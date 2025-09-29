True Global Ventures投資組合公司GCEX Group收購GlobalBlock 加速拓展財富與資產管理業務

此次收購將利用GCEX在英國（FCA）、丹麥（FSA/EU）和迪拜（VARA）的多地牌照優勢。GCEX和GlobalBlock將結合GCEX的流動性和監管框架與GlobalBlock專有的AI驅動基金管理技術，加速客戶入駐，並擴展全球產品線和市場覆蓋范圍。

GCEX創始人兼首席執行官Lars Holst評論道：「收購GlobalBlock是GCEX的一次戰略飛躍，擴大了我們的業務范圍、客戶群、團隊和能力。GlobalBlock的創始人打造了一家卓越且盈利的公司，擁有世界級的產品，為客戶提供創新的多元化策略。我們兩家公司在技術上相輔相成，且在創新、服務和誠信方面擁有共同價值觀。」

GlobalBlock聯合創始人David Thomas補充道：「我們很高興能與GCEX攜手合作。他們強大的監管牌照和全球業務布局與我們的商業模式完美契合。此次合作使我們能夠在繼續以GlobalBlock這一客戶信賴的品牌運營的同時，拓展財富管理和數字資產解決方案。」

GCEX賦能機構和專業客戶進入數字資產和外匯差價合約的深度流動性市場，同時提供數字資產的現貨交易和兌換服務。True Global Ventures是GCEX的投資方。

GlobalBlock在財富和資產管理領域的服務包括GB10，這是一個按市值加權並每月進行再平衡的十大加密貨幣多元化投資組合。GlobalBlock的支付解決方案允許客戶使用加密貨幣結算賬單或接收付款，並提供加密資產資金管理服務。

GCEX成立於2018年，是一家開創性的受監管數字主經紀商，為機構和專業客戶提供一流的數字資產和外匯平台。GCEX與頂級的可信流動性提供商、領先交易對手及受監管的數字托管資產機構建立了合作伙伴關系。GCEX提供廣泛的產品和技術解決方案，包括白標服務(White Labels)。

GlobalBlock EU ApS是一家根據丹麥王國相關法律注冊成立的虛擬資產服務提供商。目前，GlobalBlock通過其英國和百慕大業務管理著超過5億英鎊的客戶資產，為高淨值人士、家族及專業投資者提供定制化的投資組合管理解決方案。

