，甚至實現共享經濟，同時昇華住客的生活體驗。

欲了解更多相關資訊，敬請關注TOWNPLACE WEST KOWLOON：

網址：https://westkowloon.townplace.com.hk/

地址：西九荔盈街10號

租務熱線

TOWNPLACE WEST KOWLOON：+852 7073 3377

TOWNPLACE SOHO: +852 7073 3300

TOWNPLACE KENNEDY TOWN: +852 9383 9979

新聞稿由LT Heyday亮天文化傳播有限公司代為發出。

SOURCE TOWNPLACE 本舍