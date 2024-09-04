TÜV萊茵助力德國國家網球隊徵戰戴維斯盃（Davis Cup）
04 9月, 2024, 16:16 CST
香港2024年9月4日 /美通社/ -- 國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構德國萊茵TÜV集團（以下簡稱「TÜV萊茵」）將作為德國國家網球隊戴維斯盃（Davis Cup）中國珠海站的合作夥伴，支持德國隊參加於9月10日至15日在中國珠海橫琴國際網球中心舉行的2024男子網球世界盃暨戴維斯盃決賽小組賽（C組）。百餘年來，這是戴維斯盃首次在亞洲地區舉辦，充分展現了國際網聯對中國網球的信任與認可。TÜV萊茵將在德國隊參與的場次設置專門區域，邀請大灣區的顧客、合作夥伴及員工共賞這一網壇盛事。
戴維斯盃作為國際頂級男子網球團隊賽事，由國際網球總會（ITF）組織，每年吸引來自150多個國家和地區的球隊參加，是世界上最大的年度團隊體育比賽，被譽為「網球世界盃」。戴維斯盃決賽小組賽將在波隆那（A組）、瓦倫西亞（B組）、珠海（C組）和曼徹斯特（D組）同時舉行。德國隊將與美國、斯洛伐克和智利角逐C組比賽。每組前兩名晉級八強，進軍11月19日至24日在西班牙馬拉加舉行的決賽。
德國網球協會（DTB）主席Dietloff von Arnim表示：「我們非常高興TÜV萊茵擔任德國戴維斯盃網球隊的贊助商，陪伴我們共同參與在中國舉行的小組賽階段。我們的球隊及球員們都受益匪淺。」
德國隊長Michael Kohlmann表示：「在中國進行的小組賽對我們來說是一大挑戰，我們非常需要廣大球迷的熱情支持。我相信，有了這份支持，我們能夠成功晉升在馬拉加舉行的決賽。」
TÜV萊茵大中華區首席執行官兼總裁汪如順表示：「我們很榮幸贊助德國國家網球隊參加戴維斯盃這一享有盛譽的賽事。這不僅展示了世界級的競技水平，還將促進我們與客戶之間的價值連結及合作，與我們在大灣區的業務目標不謀而合。更具活力的工作環境，從而提升員工的工作效率和滿意度。 這也是TÜV萊茵集團文化價值的體現，以及我們對員工福祉、團隊合作的重視，進一步加強了我們為所有員工建立支持型社群的承諾。」
SOURCE 德國萊茵TUV大中華區
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