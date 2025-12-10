【U Community社群四週年】每天陪您倒數聖誕

社群4週年聖誕狂賞 | 完成指定任務贏3,000多份聖誕禮物

聖誕將至，不妨帶同親朋好友食聖誕大餐！如心酒店推出一系列聖誕節限定自助餐，為賓客呈獻多款冰鎮海鮮、惹味肉類及特色甜品！現時只需簡單登記，即有機會贏得如心酒店豪華雙人自助餐，用多款特色美食填滿佳節！

活動日期：即日起至2026年1月1日

登記免費食聖誕大餐

【最後登記召集】聖誕活動2｜聚會打卡必備！LIFETASTIC聖誕蛋糕

LIFETASTIC今個冬日亦暖心推出3款聖誕限定蛋糕！現時只需簡單登記，就有機會贏走原個LIFETASTIC聖誕限定蛋糕，分別有「LIFETASTIC X Conspiracy 聖誕朱古力核桃蛋糕」、「聖誕法國忌廉士多啤梨蛋糕」及無麩質「聖誕香印提子西瓜蛋糕」共三款，適合親友聚會共度溫暖節日時光！

活動日期：即日起至2025年12月14日

我想贏免費聖誕蛋糕

【最後登記召集】聖誕活動3 ｜agnès b. CAFÉ聖誕蛋糕

另一款agnès b. CAFÉ聖誕蛋糕同樣誠意十足。agnès b. CAFÉ聖誕蛋糕「Let It Snow」結合焦糖朱古力慕絲、紅車厘子蛋糕及榛子朱古力海綿，口感層次豐富，觀賞食用兩相宜！簡單完成指定聖誕任務，即有機會免費試食7吋聖誕蛋糕，聖誕聚會必備！

活動日期：即日起至2025年12月14日

登記試食聖誕蛋糕

【進行中】聖誕活動4｜ 聚餐首推！麒麟一番搾啤酒套裝

難得與老best聚餐，當然唔少得配返杯啤酒放鬆一下！麒麟一番搾「和風廚具禮品套裝」包含全新推出兩款鑄鐵煎鍋同秋楓啤酒杯，以及麒麟一番搾啤酒兩罐。簡單完成指定任務，即有機會贏得麒麟一番搾「和風廚具禮品套裝」，年尾聚會為自己cheers！

活動日期：即日起至2025年至12月31日

想收到聚餐必備啤酒套裝

精彩聖誕活動——旅遊篇

【敬請期待】聖誕活動5 ｜拍vlog必備！Insta 360 GO Ultra隨身相機連配件

難得去旅行，自然要以相機時刻記錄旅程！這個時候，一部便攜的vlog相機便顯得尤為重要！Insta 360 GO Ultra隨身相機在畫質與續航力方面均全面升級，磁吸設計輕鬆解放雙手拍攝第一視角，「I人」都可以隨時隨地記錄生活！完成聖誕限定任務，即有機會贏取這部效能卓越的vlog隨身相機！

活動日期：2025年12月11日至2026年1月1日

*密切留意 社群官方帳號 公佈活動詳情

【進行中】聖誕活動6｜ 輕渡假首選！Klook酒店住宿連餐飲體驗

臨近年尾，不少人都計劃安排更多旅程以放鬆身心。除了日本或韓國，亦有不少家庭選擇前往深圳展開短途親子旅程，帶同子女享受兩日一夜放電時光。社群今年聖誕聯同Klook送出深圳酒店住宿連餐飲套票，只需簡單登記即有機會免費體驗深圳酒店住宿，當中盡包網紅打卡位、豐富餐飲，絕對是年底輕渡假首選！

活動日期：2025年12月10日至2025年12月31日

我想免費去酒店staycation

【敬請期待】聖誕活動7｜ 外遊必備！自由鳥亞洲旅遊數據卡1,500張

旅行一定要確保擁有充足的數據用量，讓您隨時隨地導航及搜尋行程！今個聖誕，社群將為您送上自由鳥「2日亞洲旅遊數據卡」，每日享盡1GB全速及無限數據，適用於中國大陸、日本、韓國、台灣地區、新加坡、馬來西亞、泰國等12個地區！現只需簡單登記，即有機會免費領取SIM卡，讓您外遊上網零負擔！

活動日期：2025年12月16日至2026年1月5日

*密切留意 社群官方帳號 公佈活動詳情

社群4周年聖誕狂賞2025｜玩樂篇

【敬請期待】聖誕活動8｜ AIA友邦嘉年華門票連代幣400套

每年最令人期待的活動，莫過於去友邦嘉年華，橫掃各攤位遊戲贏公仔，玩盡刺激機動遊戲，再打卡享受合家歡時光！完成簡單登記即有機會贏得「友邦嘉年華」門票兩張連代幣，讓您在維港美景襯托下，盡情投入歡樂慶典！

活動日期：2025年12月18日至2026年1月7日

*密切留意 社群官方帳號 公佈活動詳情

【進行中】聖誕活動9｜ Namco遊戲代幣10,000個連李錦記醬料套裝

12月為子女準備假期好去處，建議去室內遊樂場玩遊戲、夾公仔、迎聖誕！只需要完成簡單聖誕任務，就有機會免費得到Namco遊戲代幣連家居必備李錦記醬料套裝，分別有「大辣蝦米辣椒油」及「頭道原釀減鹽頭抽」，靚太們即刻把握機會將親子好禮帶回家！

活動日期：即日起至2026年1月4日

贏走免費遊戲代幣連醬料套裝

【進行中】聖誕活動10｜ Chiikawa粉絲注意！送您Chiikawa公仔100 隻

召集Chiikawa家長！今個聖誕，又係時候將小可愛一族接回家！社群免費送出Chiikawa公仔共100隻，當中包括可愛又趣致的遊樂園系列。現時只需簡單登記，就有機會免費帶走Chiikawa公仔，與小可愛們共度聖誕！

活動日期：即日起至2025年12月28日

免費帶走Chiikawa公仔

【敬請期待】聖誕活動11｜親子放電必去！送您Super Sports Park門票

趁小朋友聖誕假期，不妨帶他們前往全港最大室內運動遊樂場「Super Sports Park」放放電！場內設有逾20款運動遊戲，包括滑板場、滾軸溜冰場及彈床等設施，讓孩子盡情發揮潛能。只需簡單登記，即有機會免費贏取Super Sports Park門票，邊暢玩邊享受節日氣氛！

*密切留意 社群官方帳號 公佈活動詳情

社群4周年聖誕狂賞2025｜加碼U Fun獎賞

聖誕活動陸續有來！凡於2025年12月8日、15日及19日完成一系列聖誕限定任務，即可獲得加碼U Fun獎賞，獲得足夠U⁠ ⁠Fun即可於優惠專區兌換精選優惠券、禮品及⁠專⁠享⁠禮遇。即刻下載 U Lifestyle App 成為會員贏加碼獎賞，及追蹤《社群》 Instagram 獲取更多最新活動資訊！

聖誕佳節共度溫韾親子時光 | 加入配對計畫參加合作試用



立即成為《社群》親子創作者賺現金賞

聖誕節將至，是時候帶子女打卡各地聖誕燈飾迎佳節！社群現正召集一眾爸爸、媽媽KOL加入 「社群創作有價企劃」 第四回（截止報名日期為2025年12月31日），分享節日點滴及日常生活，賺取現金獎賞！即刻加入成為社群U Creator，分享 聖誕親子好去處、育兒心得、家庭活動、興趣班推介、升學攻略等 ，將帖文流量變現，帖文越多人觀看就賺得越多，輕鬆賺取額外育兒基金！



加入「社群創作有價企劃」

加入親子合作配對計畫 優先參加品牌聖誕活動

聖誕節將至，想帶同子女一同參加各大品牌節日主題活動，並提前感受聖誕氣氛，各位爸爸媽媽記得填表登記《社群》 「親子合作配對計畫」 ，完成後就有專人為您配對試用活動，歡迎新手父母參加，獲得免費育兒產品！大家有機會參與豐富親子品牌活動、產品試用、工作坊體驗等限定合作。立即登記，今年與家人共度一個難忘又夢幻的聖誕！



填表登記「親子合作配對計畫」

U Lifestyle全新功能《U GO》整合香港最新、最熱門的拍拖、文青、親子、打卡、商場、戶外好去處及活動，更提供睇Show日程及搶飛情報，等您輕鬆掌握各大演唱會及表演資訊！最新推出《U GO必去榜》集合各類港人熱推TOP 20好去處及活動，大家可以透過評分及收藏心水活動，分享體驗並成就榜單！立即追蹤《U GO》 Instagram 睇更多聖誕好去處及活動推介啦！

