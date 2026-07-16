U Lifestyle《社群》推出2026親子暑假放電企劃
新聞提供者U Lifestyle
16 7月, 2026, 14:00 CST
精彩暑期活動及獨家福利一覽｜全新免費試題下載專區
新一回「社群創作有價企劃」強勢加推：召集親子KOL加入變現流量
香港2026年7月16日 /美通社/ -- 暑假開始，正是家長為子女規劃充實假期的黃金機會。U Lifestyle《社群》全方位為您帶來一系列暑期活動攻略、放電好去處及親子獨家福利，並隆重推出全新「U Community研學室」專區供家長免費下載小學及幼稚園工作紙。
此外，早前大受歡迎的「我的Chill賞假期」填色比賽反應空前熱烈，共收到逾700份學校及幼稚園學生的精美作品，比賽結果已公佈並展開網上作品展，為小朋友打造展現才華的專屬舞台；《社群》更趁勢加推全新一回「社群創作有價企劃」，鼓勵小小KOL透過分享日常生活賺現金賞，與廣大家長攜手玩轉今個暑假。
社群暑期親子活動一覽 | 精彩暑期親子活動及福利一覽
全新「研學室」學習資源庫上線 | 免費下載小學及幼稚園升學試題
U Community親子專區推出全新「研學室」資源庫，提供幼稚園 (K1-K3) 至小學 (P1-P6) 中文、英文、數學練習教材，供大眾免費下載及列印。由幼兒認知訓練題目，到小五、小六呈分試試題，配對題、計算題、應用題、閱讀理解應有盡有。家長可因應子女的學習進度及能力，自行挑選相應課題的工作紙或試題供子女溫習。善用暑假空餘時間溫故知新，為新學年做好萬全準備。
「我的Chill賞假期」填色比賽結果公佈 | 參賽作品已登陸網上作品展
「我的Chill賞假期」填色比賽活動圓滿結束，得獎名單亦同步揭曉。為感謝一眾充滿想像力的「Chill級小畫家」踴躍參與，我們誠邀家長、學校視藝科及課外活動老師、畫室導師一同入場觀賞「Chill級小畫家網上作品展」。展覽以吉祥物「UU熊」視角出發，近距離呈現小畫家們圍繞太空旅行、環遊世界、海底世界等主題的曠世佳作，每幅畫作都令人眼前一亮。
*小提示：於搜尋欄輸入參加者姓名，即可快速查看特定小朋友的吸睛作品。
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新一回「社群創作有價企劃」召集中 | 加入配對計畫參加合作試用
「社群創作有價企劃」第六回強勢登場 | 成為《社群》創作者將流量變現
「社群創作有價企劃」累計超過80,000位社群U Creator成功加入，有賴於一眾U Creator支持，全新一回「社群創作有價企劃」正式開放報名。不論是熱愛記錄育兒生活的爸爸媽媽，還是旅遊達人、美妝 KOL、Foodie 及寵物主人，只要在《社群》持續分享生活點滴，即可輕鬆將流量變現，賺取無上限現金賞。帖文觀看次數越多，賺得越多。由AI精準為您配對最合適的品牌合作，定期為您派Job，增加大量廣告品牌合作機會。誠邀各位KOL、KOC或MI一齊參與，輕鬆賺取額外收入。
報名日期：即日起至2026年12月20日
召集爸媽加入親子合作配對計畫 | 聯同小小KOL優先解鎖親子品牌活動
想將溫馨的親子日常，轉化為源源不絕的豐富驚喜？《社群》「親子合作配對計畫」持續招募一眾熱愛分享生活的新手爸媽、具表演欲的小小KOL進駐加入。成功登記即有專人為您配對試用活動。將有機會優先參與豐富親子品牌暑期活動、全新遊樂場試玩、產品試用及工作坊體驗等限定合作。立即登記，與孩子共創珍貴的盛夏回憶同時，擴大網絡影響力。想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊。
招募星級親子專家 | 運用專業知識擴大讀者網絡
U Community社群現正積極尋找熱心於親子大眾教育的執業專業人士、教育單位及親子品牌代表攜手合作 ，加入「星級親子專家」計劃，為廣大父母提供最值得信賴的育兒後盾。星級親子專家將與《社群》共同製作高質量的親子資訊及內容。聯手為大眾拆解各種育兒迷思及傳遞正確育兒知識。歡迎註冊西醫、中醫、牙醫、營養師、校長、親子品牌代表加入，合作推動公眾教育，高效擴大讀者網絡。
精彩社群活動 | 勁送香港海洋公園門票、酒店自助餐等好禮
《社群》現正送出香港海洋公園門票慶祝「大熊貓生日」，暑假一齊入園參加派對放放電。今個暑假將陸續推出一系列震撼送禮活動，包括免費送親子夏日出遊必備驅蚊噴霧、五星級酒店自助餐等禮遇，豐富好禮將源源不絕送上，敬請期待。
*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情
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SOURCE U Lifestyle
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