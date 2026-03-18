TutorABC擴張留學版圖：結盟全球逾700所頂尖學府，主打「免代辦費」直升捷徑

為全力備戰出國留學的學子，TutorABC 針對全新簽約申請的學生，免費提供雅思 (IELTS) 或托福 (TOEFL) 備考課程，並搭配專屬顧問的一對一落點分析與選校諮詢，協助學生完善升學藍圖。



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打破業界常態，主打「免代辦費」

TutorABC 直接與海外大學官方授權的招生單位合作。當學生順利錄取並註冊入學後，校方會直接撥付招生佣金予 TutorABC。因此TutorABC承諾絕不向學生收取任何額外的諮詢或代辦費用。

此商業模式使 TutorABC 能夠在不增加學生及家長財務負擔的前提下，提供專業的入學指導、申請輔導及語言銜接課程。

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串聯全球名校，升學選擇多元彈性

TutorABC 龐大的合作網絡，讓學生得以輕鬆接觸國際主要留學熱點的眾多學府。學生可申請的學校陣容包括：

英國 ：羅素大學集團 (Russell Group) 及其它頂尖英國名校

：羅素大學集團 (Russell Group) 及其它頂尖英國名校 美國 ：知名公立研究型大學

：知名公立研究型大學 加州大學 (UC) 系統 各分校

各分校 澳洲 ：八大名校 (Group of Eight)

：八大名校 (Group of Eight) 加拿大及其它國際熱門留學國家的頂尖學府

學生與家長可完全自主決定理想校系，TutorABC 將於申請全程提供專業指導與強力奧援。若學生欲申請非合作網絡內的大學，TutorABC 依然能提供精準的申請建議與輔導。

此外，針對競爭極度激烈的世界頂尖名校，TutorABC 亦推出尊榮顧問專案，輔導範圍涵蓋牛津大學、劍橋大學、倫敦政經學院 (LSE)，以及哈佛、耶魯、哥倫比亞與賓州大學等常春藤盟校 (Ivy League)。

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一站式全方位留學輔導

TutorABC 在申請的每個階段，提供按部就班的紮實支援：

落點分析 — 選校策略與升學藍圖規劃 語言培訓 — 雅思與托福備考課程 背景提升 — 學術表現與課外活動履歷指導 文件編修 — 讀書計畫 (SOP)、自傳與申請文件精修 面試特訓 — 海外大學全英文模擬面試 簽證辦理 — 學生簽證輔導與必備文件準備 行前說明 — 出國前學術銜接與生活適應準備

TutorABC留學顧問團隊具備英國文化協會 (British Council) 受訓與官方認證資格，擁有豐富的實戰經驗，能精準掌握全球頂尖學府的錄取門檻與偏好。



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拓展全球視野，翻轉人生的契機

對 TutorABC 共同董事長暨執行長楊順銓 (Samuel Yang) 而言，海外留學的重要性有著深刻的切身體會。

「出國留學往往能改變一個學生的人生軌跡，」楊順銓表示。「這不僅讓學生有機會進入排名更前面的大學、獲得更優質的職涯發展，往往也能締造更高的薪資起點。國際教育能培養自信、獨立思考與全球視野，這些軟實力在當今的競爭環境中已不可或缺。」

具備留學背景的學生能獲取跨國經驗、更道地的外語能力以及全球化的人脈存摺，這些優勢將成為他們順利奪得職場第一張門票、築構成功未來的關鍵籌碼。

「學好英文只是敲門磚，」楊順銓補充道。「出國留學則是賦予學生站上國際舞台、開創無限未來的絕佳機會。」



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強調「適性發展」，精準定位最佳落點

TutorABC 留學部負責人李亭(Ally Lee) 指出，團隊的核心目標不僅是「拿到 Offer」，更是要為每位學生媒合最符合其優勢與長遠職涯發展的大學。

「每個孩子都是獨一無二的，『選對學校』與『成功錄取』同等重要，」李亭表示。「我們與學生及家長深度對談，摸透他們的學術目標、興趣與職涯規劃，進而協助他們申請最能發揮潛能的學府。出發前紮實的準備功課，將是決定學生日後在海外求學表現勝出的關鍵。」

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締造亮眼錄取佳績

近年來，TutorABC 已成功輔導眾多學子躋身全球頂尖大學殿堂，包含麻省理工學院 (MIT)、劍橋大學、哥倫比亞大學、愛丁堡大學、利物浦大學、諾丁漢大學、艾希特大學 (University of Exeter)、布里斯托大學 (University of Bristol)、加州大學系統 (UC System) 等諸多世界一流名校。

學生錄取的科系廣泛涵蓋商管、工程、資訊科學、經濟學與生命科學等熱門領域，許多校友畢業後更直接躍上國際舞台，於跨國企業大展身手。

TutorABC 同時也是英國志奮領獎學金 (Chevening Scholarship) 的重要贊助夥伴。該獎學金由英國政府主導，旨在支持全球菁英赴英深造，被譽為全球最具聲望的國際獎學金計畫之一。此舉充分展現了 TutorABC 推動全球教育發展、培育頂尖學術人才的企業社會責任與承諾。



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立即預約免費諮詢，啟動你的留學計畫

對海外留學感興趣的學生與家長，不妨預約 TutorABC 留學顧問的一對一專屬諮詢，深入探討選校策略、申請時程與語言準備計畫。全新簽約的申請者更有機會獲得免費的雅思或托福備考課程，為您的海外留學之路打下堅實基礎。



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關於 TutorABC

TutorABC 為全球領先的線上教育平台，提供英語和華語培訓、企業內訓、學術先修及留學代辦等多元服務。憑藉深耕業界逾 20 年的豐厚經驗與突破 1 億堂的授課實績，TutorABC 服務版圖橫跨全球 100 多個國家，深受廣大學生、專業經理人、各級學校與企業客戶信賴。

除了個人化學習方案，TutorABC 亦為國際指標性企業提供量身打造的培訓解決方案，指標客戶囊括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、Google、保誠人壽 (Prudential)、資誠 (PwC)、勤業眾信 (Deloitte)、豐田汽車 (Toyota)、賓士 (Mercedes-Benz)、美光 (Micron)、聯發科 (MediaTek) 及鴻海科技集團等，致力協助企業員工全面提升跨國商業溝通戰力。

身為一站式全方位教育平台，TutorABC 更提供完整的國際教育服務，從語言培訓、大學落點分析到海外留學輔導，並與全球數百所大專院校緊密合作。致力於陪伴學習者突破每個階段的成長關卡：從奠定語言基礎、叩關頂尖大學到佈局職涯發展；成為學生與專業人士在國際化浪潮中脫穎而出的最強後盾。



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SOURCE TutorABC