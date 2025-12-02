凌科藥業宣佈其TYK2變構抑制劑LNK01006正式獲得美國FDA許可開展臨床試驗

中國杭州、上海和波士頓2025年12月2日 /美通社/ -- 凌科藥業（浙江）股份有限公司（以下簡稱「凌科藥業」），一家處於臨床階段、專注於免疫與炎症性疾病的創新藥研發公司，今日宣佈其自主研發的創新TYK2變構抑制劑LNK01006已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准開展臨床研究。

LNK01006是一款高腦滲透性、強活性且具有高選擇性的口服TYK2變構抑制劑，作用於JH2結構域。TYK2是IL-12和IL-23信號通路的關鍵調控因子，這些通路會促進Th1和Th17細胞的分化，而Th1/Th17細胞在中樞神經系統（CNS）炎症性疾病（如多發性硬化症）中起著核心作用。抑制TYK2可減少促炎性T細胞的激活，從而降低CNS炎症。LNK01006具有較高的腦滲透性，並在治療和預防多發性硬化症（MS）疾病模型中表現出了優異的療效，具有治療CNS炎症疾病的潛力。

凌科藥業聯合創始人、執行副總裁Michael Lawrence Vazquez博士表示：「LNK01006獲得FDA臨床許可是我們探索TYK2變構機制創新成果的關鍵里程碑，這款具備中樞神經系統滲透能力的TYK2抑制劑，經過精心設計，可以穿越血腦屏障（BBB），在中樞神經系統中實現高暴露。我們依托藥物化學原理和分子設計策略，對其理化性質、活性與選擇性進行了優化。TYK2變構抑制劑通過結合JH2結構域能實現較高的特異性，避免了對JAK1/2/3的交叉抑制，這使得高選擇性TYK2抑制劑可有效調控致病性免疫信號通路，而不會廣泛抑制其他JAK通路的生理功能。我們期待推動這一具有潛力的創新分子進入臨床階段，為飽受神經炎症相關疾病折磨的患者帶來新的治療選擇。」

凌科藥業聯合創始人、首席科學官汪俊博士表示：「LNK01006是一款新型的高腦滲透性TYK2變構抑制劑，旨在調控與中樞神經系統疾病密切相關的炎症通路，包括I型干擾素及IL-12/IL-23信號通路。基於來自人類遺傳學、患者基因表達研究以及多個神經炎症動物模型中展現出的良好療效，LNK01006為亟需創新治療方案的中樞神經系統疾病提供了全新的治療策略，我們期待進一步驗證其潛在的臨床價值。」

關於凌科藥業：

凌科藥業由來自輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）和強生（Johnson & Johnson）的資深藥物研發專家和高管共同創立，是一個處於臨床階段的新藥研發公司。公司致力於發現和開發用於治療免疫和炎症性疾病的創新藥物。在更高目標的驅動下，凌科藥業旨在成為市場領導者，通過開發創新療法，滿足未被滿足的臨床需求。我們力求以差異化的創新療法惠及全球患者。至今為止，凌科藥業已經開發出多款自主研發的一類臨床新藥，並獨立或攜手國際合作夥伴在全球展開了多個臨床實驗 。

SOURCE 凌科藥業