U Lifestyle《社群》推出2026親子暑假放電企劃

社群暑期親子活動一覽 | 精彩暑期親子活動及福利一覽

全新「研學室」學習資源庫上線 | 免費下載小學及幼稚園升學試題

U Community親子專區推出全新「研學室」資源庫，提供幼稚園 (K1-K3) 至小學 (P1-P6) 中文、英文、數學練習教材，供大眾免費下載及列印。由幼兒認知訓練題目，到小五、小六呈分試試題，配對題、計算題、應用題、閱讀理解應有盡有。家長可因應子女的學習進度及能力，自行挑選相應課題的工作紙或試題供子女溫習。善用暑假空餘時間溫故知新，為新學年做好萬全準備。

即去親子專區下載免費試題

「我的Chill賞假期」填色比賽結果公佈 | 參賽作品已登陸網上作品展

「我的Chill賞假期」填色比賽活動圓滿結束，得獎名單亦同步揭曉。為感謝一眾充滿想像力的「Chill級小畫家」踴躍參與，我們誠邀家長、學校視藝科及課外活動老師、畫室導師一同入場觀賞「Chill級小畫家網上作品展」。展覽以吉祥物「UU熊」視角出發，近距離呈現小畫家們圍繞太空旅行、環遊世界、海底世界等主題的曠世佳作，每幅畫作都令人眼前一亮。

*小提示：於搜尋欄輸入參加者姓名，即可快速查看特定小朋友的吸睛作品。

「Chill級小畫家網上作品展」傳送門

立即追蹤《親子樂園 Smart Kids》Facebook及Instagram，由育兒心得、著數送禮到週末放電好去處應有盡有，一手掌握最新、最好玩嘅親子活動資訊。

新一回「社群創作有價企劃」召集中 | 加入配對計畫參加合作試用

「社群創作有價企劃」第六回強勢登場 | 成為《社群》創作者將流量變現

「社群創作有價企劃」累計超過80,000位社群U Creator成功加入，有賴於一眾U Creator支持，全新一回「社群創作有價企劃」正式開放報名。不論是熱愛記錄育兒生活的爸爸媽媽，還是旅遊達人、美妝 KOL、Foodie 及寵物主人，只要在《社群》持續分享生活點滴，即可輕鬆將流量變現，賺取無上限現金賞。帖文觀看次數越多，賺得越多。由AI精準為您配對最合適的品牌合作，定期為您派Job，增加大量廣告品牌合作機會。誠邀各位KOL、KOC或MI一齊參與，輕鬆賺取額外收入。

報名日期：即日起至2026年12月20日

加入「社群創作有價企劃」

召集爸媽加入親子合作配對計畫 | 聯同小小KOL優先解鎖親子品牌活動

想將溫馨的親子日常，轉化為源源不絕的豐富驚喜？《社群》「親子合作配對計畫」持續招募一眾熱愛分享生活的新手爸媽、具表演欲的小小KOL進駐加入。成功登記即有專人為您配對試用活動。將有機會優先參與豐富親子品牌暑期活動、全新遊樂場試玩、產品試用及工作坊體驗等限定合作。立即登記，與孩子共創珍貴的盛夏回憶同時，擴大網絡影響力。想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊。

填表登記「親子合作配對計畫」

招募星級親子專家 | 運用專業知識擴大讀者網絡

U Community社群現正積極尋找熱心於親子大眾教育的執業專業人士、教育單位及親子品牌代表攜手合作 ，加入「星級親子專家」計劃，為廣大父母提供最值得信賴的育兒後盾。星級親子專家將與《社群》共同製作高質量的親子資訊及內容。聯手為大眾拆解各種育兒迷思及傳遞正確育兒知識。歡迎註冊西醫、中醫、牙醫、營養師、校長、親子品牌代表加入，合作推動公眾教育，高效擴大讀者網絡。

立即報名成為星級親子專家

精彩社群活動 | 勁送香港海洋公園門票、酒店自助餐等好禮

《社群》現正送出香港海洋公園門票慶祝「大熊貓生日」，暑假一齊入園參加派對放放電。今個暑假將陸續推出一系列震撼送禮活動，包括免費送親子夏日出遊必備驅蚊噴霧、五星級酒店自助餐等禮遇，豐富好禮將源源不絕送上，敬請期待。

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

緊貼《U GO》| 掌握最新最熱門活動、好去處資訊

《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：

立即到《U GO》及追蹤《U GO》Instagram睇更多活動、好去處及演唱會資訊。

想在碎片化時代精準鎖定目標客戶？U Lifestyle歡迎各大商戶進行贊助與廣告合作。我們憑藉對市場的敏銳洞察，推出多款針對性強、靈活高效的廣告與 O2O轉化方案，助您跨平台將流量轉化為實質銷量。

我們同時提供一站式整合服務包括：

全渠道活動招募及品牌宣傳：全面覆蓋各大社交媒體、網站及應用程式；

U Creator體驗營銷：配對並邀請優質創作者進行試玩、試用及試食；

精準內容行銷：定制多元主題切入目標客群，助品牌建立值得信賴的正面形象。

立即到App Store/ Play Store下載U Lifestyle App，瀏覽精彩生活內容及資訊。

SOURCE U Lifestyle