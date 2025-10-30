香港德國萊茵TÜV榮獲中電「創新節能企業大獎2025」

以實際行動推動節能減碳與可持續轉型

香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 2025年10月24日，香港德國萊茵TÜV榮獲中華電力有限公司（中電）頒發的「中電創新節能企業大獎 2025 -可持續碳中和大獎 (工業界別) 傑出大獎」，以表彰其在能源效益、減少碳排放及企業可持續轉型方面的卓越表現。

香港德國萊茵TÜV執行董事田李茂表示：「我們非常榮幸獲得中電頒發的『可持續碳中和大獎 (工業界別) 傑出大獎』，這不僅是對我們持續減少自身環境足跡的肯定，更反映我們協助客戶和夥伴共同邁向綠色未來的承諾。可持續發展是重中之重 ，我們必須攜手共進為實現這一目標做出改變。」