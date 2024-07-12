香港德國萊茵TÜV參與ESG Xchange 2024高峰會

12 7月, 2024, 14:18 CST
香港2024年7月12日 /美通社/ -- 國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構香港德國萊茵TÜV成功參加2024年6月27日至28日由世界綠色組織舉辦的第五屆ESG Xchange 2024高峰會。德國萊茵TÜV客製化服務高級技術經理 Ryan Foo出席了6月27日下午的「減碳技術與解決方案」小組討論，並分享了德國萊茵TÜV如何為企業提供第三方認證和保證，涵蓋減碳、再生材料、零廢棄和減排等方面，並強調了這些認證對於推動可持續發展企業的益處。
Ryan解釋說，除了傳統的ISO管理系統認證外，德國萊茵TÜV還協助許多品牌商和供應商減少環境風險，確保社會合規性。品牌商針對行業量身定制或開發專門的項目，以幫助供應商和製造商減少碳足跡。例如，在服裝和紡織行業，要求與上市公司或證券交易所的要求不同。品牌和零售商通常不依賴供應商的ESG報告，而是向供應商發送檢查表或問卷。德國萊茵TÜV可以提供這個問卷驗證服務，協助供應商提高問卷的可信度。
隨著香港交易所和歐盟引入新的氣候要求，協助許多致力於可持續發展的企業處理自身及其供應鏈碳排放時面臨的挑戰，德國萊茵TÜV提供溫室氣體範圍1、2、3的盤查及提供碳排放資料管理平台。該平台將為有碳排放量化需求的企業提供從項目申請、溫室氣體量化、審核，到一鍵生成報告等在內的全流程服務。
2024 ESG Xchange峰會為利益相關者提供了一個與ESG領域領導者交流的平台，探索最佳實踐、可持續供應鏈管理、碳交易和企業碳中和策略。該活動吸引了超過100位國際和本地演講者，展示了數字數據捕捉、碳捕捉、能源存儲和綠色數字資產管理方面的創新技術。峰會與首屆「德國萊茵TÜV質量節」同時舉行，這是一個以「質量、創新和可持續性」為主題的為期一個月的活動，旨在提高公眾對產品質量和安全的認識，為合作夥伴和消費者創建一個互動平台，以促進測試、檢驗和認證行業的更高質量和更可持續發展。
香港德國萊茵TÜV ESG 服務: https://gcn.tuv.com/CN24_A02_ESG
SOURCE 德國萊茵TUV大中華區
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