Trianz 於 AWS Summit Singapore 推出 Concierto Agentic，將企業轉型中的應用程式、數據及基建整合於一身

此人工智能平台貫穿評估至雲端營運的端對端轉型，一氣呵成。

新加坡2026年5月7日 /美通社/ -- 全球科技公司 Trianz 開創「轉型即服務軟件」(Transformation Services as Software) 先河，今日在 AWS 新加坡峰會 (AWS Summit Singapore) 宣佈正式推出 Concierto Agentic，並於今晚在濱海灣金沙 CÉ LA VI Club Lounge 舉行發佈會。

Concierto Agentic 象徵企業雲端轉型的根本革新，摒棄零散孤立工具及逐項交接的舊模式，改由人工智能 (AI) 統籌的單一平台，以一氣呵成的代理式流程，變革機構的所有科技資產：包括基建、應用、數據庫及數據。

與會者今日可親臨 P6 展位，現場體驗 Concierto Agentic。

Concierto Agentic 解決的問題

過往企業進行雲端轉型，須將評估、遷移、現代化及營運等多個單點產品勉強拼合，每個產品的數據模型、治理層與交付團隊皆互不相通。 結果執行起來七零八落，令成本雪上加霜，項目週期動輒長達數年。

Concierto Agentic 把轉型全程整合於單一平台上，提速推進，一舉消除障礙——從自動化探索、整體擁有成本 (TCO) 分析，以至遷移執行、應用現代化、雲端營運及優化完善，無一遺漏。

Trianz 行政總裁 Sri Manchala 說：「企業轉型向來支離破碎、成本高昂且進度緩慢，原因在於工具本身零散不全。 Concierto Agentic 正正能夠扭轉乾坤。 單一平台，行動一體，貫穿所有資產。」

平台一體

Concierto Agentic 呈獻五大整合式解決方案：

Migrate（遷移） — 端對端雲端遷移，自動波段規劃，並行實踐無阻礙

Modernize（現代化） — 多路徑應用及數據庫現代化：.NET 升級至 .NET Core、Java 容器化、COBOL 轉換為 Java，以及數據庫從 MSSQL 遷移至 PostgreSQL、從 Oracle 遷移至 Aurora——以上過程均與基建遷移並列同行

Manage（管理） — 在單一控制台上實現全生命週期雲端營運，整合資訊科技服務管理 (ITSM)、監控、修補、配置管理數據庫 (CMDB)，並支援自帶自動化工具

Maximize（極致化） — 人工智能驅動的財務營運 (FinOps) 及可觀測性，附帶優化建議、減少浪費、預算預測及可持續發展指標

Concierto Intelligence — 此聯合數據平台內置超過 100 個預設代理式工作流程，支援 50 多種數據來源類型的零複製架構、對話式人工智能界面，以及自主代理執行功能

平台的評估引擎可為基建、應用程式及數據環境提供統一評估及整體擁有成本分析，輸出就緒度評分、工作負載分類、按波段排序的遷移路線圖，以及可直接呈交財務總監的商業案例。

企業級規模

Concierto 面世時已戰績彪炳：橫跨 19 國企業客戶，評估虛擬機器 (VM) 數十萬部，全球坐擁逾 78 間系統整合商及渠道夥伴。

未來動向

今日正式發佈前，已先後於倫敦（4 月 22 日）及班加羅爾（4 月 22 至 23 日）的活動中亮相預覽。 下一里程碑是在 2026 年 6 月 17 日在紐約的活動。

關於 Trianz

Trianz 是一間科技公司，採用「轉型即服務軟件」模式，結合深厚的諮詢專業知識與專屬 Concierto 平台，加快推動企業業務轉型。 Trianz 創立逾 25 載，為北美、歐洲及亞太各地的《財富 5000 強》(Fortune 5000) 企業、政府機關及教育機構提供服務。 Trianz 與所有超大規模的頂尖雲端服務商均保持高級別合作，並持續擴展其生態系統，匯聚全球系統整合商、託管服務供應商與分銷商，這些合作夥伴均使用 Concierto 為其客戶實現轉型。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 trianz.com。

關於 Concierto

Concierto by Trianz 是統一轉型平台，企業憑藉單一界面，即可跨越雲端，探索、遷移、革新、管理並完善其全部科技資產。 Concierto 擁有五大整合解決方案（Migrate、Modernize、Manage、Maximize 及 Intelligence），以人工智能貫穿、環環相扣的平台，取代零散的單點工具，專為滿足企業級安全、管治及擴展需求而設。 此平台旨在交付可衡量的轉型成果：加快價值回報，簡化營運，並於雲端環境間締造一致的營運模式。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 concierto.cloud。

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SOURCE Trianz