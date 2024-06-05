TYAN亮相 COMPUTEX 2024，揭示針對資料中心計算性能與大規模 AI / 高性能計算基礎架構優化的 AMD EPYC 伺服器平台

創新設計助力各式HPC、原生雲運算與生成式AI工作負載

採用 AMD EPYC 9004 系列處理器的 TYAN 伺服器系列，以其高性能和節能特性為資料中心的擴充提供了創新的解決方案，同時也兼顧了對效率和總體擁有成本（TCO）的要求。

這次TYAN為AI/HPC 領域帶來三款產品。首先是 Transport HX UT85A-B8267，一款8U雙路伺服器，搭載8個AMD Instinct MI300X加速器，配備8個 2.5 寸NVMe U.2 熱插拔、免工具拆裝的硬碟托架，並支援高達 9TB 的DDR5 記憶體，是打造大規模AI 和 HPC 基礎架構的最佳選擇。接著是 Transport HX TN85-B8261，一款2U雙路GPU伺服器，是專為提升HPC和深度學習性能設計的產品，它最多可容納4個雙寬 GPU 卡、2個半高 PCIe 5.0 x16 插槽、24 個 DDR5 RDIMM 插槽和8個 2.5 寸NVMe U.2熱插拔、 免工具拆裝的硬碟托盤。最後是 Transport HX FT65T-B8050，這是款4U直立式單路 GPU 伺服器，支援多達2張高性能 GPU 卡、8 個 DDR5 RDIMM 插槽、8 個 3.5寸 SATA 和 2 個 2.5寸 NVMe U.2 熱插拔、免工具拆裝的硬碟托盤。

為滿足當今企業需求，雲端運算伺服器必須具有卓越的可擴展性、可靠性、效能、能源效率、虛擬化支援以及強大的網路連接能力。TYAN的Transport CX TD76-B8058 是一款2U多節點伺服器，配備4個前置服務節點，每個節點支援16個DDR5 RDIMM插槽、4個熱插拔E1.S硬碟托盤、2個NVMe M.2插槽、1個標準PCIe 5.0 x16插槽和1個OCP v3.0網路擴充卡插槽，這款產品非常適合高密度資料中心部署、前端網頁伺服器以及各種擴展應用。此外，TYAN還推出緊湊型的解決方案-Transport CX GC68C-B8056，這是1U單路伺服器，擁有24個DDR5-4800 DIMM插槽和12個2.5寸NVMe U.2熱插拔、免工具拆裝的硬碟托盤，是一款高性能且節省空間的產品。

此外，為提升資料中心儲存元件之間的資料I/O作業效能，TYAN推出專為雲端儲存應用開發、具備主流 2U規格的 Transport SX TS70-B8056 和 Transport SX TS70A-B8056。Transport SX TS70-B8056 搭載了 12 個前置、可支援 4 個 NVMe U.2的3.5 寸硬碟托盤，並提供 2 個後置 2.5 寸 NVMe U.2 熱插拔、免工具拆裝的硬碟托盤，是大型資料儲存的理想之選。而 Transport SX TS70A-B8056 則專為滿足高資料I/O吞吐量的儲存需求而設計，擁有 26 個 2.5 寸 NVMe U.2 熱插拔、免工具拆裝的硬碟托盤。

在成本效益和高效能之間達到理想平衡

TYAN 的 AMD EPYC 8004 平台專為雲端運算與邊緣計算任務而設計，提供節能與精簡成本的效益。其中，TYAN Transport CX GC73A-B8046 是款緊湊的 1U 伺服器，搭載 12 個可熱插拔的 NVMe U.2 硬碟托盤，同時支援一張雙寬 GPU 卡，非常適合 AI 推理、雲端遊戲和 VDI 應用，此產品更整合了 DC-SCM，能滿足更嚴格的伺服器資安需求。除此之外，TYAN 亦展示了 Tomcat HX S8040 和 Tomcat CX S8047 兩款主機板，皆為打造影音串流和 CDN(內容傳遞網路)設備的理想選擇。

易於使用、經濟實惠、節能高效

最後，TYAN也展出支援最新AMD EPYC 4004系列處理器的伺服器解決方案；擁有標準化管理功能及必要安全特性，此系列解決方案能有效降低商業營運成本，同時能完美滿足雲端服務供應商7x24全天候服務的需求。Tomcat CX S8016 是一款支援 AMD EPYC 4004系列處理器、micro ATX 尺寸的高性價比主機板，也是以下兩款伺服器平臺的基礎核心。Transport CX HG68-B8016是一款6U 5 節點，專為滿足雲端遊戲營運商需求而設計的伺服器，每個伺服器節點可容納一張雙寬高性能遊戲GPU卡，並具有兩個可安裝額外網路卡的PCIe插槽。而Transport CX GX40-B8016則是款精簡型1U伺服器，配備高達4個內置SATA硬碟和一個PCIe 5.0 x16插槽，可有效滿足資料中心和雲端邊緣應用的高性價比運算需求。

關於 TYAN

TYAN為神雲科技旗下之高階伺服器領導品牌，隸屬於神達控股股份有限公司(MiTAC Holdings Corp., TSE:3706)。TYAN致力於高階x86及x86-64位伺服器/工作站主機板與伺服器解決方案之設計製造，產品行銷於世界各地的OEMs、VAR、系統整合商及零售通路。TYAN提供可擴展性、整合化且值得信賴的全系列伺服器及主機板方案，應用於高性能運算、資料中心、巨量資料儲存及安全性設備等市場，協助客戶維持領先地位。更多產品資訊請詳閱網站，TYAN品牌網站https://www.tyan.com/index/ZH/；神雲科技公司網站：https://www.mitacmct.com/

AMD、AMD 箭頭標誌、EPYC 及其相關組合是Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。

SOURCE 神雲科技股份有限公司