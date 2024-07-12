香港德國萊茵TÜV參與ESG Xchange 2024高峰會

香港2024年7月12日 /美通社/ -- 國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構香港德國萊茵TÜV成功參加2024年6月27日至28日由世界綠色組織舉辦的第五屆ESG Xchange 2024高峰會。德國萊茵TÜV客製化服務高級技術經理 Ryan Foo出席了6月27日下午的「減碳技術與解決方案」小組討論，並分享了德國萊茵TÜV如何為企業提供第三方認證和保證，涵蓋減碳、再生材料、零廢棄和減排等方面，並強調了這些認證對於推動可持續發展企業的益處。

Ryan解釋說，除了傳統的ISO管理系統認證外，德國萊茵TÜV還協助許多品牌商和供應商減少環境風險，確保社會合規性。品牌商針對行業量身定制或開發專門的項目，以幫助供應商和製造商減少碳足跡。例如，在服裝和紡織行業，要求與上市公司或證券交易所的要求不同。品牌和零售商通常不依賴供應商的ESG報告，而是向供應商發送檢查表或問卷。德國萊茵TÜV可以提供這個問卷驗證服務，協助供應商提高問卷的可信度。