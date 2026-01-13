Twins現身喜茶香港K11 ART MALL門店，聯合共創限定飲品「黑松露炒蛋英紅」

香港2026年1月13日 /美通社/ -- 喜茶香港 K11 ART MALL 門店完成焕新升級，並推出限定靈感茶飲「黑松露炒蛋英紅」（Black Truffle Scrambled Eggs Milk Tea）。品牌特別邀請靈感好友Twins親臨現場出席發佈活動，與公眾一同見證新品亮相及門店全新面貌，吸引大批粉絲及市民到場關注。

是次新品由喜茶攜手Twins共同參與創作，以香港茶餐廳經典風味「黑松露炒蛋」為靈感，將熟悉的港式味覺轉化為全新的茶飲體驗，透過創新形式重新演繹城市飲食記憶。

發佈當日，Twins 現身門店參與製作示範及分享環節，親自體驗飲品出杯過程，並交流創作靈感與品飲感受。黑松露炒蛋是近年香港餐桌上極具代表性的風味之一，今次以茶飲方式呈現，既保留熟悉感，亦帶來新鮮驚喜，展現香港味道的另一種可能。

限定飲品「黑松露炒蛋英紅」是喜茶自2025年以来在全球推出的「茶特调」系列的又一款新品，以英德紅茶作基底，融合真牛乳與布甸質感的鹹香奶底，於出杯時由店員即場削刨新鮮黑松露，香氣於取飲一刻自然釋放。整體風味並非單純重現一道料理，而是將茶餐廳的味覺邏輯拆解與重組，轉化為層次細膩、可細味的茶飲表達。

作為喜茶於香港的重要據點之一，K11 ART MALL 門店已经于2025年12月完成焕新升级，并面向香港消费者推出"画灵感，免费喝茶"、与 Salomon 共同策划"Inspiration Run"在内的系列活动。值得一提的，是次升級以「影」為設計靈感，運用實木元素與層次燈光，營造溫潤而具節奏感的空間氛圍。外立面結合金屬、木格及玻璃結構，讓自然光與室內燈影隨時間流動，呈現含蓄而內斂的美感，呼應香港城市建築的審美精神。

喜茶自2018年進駐香港市場以來，持續推動產品及空間創新。是次於K11 ART MALL推出的限定飲品及門店焕新，正是品牌從香港日常生活出發，將熟悉風味轉化為當代茶飲體驗的最新實踐。目前，喜茶於香港已設有11家門店，覆蓋多個核心商業區，並透過限定產品及門店體驗，深化與本地文化的連結。放眼全球，喜茶已於亞洲、北美、歐洲及大洋洲建立門店網絡，中国港澳及海外門店數目突破 100 間。近年來，品牌以「城市靈感」為創作主軸，於不同市場推出限定產品及跨界合作企劃，持續以當代方式詮釋茶文化，並於國際年輕消費群體中建立清晰品牌辨識度。

限定新品「黑松露炒蛋英紅」於1月13日起於喜茶香港 K11 ART MALL 焕新門店限時供應，歡迎廣大市民到店品嚐。

關於喜茶

喜茶（HEYTEA）2012年創立於廣東江門，是新茶飲開創品牌。喜茶以真茶、真奶打造全球首款芝士茶，建立行業全新標準，堅持選用天然原料，通過產品與空間體驗演繹當代茶文化。目前，品牌在中國港澳及海外地區運營超過100家門店，並持續拓展海外市場，致力於以茶為橋梁傳遞多元文化與潮流生活方式。

