次世代運算：神雲科技與TYAN在COMPUTEX 2024發表基於第六代Intel® Xeon®處理器的伺服器，專為AI、高性能計算、雲端及企業工作負載設計

神雲/TYAN第六代Intel Xeon處理器伺服器平台，性能值得信賴且效率卓越

第六代Intel Xeon處理器推出兩個級別的處理器，以滿足不同的需求。Intel Xeon 6700 有高記憶體頻寬和豐富的I/O(高達8個DDR5記憶體通道、可支援高達64組CXL 2.0的88組PCIe 5.0通道)，搭載高核心數的效率核心(E-cores)，可提供高核心密度和卓越的每瓦性能，在處理需要高吞吐量的雲端工作負載時具有顯著優勢。而效能核心(P-cores)則以出色的記憶體頻寬與I/O能力著稱，能在各種工作負載中表現優異，並提供更佳的AI效能；此外，P-cores 內建加速器進一步提升了特定工作負載的效能與效率。E-cores 和 P-cores 採用兼容架構，能共享軟體堆疊，並享有最大的軟硬體供應商生態系統的支援。

這次，神雲展示了兩款搭載第六代Intel Xeon處理器的全新雙路伺服器。其中，TX86-E7148(代號Katmai Pass)是接續英特爾D50DNP系列伺服器的下一代型號，專為高性能計算和AI工作負載量身打造，這款產品在2U機架空間內可容納高達4個計算模組，並同時支援氣冷和液冷兩種散熱技術，適用於各種不同機房基礎架構。而TX77A-E7142(代號Deer Creek Pass)則是英特爾M50FCP系列伺服器的接續機型，具備功能齊全、性能優化的特點，非常適用於處理密集型資料的應用環境。

TYAN則有三款基於第六代Intel Xeon處理器的伺服器產品登場。首先亮相的是 Thunder HX FT83B-B7149，這是一款專為大規模AI 和 HPC平行運算負載所設計的 4U 雙路伺服器，配備 32 個 DDR5 RDIMM 插槽，可支援多達 8 組雙寬 GPU卡與相關運算叢集擴充網路卡，是個適合需要密集型計算的 AI 和 HPC 應用平台。其次是 Thunder CX GC73A-B5660，這台1U單路伺服器，可容納 12 個熱插拔 NVMe U.2硬碟托架、2 個標準 PCIe 5.0 x16 和 2 個OCP v3.0網路擴充卡插槽，適用於本地邊緣運算和高性能儲存應用。最後是Tempest HX S5662，這是一款標準 CEB 尺寸的單路 AI 伺服器主機板，最高可支援4張雙寬GPU 卡部署，並提供 8 個 DDR5 RDIMM 插槽、5 個 PCIe 5.0 x16 插槽、2 個 NVMe M.2 插槽、兩個 25GbE 和一個 GbE網路埠。

第五/四代 Intel Xeon可擴充處理器伺服器：滿足AI、高性能計算和雲端運算日益增長的需求

2023年7月，英特爾將基於Intel 資料中心解決方案事業群(Intel Data Center Solution Group，DSG)設計的產品製造和銷售權移轉予神雲。自彼時起，神雲便持續不斷地投資和支持 DSG 產品，並確保客戶的服務不中斷，並於今年 COMPUTEX 2024中展出數款DSG 產品。其中，英特爾D50DNP 系列伺服器支援第五代/四代 Intel Xeon 可擴展處理器或 Intel Xeon CPU Max 系列，並搭載增強型AI和記憶體分析加速功能，為需要大量平行運算能力的AI與HPC應用提供了充足的運算效能；而英特爾M50FCP 系列伺服器則為眾多主流伺服器應用提供了高速 I/O 和記憶體傳輸速率，帶來傑出的性能。

TYAN也展出了旗下支援第五/四代 Intel Xeon可擴充處理器的多樣化伺服器產品。

首先，是桌邊型AI伺服器-Thunder HX FT65T-B5652，這是款可轉換為機架式的直立式單路伺服器，支援高達 4 張雙寬 GPU 卡。

其次，對於空間有限的資料中心內不同的工作負載要求，TYAN 也有多款適用的高密度伺服器供客戶選擇。2U外型的Thunder CX TD76-B5658可容納 4 個單路伺服器節點，能有效滿足高密度計算需求。1U的Thunder CX GC68A-B7136 則是款輕巧的雙路伺服器，支持16 個 DDR5 RDIMM 插槽與混合的儲存媒體配置。Thunder CX GC79A-B7132 是另一款 1U 雙路產品，具備多達 32 個 DDR5 RDIMM 插槽和全快閃儲存配置。

針對主流的 2U 雙路儲存伺服器，TYAN 展出了 Thunder HX TS75A-B7132 和 Thunder SX TS70A-B7136 兩款平台，這兩款產品均採用混合 2.5 吋硬碟配置，具備高 IOPs 效能特性；此外，TYAN亦同時展出另一款2U的Thunder SX TS70-B7136，搭載了12 個前置、可支援 4 個 NVMe U.2的3.5 寸硬碟托盤，能滿足更高容量的資料儲存需求。而在冷資料儲存方面，TYAN 展出 Thunder SX TX88-B5652，這款單路儲存伺服器在2U空間內配備了 24 個 3.5 吋 SATA 和 2 個 2.5 吋 NVMe 熱插拔、免工具硬碟托架，最高可提供超過400TB資料儲存空間。

除了伺服器系統之外，TYAN 在本次展示中也推出採用第五/四代 Intel Xeon可擴充處理器的多款標準主機板。其中，值得關注的產品包括 Tempest HX S5652，這是款CEB 規格，專為部署多張 GPU 卡而設計的AI 伺服器主機板。此外還有支援高達5個 PCIe 5.0 插槽，採用 EEB 規格的Tempest HX S7130，是主流雙路主機板的理想選擇。

除了前述產品，神雲和TYAN亦展示了其他多樣化的解決方案，以迎合不同需求。其中 TYAN Thunder CX GX40-B5573，搭載 Intel Xeon E-2400 處理器，專為雲端和本地運算而打造的1U單路伺服器，為中小型企業提供了極具吸引力的選擇。此外，神雲也展示了旗下Whitestone 2 ORAN DU 伺服器，支援採用 Intel vRAN 加速技術的第四代 Intel Xeon 可擴充處理器，具備 IEEE1588 時間同步與乙太網路同步功能，將vRAN網路中的前傳(Fronthaul)與中傳(Midhaul)所需的網路卡整合在主機板上，並支援電信機房必要的-48VDC冗餘電源模組。

關於神雲

神雲科技股份有限公司(MiTAC Computing Technology Corp.) 隸屬於神達控股股份有限公司(MiTAC Holdings Corp., TSE:3706)，擁有超過 30 年的設計與製造經驗，專注於大型資料中心，為各種系統和應用提供靈活的定制化供應模式。自 2023 年 7 月起，MiTAC開始接手英特爾資料中心解決方案集團(DSG)伺服器產品之銷售與後續世代產品之規劃設計，為下一代資料中心設備提供先進的解決方案。MiTAC產品陣容涵蓋 TYAN 伺服器、ORAN 伺服器、高性能 AI 伺服器與資料中心產品，以豐富的產品範疇，提供給客戶全方位的企業級解決方案。

神雲科技網站：www.mitacmct.com

MiTAC DSG 網站：https://datacentersolutions.mitacmct.com/

關於 TYAN

TYAN為神雲科技旗下之高階伺服器領導品牌，隸屬於神達控股股份有限公司(MiTAC Holdings Corp., TSE:3706)。TYAN致力於高階x86及x86-64位伺服器/工作站主機板與伺服器解決方案之設計製造，產品行銷於世界各地的OEMs、VAR、系統整合商及零售通路。TYAN提供可擴展性、整合化且值得信賴的全系列伺服器及主機板方案，應用於高性能運算、資料中心、巨量資料儲存及安全性設備等市場，協助客戶維持領先地位。更多產品資訊請詳閱網站，TYAN品牌網站https://www.tyan.com/index/ZH/；神雲科技公司網站：https://www.mitacmct.com/

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