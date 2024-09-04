TÜV萊茵助力德國國家網球隊徵戰戴維斯盃（Davis Cup）

德國網球協會（DTB）主席Dietloff von Arnim表示：「我們非常高興TÜV萊茵擔任德國戴維斯盃網球隊的贊助商，陪伴我們共同參與在中國舉行的小組賽階段。我們的球隊及球員們都受益匪淺。」

德國隊長Michael Kohlmann表示：「在中國進行的小組賽對我們來說是一大挑戰，我們非常需要廣大球迷的熱情支持。我相信，有了這份支持，我們能夠成功晉升在馬拉加舉行的決賽。」

TÜV萊茵大中華區首席執行官兼總裁汪如順表示：「我們很榮幸贊助德國國家網球隊參加戴維斯盃這一享有盛譽的賽事。這不僅展示了世界級的競技水平，還將促進我們與客戶之間的價值連結及合作，與我們在大灣區的業務目標不謀而合。更具活力的工作環境，從而提升員工的工作效率和滿意度。 這也是TÜV萊茵集團文化價值的體現，以及我們對員工福祉、團隊合作的重視，進一步加強了我們為所有員工建立支持型社群的承諾。」

SOURCE 德國萊茵TUV大中華區