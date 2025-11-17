U Community社群 親子放電三重賞：親子必備好禮大放送 | 預告送人氣IP公仔/主題樂園門票 | 分享親子節日點滴賺現金賞

活動1 | 投選帖文送Häagen-Dazs™雪糕禮券

全新 「社群 內容共創 企劃」活動 ，現正熱烈進行中！活動集合四大熱門主題及多篇由U Creator創作的精彩內容，由全民投票選出「最強U Creator」！由即日起至12月10日，一連四個星期，只要在四個指定活動帖文內投選「心水帖文」並留言，即有機會贏取 Häagen-Dazs™ HK$50 雪糕禮券！

活動日期：即日起至2025年12月10日

投票贏免費雪糕禮券

活動2 | 投選「最喜愛親子室內遊樂場」 送夾公仔機

近年室內遊樂場成為親子放電活動的首選，相信各位港爸港媽都有心水！由即日起至12月31日，參加「您最喜愛的親子室內遊樂場」投票活動並簡單留言，即有機會贏得日本人氣夾公仔機景品。投票結果將成為《U GO必去榜》親子好去處排行榜，作為全港新手爸媽們的參考！

活動日期：即日起至2025年12月31日

參加投票贏走夾公仔機玩具

活動3 | 招募200位BB！登記送AQUA PRO+TECH嬰兒親膚濕紙巾

轉季天氣忽冷忽熱，要防止小朋友肌膚變得敏感，AQUA PRO+TECH「嬰兒親膚濕紙巾」絕對是家長們守護嬰兒健康的好幫手！現時只要簡單登記，即有機會免費贏得「AQUA PRO+TECH嬰兒親膚濕紙巾」三包，全方位守護初生嬰兒的肌膚！

活動日期： 即日起至2025年12月3日

參加活動贏免費嬰兒親膚濕紙巾

精彩活動預告｜送日本人氣IP公仔、馬灣主題樂園門票

除上述進行得如火如荼的親子活動之外， 社群 精彩活動陸續有來！除了免費送出全城瘋搶日本人氣IP公仔之外，而且更有機會免費領取備受家長小朋友歡迎的人氣馬灣主題樂園門票！用豐富的親子活動及獎品獎勵自己，同時提前預熱聖誕！

*密切留意 社群官方帳號 公佈活動詳情

將親子生活變成最好的聖誕禮物 | 加入配對計畫參加合作試用

立即成為《社群》親子創作者賺現金賞

聖誕節假期來臨，不妨帶同子女一同打卡聖誕燈飾，歡度節日時光！社群現正召集一眾親子KOL加入 「社群創作有價企劃」 第四回，分享節日點滴及日常生活，賺取現金獎賞！即刻加入成為社群U Creator，分享 聖誕親子好去處、育兒心得、家庭活動、興趣班推介、升學攻略等 ，將帖文流量變現，帖文越多人觀看就賺得越多，輕鬆賺取額外育兒基金！

加入「社群創作有價企劃」

加入親子合作配對計畫 優先參加品牌聖誕活動

聖誕節將至，想帶同子女一同參加各大品牌節日主題活動，並提前感受聖誕氣氛，各位爸爸媽媽記得填表登記《社群》 「親子合作配對計畫」 ，完成後就有專人為您配對試用活動！有機會參與豐富親子品牌活動、產品試用、工作坊體驗、體驗等限定合作。立即登記，今年與家人共度一個難忘又夢幻的聖誕！

填表登記「親子合作配對計畫」

緊貼《U GO》| 掌握最新最熱門活動、好去處資訊

U Lifestyle全新功能《U GO》整合香港最新、最熱門的拍拖、文青、親子、打卡、商場、戶外好去處及活動，更提供睇Show日程及搶飛情報，等您輕鬆掌握各大演唱會及表演資訊！最新推出《U GO必去榜》集合各類港人熱推TOP 20好去處及活動，大家可以透過評分及收藏心水活動，分享體驗並成就榜單！立即追蹤《U GO》 Instagram 睇更多好去處及活動推介啦！

即睇最新好去處及活動情報

我們同時歡迎商戶為U Lifestyle提供商品贊助，U Lifestyle 將提供一站式服務包括：

於U Lifestyle平台安排活動招募及宣傳品牌，宣傳平台覆蓋各社交媒體丶網站及應用程式邀請合適而高質的U Creator參與試玩、試用、試食構思不同主題及切入角度以觸及目標客戶群。透過內容行銷，U Creator與品牌互惠互利，為品牌爭取更多曝光機會，同時有助品牌於目標客戶群建立可信賴的正面形象。

如有任何查詢或合作，請聯絡：U Lifestyle， [email protected]

立即到App Store/ Play Store下載 U Lifestyle App ，瀏覽精彩生活內容及資訊！

SOURCE U Lifestyle