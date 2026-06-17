U Lifestyle《社群》玩轉夏日狂賞

夏日限時好禮 | 【1】請您去海洋公園水上樂園

夏天當然要去水上樂園玩水清涼一下。海洋公園水上樂園設有多達27個室內及室外遊樂設施，當中包括人氣必玩的七彩滑水梯、激流漂流等水上活動。有動有靜，大人細路都玩得盡興。6月23日起只需於《社群》簡單登記，就有機會免費暢玩海洋公園水上樂園，今個暑假盡情投入玩水樂趣。

活動日期：2026年6月23日至2026年7月14日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

夏日限時好禮 | 【2】送您機場豪華貴賓室通行券

暑假最適合安排親子出國旅行，一場完美假期就由機場開始。《社群》請各位免費體驗機場豪華貴賓候機室，盡享貴賓室美食及舒適環境，起程前可以避開人潮放鬆身心。現時只需完成簡單任務，就有機會贏走機場豪華貴賓室入場券兩張，Check-in 後即可輕鬆候機，優雅地開展旅程。

活動日期：即日起至2026年6月30日

登記免費入機場貴賓室

夏日限時好禮 | 【3】送您嬰幼兒夏日防護套裝

夏日帶小朋友出遊放電，最怕蚊叮蟲咬及猛烈紫外線曬傷BB肌膚。《社群》現時送出法國護膚品牌Mustela「嬰幼兒夏日防護套裝」，包括專為初生嬰兒而設的SPF50低敏高效防曬乳、高效防曬棒及嬰幼兒驅蚊乳液，簡單登記就有機會免費贏走全套，成份溫和不刺激，戶外活動都能有效全面保護BB幼嫩肌膚。

活動日期：即日起至2026年6月30日

登記贏走嬰幼兒夏日出遊好物

召集Foodie、旅遊、親子KOL | 加入配對計畫參加合作試用

全新社群活動配對系統 | 精準配對專屬社群活動

《社群》全新創作者活動配對系統強勢登場。我們現正熱烈招募全港Foodie、旅遊、美妝及親子 KOL、KOC或MI填表加入配對系統。系統將由專人精準配對合適的社群活動，讓參與者有機會優先參與品牌試食、試玩、產品試用、豐富送禮及廣告合作，享受各類專屬福利。透過平台定期派Job，不僅能輕鬆賺取現金賞，更能全面展現個人影響力，讓更多粉絲與知名品牌主動發掘個人才華。

立即填表配對專屬活動

成為Buffet導「嚐」員 | 率先免費試食各大酒店自助餐

炎炎夏日，最適合舒舒服服「擦餐勁」。U Community社群「Buffet 導『嚐』員」企劃進行得如火如荼，持續招募一眾識食Foodie以專業視角試食全港高質酒店自助餐。入選者將獲邀免費試食各大星級酒店自助餐，分享食評更有機會獲得更多品牌合作機會。想將美食熱誠轉化為專屬福利？立即加入企劃，搜羅全港最強自助餐。

登記成為Buffet 導「嚐」員

加入親子合作配對計畫 | 優先參加品牌親子專享活動

各位爸爸媽媽加入《社群》「親子合作配對計畫」，即有專人配對試用活動。用戶將有機會率先參與豐富親子品牌活動、產品試用及工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品。立即登記，創造美好親子時光。想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊。



填表登記「親子合作配對計畫」

社群創作有價企劃最後召集 | 成為《社群》創作者賺額外收入

「社群創作有價企劃」第五回招募已進入最後階段。即刻把握機會，於6月21日前登記加入成為《社群》創作者，通過審核後即可分享生活賺現金賞。無論分享美食、美妝心得、親子日常、旅遊點滴，或是隨心分享生活日常，只要成為社群U Creator，於《社群》發佈帖文，就能輕鬆將帖文流量變現。帖文觀看次數越多，賺得越多，更有機會被更多廣告品牌發現，爭取更多合作機會。誠邀各位內容創作者一齊參與，輕鬆賺外快。

登記日期：即日起至2026年6月21日

加入「社群創作有價企劃」

緊貼《U GO》|掌握最新最熱門活動、好去處資訊

《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：

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SOURCE U Lifestyle