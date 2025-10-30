香港德國萊茵TÜV榮獲中電「創新節能企業大獎2025」

新聞提供者香港德國萊茵TÜV
以實際行動推動節能減碳與可持續轉型
香港 2025年10月28日 /美通社/ -- 2025年10月24日，香港德國萊茵TÜV榮獲中華電力有限公司（中電）頒發的「中電創新節能企業大獎 2025 -可持續碳中和大獎 (工業界別) 傑出大獎」，以表彰其在能源效益、減少碳排放及企業可持續轉型方面的卓越表現。
香港德國萊茵TÜV執行董事田李茂表示：「我們非常榮幸獲得中電頒發的『可持續碳中和大獎 (工業界別) 傑出大獎』，這不僅是對我們持續減少自身環境足跡的肯定，更反映我們協助客戶和夥伴共同邁向綠色未來的承諾。可持續發展是重中之重 ，我們必須攜手共進為實現這一目標做出改變。」
「可持續碳中和大獎」旨在表彰透過創新、效率優化及協同行動，在制訂和執行碳中和策略方面表現傑出的機構。於實行碳中和的策略和進程具創新精神與實際成效的企業。香港德國萊茵TÜV憑藉在資源管理、創新與創意、環境影響及合作夥伴四大範疇的出色表現，成為其中一間獲到評審團的認同並榮獲此項殊榮的企業。
在過去一年中，香港德國萊茵TÜV積極推行多項高效節能減碳措施，以降低營運層面的能源消耗與碳排放。除了自身營運層面的努力外， 德國萊茵TÜV還透過全面的可持續發展服務組合，在全球範圍內推動可持續發展，支持企業實現可量化的、基於科學的氣候目標。這些服務涵蓋碳排放核查、產品可持續性、綠色標誌認證、環境管理和ESG、氫能和電動車認證，以及再生能源和循環經濟評估。
