香港德國萊茵TÜV首度舉辦「萃取安全未來：咖啡機與家電高峰會」

德國萊茵TÜV大中華區產品服務高級副總裁楊佳劼在開場致辭中指出：「家電行業正面臨前所未有的合規挑戰，食品接觸材料、化學物質管理與網絡安全要求不再是獨立領域，而是企業必須整合管理的三大核心風險。」他強調，德國萊茵TÜV將持續以專業技術協助企業，助力其建立全方位合規能力，保障品牌價值與全球市場競爭力。

食品接觸材料：全球規範加速分歧，供應鏈治理成行業痛點

隨着歐盟、美國、中國 、日本、及南美等市場的食品接觸材料法規逐步收緊，製造商面臨更嚴格的遷移量測試要求、文件完整性審查及上游供應鏈透明度壓力。

德國萊茵TÜV亞太區食品接觸材料安全經理鄭仲賢詳細介紹了各主要市場的差異化法規與檢測框架。他指出，隨着全球法規逐漸趨嚴，企業若未能建立完善的材料風險評估與文件管理機制，會導致產品上市、成本上升，甚至因上游材料信息，而阻礙市場准入。

TÜV Rheinland LGA Products GmbH 食品接觸材料專家盧湛文分享「不含雙酚A」 轉型的實務挑戰。他表示，雖然全球對雙酚A (BPA )的限制，促使替代材料需求大幅增加，但若企業未能以良好生產規範(GMP)方式管理材料處理、工藝驗證及追蹤記錄，即使使用替代材料仍可能存在不合規風險。

在互動分組討論環節，各品牌代表深入探討如何在企業內部建立食品接觸材料治理系統。這也反映出 FCM 合規已不只是檢測層面的議題，而是一項需要從供應鏈源頭開始的系統工程。

PFAS 法規快速演變：材料替代、檢測方法一致性成焦點

PFAS 因具備防油、防水、防污與耐熱等特性，廣泛應用於咖啡機與家電的塗層、密封件及耐熱材料，使該行業成為 PFAS 法規監管的重點關注領域。

德國萊茵TÜV大中華區電子電氣產品服務材料測試高級經理邱嘉姸指出歐盟、美國等市場對 PFAS 限制從單一物質逐步擴展至「全類別管理」，這意味著品牌必須從根本性重新檢視產品材料架構，而非僅針對特定物質進行排查。

德國萊茵TÜV化學分析全球技術中心負責人符瑞澤(Bernd Fritzsche )隨後深入解析 PFAS 的分析技術。他指出 PFAS 的檢測方法多樣且技術門檻高，需要高度一致的實驗室能力及嚴謹的程序控制。若檢測方法不一致，企業在聲稱「不含 PFAS」時，可能面臨合規風險。

來自全球知名家電品牌 De'Longhi 的食品安全與法規合規負責人 Eleonora Furlanetto 則以企業角度分享了轉用非聚四氟乙烯( PTFE) 及非 PFAS 材料的挑戰。她指出，在追求安全與可持續性的同時，還需兼顧性能保持、耐熱性、成本控制與消費者期望，這是整個行業必須攜手面對的技術與供應鏈課題。

在分組討論中，企業代表一致認為，未來 PFAS 替代材料能否成功應用，關鍵取決於測試方法的全球一致性、供應鏈的技術成熟度，以及跨部門合作的效率。

智能家電網絡安全：連網咖啡機與 AI 裝置的下一波合規浪潮

論壇最後，香港德國萊茵TÜV 電子電氣產品服務業務拓展主任李建蒿介紹了物聯網與 AI 時代的網絡安全趨勢。他分享道，智能咖啡機與智能家電已作為 IoT 裝置，面臨著數據安全、漏洞風險、雲端連線保護等諸多潛在風險。目前，全球多項網絡安全法規正在加速落地，未來網絡安全將與電氣安全、化學安全並列，成為家電的核心合規要求。

香港德國萊茵TÜV執行董事田李茂在總結發言中強調，現代家電的安全不再侷限於單一領域，而是材料安全、化學風險與數字安全的「三位一體」。德國萊茵TÜV將持續協助企業應對跨領域的全球合規挑戰，並推動更具前瞻性的技術交流與產業協同合作。

SOURCE 香港德國萊茵TÜV