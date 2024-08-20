科倫博泰TROP2-ADC蘆康沙妥珠單抗獲第二項NDA，EGFR突變非小細胞肺癌新藥上市申請獲國家藥監局受理

肺癌主要包括非小細胞肺癌（NSCLC）和小細胞肺癌（SCLC），其中NSCLC是最常見的病理類型，約占所有肺癌總數的80%~85%。我國NSCLC患者分子分型不同于西方人群，EGFR突變是常見的變異基因類型，約占我國肺腺癌患者的40%-50% [1]。根據2024 CSCO指南，IV期EGFR突變NSCLC首選EGFR-TKIs治療 [2]；EGFR-TKIs治療耐藥後含鉑化療是目前主要的壹線化療方案；對于EGFR-TKIs及含鉑化療失敗的人群現有治療方案療效欠佳。單藥化療是該人群目前標准治療，多西他賽是最常用的單藥化療，ORR爲3.2%-10.8%，中位PFS僅2個月左右，中位OS約6-8個月 [3,4,5,6,7]。對于經EGFR-TKIs治療失敗且接受過含鉑化療失敗的局部晚期或轉移性EGFR突變NSCLC患者，現有治療方案療效欠佳，存在較大未被滿足的臨床需求，亟需新藥改善患者生存。

公司已就注射用蘆康沙妥珠單抗 (TROP2-ADC) 用于治療經EGFR-TKI和含鉑化療治療失敗的局部晚期或轉移性EGFR突變NSCLC提交該新藥申請。該申請是公司核心産品蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT）獲得NMPA受理的第二個NDA。2024年8月14日，CDE官網公布，該申請擬納入CDE的優先審評審批程序。蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT）用于既往至少接受過2種系統治療（其中至少1種治療針對晚期或轉移性階段）的局部晚期或轉移性三陰性乳腺癌的NDA，已于2023年12月8日獲NMPA受理。

科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「很高興在全國研究者和患者的支持下，該項臨床試驗能夠快速高質量地完成，並且試驗結果在客觀緩釋率(ORR)和無進展生存期(PFS)方面具有顯著統計學意義和臨床意義的改善。科倫博泰始終秉持博愛之心，堅守創新驅動發展戰略，積極探索前沿技術和重大疾病治療的新途徑。針對未被滿足的臨床需求，源頭創新具有差異化優勢及國際化潛力的新藥，爲全球腫瘤領域健康事業貢獻中國力量。」

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四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（股票代碼：6990.HK）是科倫藥業控股子公司，專注于生物技術藥物及創新小分子藥物的研發、生産、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點布局腫瘤、自身免疫、炎症和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與産業化平台，致力于成爲在生物技術藥物創新領域國際領先的企業。公司在ADC、單抗、雙抗、新靶點創新小分子藥物的熱點技術領域均已取得重大進展。公司目前擁有30余個重點創新藥項目，其中10余個項目正處于臨床階段，4個項目已申報NDA，多個臨床試驗爲全球多中心研究，在包括中國和歐美等多個國家同步開展。公司成功構建了享譽國際的ADC開發平台OptiDC™，並基于該平台開發了20余個ADC或新型ADC項目，其中5個ADC項目處于臨床研究階段，2個ADC項目已申報NDA。更多信息請訪問官網https://kelun-biotech.com/。

參考文獻 [1] [中國臨床腫瘤學會(CSCO)(2024)]非小細胞肺癌診療指南. [2] [中國臨床腫瘤學會(CSCO)(2024)]非小細胞肺癌診療指南. [3] Hanna N,Shepherd FA, Fossella Fv, et al.(2004). [4] Randomized Phase lll Trial of Pemetrexed, versus Docetaxel in Patients with Non-Small-Cell Lung CancerPreviously Treated with Chemotherapy.Journa otClcaOncology,22:1589-1597. [5] Jyoti D. Patel, Mleng J, et al. (2023) Clinical charateristics, real-world treatment patterns, and clinicaloutcomes among patients with previously treated metastatic or unresectable EGFR-mutated non-small cellung cancer in the United States. Cancer Research.83:6754. [6] KawaguchiT, Ando M. Asami K, et a. 2014) Randomized phase ll trlal of erlotnib versus docetaxe assecond- or third-line therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer. Docetaxel and Erlotinibung Cancerlra (DEhA)Journa of cinica32(18):1902-1908. [7] Krzakowski M, Ramlau R, Jassem J, et al. (2010)] Phase Ⅲ trial comparing vinflunine with docetaxel in second-line advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy. Journal of Clinical Oncology, 28(1.

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