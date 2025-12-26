TutorABC攜手英國牛津推出：12大產業商務英文，賦能企業溝通力

>>「免費體驗」牛津職場英文課： https://www.tutorabc.com/count.asp?code=AO5LOnpQjK

告別「通用英語」，說出「工作專業力」

「牛津職場實戰英文」結合了牛津大學出版社的權威教材與 TutorABC 集團獨家的 AI 智能配對技術。課程設計12大產業專業英文課程模組，分為三大領域：

科技與工程領域：涵蓋製造、汽車、科技與物流等產業，著重技術說明、流程溝通與跨國協作情境。



商務領域：包含金融、銀行、銷售行銷及客戶服務，強化報告簡報、客戶應對、談判與數據溝通能力。



服務與營運領域：面向飯店旅遊、醫療照護、零售與航空服務，聚焦於國際應對、服務品質提升與問題處理等實務表達。

每套牛津職場實戰英文課程皆透過以下五大核心，建立真實的職場戰鬥力：

產業關鍵術語： 掌握該領域必備的行話與專業表達。 職場情境模擬： 涵蓋會議攻防、客戶互動及日常溝通實戰。 實務應用技能： 強化簡報提案、商務談判、信件撰寫及跨國協作能力。 AI 個人化學習：智能配對師資、教材內容與客製練習題。 成效追蹤反饋： 提供清晰的學習反饋與可量化的進步指標。

TutorABC 集團聯合董事長暨執行長楊順銓（Samuel Yang）表示：「在全球化時代，單純會說英文已經不夠。工程師要能清楚解釋技術內容；銀行人才要能談判複雜條款；飯店服務人員要能自信處理國際旅客需求。我們希望透過牛津職場實戰英文，讓學員不只是『學英文』，而是能用英文把工作做到更好，真正提升國際競爭力。」

頂尖國際企業指定培訓機構：賦能國際人才

TutorABC 長期深受國際企業信任，目前已與超過3,000家企業合作，包括 Apple、Mercedes-Benz、Shiseido、Sheraton等跨國品牌。此次推出的12大產業牛津職場實戰英文課程，從企業團隊技能提升，到協助專業人士準備澳洲、英國等地的工作環境，都能提供實際用途強、跨國通用的溝通能力。

TutorABC 集團聯合董事長Rodney Miles補充：「這套專業課程是我們對企業與職場人才的承諾。我們不相信『One-size-fits-all』的方式。企業要培養未來人才，個人要面對全球職涯挑戰，而我們的角色，就是提供有系統、有方向的專業學習路徑，讓學習真的能換成可見的成長與成果。」

關於 TutorABC Group

全球教育集團： 線上英語與中文教育的全球領導品牌，深耕產業逾 20 年，服務遍及 100 多個國家的學習者。

線上英語與中文教育的全球領導品牌，深耕產業逾 20 年，服務遍及 100 多個國家的學習者。 規模與信賴： 全球累計逾1億名用戶，擁有35,000 多名專業師資，並獲 Apple、Google、Microsoft、TSMC、HSBC 和 PwC 等逾3千家企業客戶信賴。

全球累計逾1億名用戶，擁有35,000 多名專業師資，並獲 Apple、Google、Microsoft、TSMC、HSBC 和 PwC 等逾3千家企業客戶信賴。 學術與產業認可： 亞太地區首家獲得最高級別 WASC 認證（2025）的線上教育機構。

亞太地區首家獲得最高級別 WASC 認證（2025）的線上教育機構。 科技與創新： 投入 3 億美元研發經費，擁有 19 項驅動 AI 學習的專利技術。

投入 3 億美元研發經費，擁有 19 項驅動 AI 學習的專利技術。 全球佈局： 總部位於香港，據點遍佈全球，並與 Oxford、Cambridge、National Geographic Learning、Kaplan、ETS 及 Barron's 建立緊密合作夥伴關係。

