U Lifestyle《社群》親子同樂大激賞激送主題樂園門票/人氣自助餐/CHIIKAWA特展景品/嬰兒用品等好禮｜召集Foodie率先試食星級酒店自助餐

社群親子同樂大激賞 | 精彩活動內容及預告

【進行中】Chill賞去大熊貓生日派對—— 1. 送出100張主題樂園門票

8月正值大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」、媽媽「盈盈」及爸爸「樂樂」的生日月，香港海洋公園將特別化身為「大熊貓生日嘉年華」。想免費同熊貓BB慶祝生日，現時只需於《社群》簡單登記，就有機會免費贏走香港海洋公園門票兩張，除了可以打卡超萌Panda Friends，更能盡情投入消暑玩水設施，度過圓滿暑假。

活動日期：即日起至2026年8月4日

免費贏走海洋公園門票

【進行中】Chill賞打卡Cafe —— 2. 請您食LUNA Cafe雙層芝士蛋糕

人氣芝士蛋糕品牌「Luna Cake」近年與菲林相機店「Panda Camera」合作，於銅鑼灣開設首個主題聯乘店。現場除了可以品嚐招牌北海道雙層芝士蛋糕及特飲外，更設有 Fujifilm經典黑綠色巨型相機打卡位，展現極簡美學。現時只需簡單登記，即有機會免費食到招牌新品「白桃烏龍雙層芝士蛋糕」，更有機會贏走LUNA x Panda Camera限定菲林相機，相機迷及蛋糕迷不容錯過。

活動日期：即日起至2026年8月5日

免費食北海道雙層芝士蛋糕

【進行中】Chill賞安心育兒 —— 3. 免費送出Poled HK奶樽消毒機+智能涼感墊

炎炎夏日帶BB外出充滿挑戰，最怕猛烈陽光令BB汗流浹背。想確保BB時刻保持衛生及舒適，《社群》現時送出韓國品牌Poled HK兩款皇牌育兒好物，包括專利風扇設計能快速降溫的「智能手推車涼感墊」，及採用LED UV殺菌專利技術的「奶樽消毒機」。現時只需完成簡單任務，即有機會免費贏走，隨時隨地守護BB健康。

活動日期：即日起至2026年8月11日

贏走嬰兒升級用品

【進行中】Chill賞清爽無蚊 —— 4. 送您Parakito驅蚊噴霧

暑假帶小朋友去戶外放電，最擔心蚊叮蟲咬。U Community社群今次聯同法國天然防蚊品牌PARAKITO，分別送出專為敏感肌同12個月大以上幼童而設的「7小時敏感肌驅蚊噴霧」及戶外運動或水上活動必備的「8小時防水驅蚊噴霧」，兩款均主打無化學避蚊胺及零酒精，成分溫和親膚不刺激。現時只需於《社群》簡單登記，就有機會免費得到，同子女享受無蚊假期。

活動日期：即日起至2026年8月17日

免費贏走天然驅蚊噴霧

【敬請期待】Chill賞親子出行 —— 5. 送您Stokke全新嬰兒車

想零負擔帶BB外出散步，每位新手父母都需要一部輕巧而且有避震功能的嬰兒車。《社群》於今次「Chill賞」企劃邀請大家試用Stokke®全新推出的「YOYO5嬰兒手推車 6+月齡模式」，車身輕巧而且可單手摺疊，配備優異避震及睡籃、坐立等多種模式，讓BB坐得安穩，爸媽都推得安心。

活動日期：2026年8月11日至2026年9月1日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

【敬請期待】Chill賞健康守護 —— 6. 免費送出AQUA PRO+TECH嬰幼兒出遊消毒套裝

夏天出遊必備低敏消毒法寶。新手爸媽必備一套AQUA PRO+TECH「嬰幼兒出遊消毒套裝」有齊「嬰兒親膚濕紙巾」及「全效防疫消毒滅菌噴霧」，成分無酒精不傷皮膚，隨時為手部及用品殺菌，時刻呵護BB幼嫩肌膚。

活動日期：2026年8月20日至2026年9月9日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

【敬請期待】Chill賞寶寶安坐 —— 7. 送出Cybex Lemo嬰兒成長椅

初生BB的成長階段中，一張實用又靈活的成長椅除了能方便家長照顧子女之外，更能訓練嬰兒坐姿及培養用餐專注力。《社群》將會送出Cybex Lemo嬰兒成長椅，具備後腳防翻安全設計及單手靈活高度調節功能，精準配合孩子快速成長，維持最舒適的坐姿。

活動日期：2026年8月25日至2026年9月15日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

親子繽紛Buffet祭 | 免費試食星級酒店自助餐

【敬請期待】Chill賞任食狂歡 —— 8. 請您食五星級酒店自助餐

想今個假期過得更加充實，不如帶同一家大細一同去酒店食自助餐，任食海鮮輕鬆回本。《社群》即將送出尖沙咀人氣酒店自助餐體驗，全新推出關西主題自助晚宴，輕鬆任食松板和牛鲜貝皇帝蟹腳清酒鍋、蠔肉海老大阪燒、各款海鮮。各種自助餐禮遇將持續為大家送上，敬請期待。

活動日期：2026年8月13日至2026年9月2日

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成為Buffet導「嚐」員 | 率先免費試食各大酒店自助餐

炎炎夏日，最適合舒舒服服「擦餐勁」。U Community社群「Buffet 導『嚐』員」企劃進行得如火如荼，招募一眾識食Foodie以專業視角試食全港高質酒店自助餐。入選者將獲邀免費試食各大星級酒店自助餐，分享食評更有機會獲得更多品牌合作機會。想將美食熱誠轉化為專屬福利？立即加入企劃，搜羅全港最強自助餐。

登記成為Buffet 導「嚐」員

召集CHII友投票最喜愛角色 | 贏走CHIIKAWA特展景品

CHIIKAWA熱潮直捲全港。「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展即將於8月舉行，各位CHII友準備好入場打卡，並入手各款特展限定「旋轉木馬系列」精品呢？免費贏走CHIIKAWA「旋轉木馬系列」景品機會來了。由8月3日起，只要於《社群》活動頁面投選最喜愛的CHIIKAWA角色，完成簡單任務就有機會贏走精美景品，投入小可愛的夢幻世界。

活動日期：2026年8月3日至2026年8月23日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

全新「研學室」上線 | 免費下載小學及幼稚園升學試題及工作紙

U Community親子專區推出全新「研學室」資源庫，提供幼稚園 (K1-K3) 至小學 (P1-P6) 中文、英文、數學練習教材，供大眾免費下載及列印。由幼兒認知訓練題目，到小五、小六呈分試試題，配對題、計算題、應用題、閱讀理解應有盡有。家長可因應子女的學習進度及能力，自行挑選相應課題的工作紙或試題供子女溫習。善用暑假空餘時間溫故知新，為新學年做好萬全準備。

即去親子專區下載免費試題

立即追蹤《親子樂園 Smart Kids》Facebook及Instagram，由育兒心得、著數送禮到週末放電好去處應有盡有，一手掌握最新、最好玩嘅親子活動資訊。

新一回「社群創作有價企劃」召集中 | 加入配對計畫參加合作試用

「社群創作有價企劃」第六回進行中 | 成為《社群》創作者賺現金賞

「社群創作有價企劃」累計超過80,000位社群U Creator成功加入，有賴於一眾U Creator支持，全新一回「社群創作有價企劃」熱烈進行中。不論是熱愛記錄育兒生活的爸爸媽媽，還是旅遊達人、美妝 KOL、Foodie 及寵物主人，只要在《社群》持續分享生活點滴，即可輕鬆將流量變現，賺取無上限現金賞。帖文觀看次數越多，賺得越多。由AI精準為您配對最合適的品牌合作，定期為您派Job，增加大量廣告品牌合作機會。誠邀各位KOL、KOC或MI一齊參與，輕鬆賺取額外收入。

報名日期：即日起至2026年12月20日

加入「社群創作有價企劃」

召集爸媽加入親子合作配對計畫 | 聯同小小KOL優先解鎖親子品牌活動

《社群》「親子合作配對計畫」持續招募一眾熱愛分享生活的新手爸媽及具表演欲的小小KOL進駐加入。成功登記即有專人為您配對試用活動。將有機會優先參與豐富親子品牌暑期活動、全新遊樂場試玩、產品試用及工作坊體驗等限定合作。立即登記，與孩子共創溫馨的親子日常。

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填表登記「親子合作配對計畫」

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SOURCE U Lifestyle