U Lifestyle《社群》親子同樂大激賞激送主題樂園門票/人氣自助餐/CHIIKAWA特展景品/嬰兒用品等好禮｜召集Foodie率先試食星級酒店自助餐

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U Lifestyle

29 7月, 2026, 14:00 CST

香港2026年7月29日 /美通社/ -- U Lifestyle《社群》人氣「Chill賞」企劃盛大回歸想為子女安排更充實又難忘的暑假活動？由U Community社群成為一眾新手爸媽的最強後盾今個盛夏，為各位家長重磅送出一連串暑期放電指南及狂賞福利，有齊主題樂園門票、星級酒店自助餐、大熱CHIIKAWA特展景品、多款實用嬰兒用品等熱門好禮及親子獨家玩樂情報。與此同時，《社群》亦提供試題資源庫，供家長免費下載幼稚園至小學練習工作紙，陪小朋友「寓學習於玩樂」，輕鬆玩轉精彩暑假

緊貼「Chill賞親子放電祭」最新活動詳情

社群親子同樂大激賞 | 精彩活動內容及預告

【進行中】Chill賞去大熊貓生日派對—— 1. 送出100張主題樂園門票
8月正值大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」、媽媽「盈盈」及爸爸「樂樂」的生日月，香港海洋公園將特別化身為「大熊貓生日嘉年華」想免費同熊貓BB慶祝生日，現時只需於《社群》簡單登記，就有機會免費贏走香港海洋公園門票兩張，除了可以打卡超萌Panda Friends，更能盡情投入消暑玩水設施，度過圓滿暑假

活動日期：即日起至2026年8月4日

免費贏走海洋公園門票

【進行中】Chill賞打卡Cafe —— 2. 請您食LUNA Cafe雙層芝士蛋糕
人氣芝士蛋糕品牌「Luna Cake」近年與菲林相機店「Panda Camera」合作，於銅鑼灣開設首個主題聯乘店。現場除了可以品嚐招牌北海道雙層芝士蛋糕及特飲外，更設有 Fujifilm經典黑綠色巨型相機打卡位，展現極簡美學現時只需簡單登記，即有機會免費食到招牌新品「白桃烏龍雙層芝士蛋糕」，更有機會贏走LUNA x Panda Camera限定菲林相機，相機迷及蛋糕迷不容錯過

活動日期：即日起至2026年8月5日

免費食北海道雙層芝士蛋糕

【進行中】Chill賞安心育兒 —— 3. 免費送出Poled HK奶樽消毒機+智能涼感墊
炎炎夏日帶BB外出充滿挑戰，最怕猛烈陽光令BB汗流浹背。想確保BB時刻保持衛生及舒適，《社群》現時送出韓國品牌Poled HK兩款皇牌育兒好物，包括專利風扇設計能快速降溫的「智能手推車涼感墊」，及採用LED UV殺菌專利技術的「奶樽消毒機」。現時只需完成簡單任務，即有機會免費贏走，隨時隨地守護BB健康

活動日期：即日起至2026年8月11日

贏走嬰兒升級用品

【進行中】Chill賞清爽無蚊 —— 4. 送您Parakito驅蚊噴霧
暑假帶小朋友去戶外放電，最擔心蚊叮蟲咬U Community社群今次聯同法國天然防蚊品牌PARAKITO，分別送出專為敏感肌同12個月大以上幼童而設的「7小時敏感肌驅蚊噴霧」及戶外運動或水上活動必備的「8小時防水驅蚊噴霧」，兩款均主打無化學避蚊胺及零酒精，成分溫和親膚不刺激現時只需於《社群》簡單登記，就有機會免費得到，同子女享受無蚊假期

活動日期：即日起至2026年8月17日

免費贏走天然驅蚊噴霧

【敬請期待】Chill賞親子出行 —— 5. 送您Stokke全新嬰兒車

想零負擔帶BB外出散步，每位新手父母都需要一部輕巧而且有避震功能的嬰兒車《社群》於今次「Chill賞」企劃邀請大家試用Stokke®全新推出的「YOYO5嬰兒手推車 6+月齡模式」，車身輕巧而且可單手摺疊，配備優異避震及睡籃、坐立等多種模式，讓BB坐得安穩，爸媽都推得安心

活動日期：2026年8月11日至2026年9月1日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

【敬請期待】Chill賞健康守護 —— 6. 免費送出AQUA PRO+TECH嬰幼兒出遊消毒套裝
夏天出遊必備低敏消毒法寶新手爸媽必備一套AQUA PRO+TECH「嬰幼兒出遊消毒套裝」有齊「嬰兒親膚濕紙巾」及「全效防疫消毒滅菌噴霧」，成分無酒精不傷皮膚，隨時為手部及用品殺菌，時刻呵護BB幼嫩肌膚。

活動日期：2026年8月20日至2026年9月9日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

【敬請期待】Chill賞寶寶安坐 —— 7. 送出Cybex Lemo嬰兒成長椅
初生BB的成長階段中，一張實用又靈活的成長椅除了能方便家長照顧子女之外，更能訓練嬰兒坐姿及培養用餐專注力《社群》將會送出Cybex Lemo嬰兒成長椅，具備後腳防翻安全設計及單手靈活高度調節功能，精準配合孩子快速成長，維持最舒適的坐姿

活動日期：2026年8月25日至2026年9月15日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

親子繽紛Buffet祭 | 免費試食星級酒店自助餐

【敬請期待】Chill賞任食狂歡 —— 8. 請您食五星級酒店自助餐
想今個假期過得更加充實，不如帶同一家大細一同去酒店食自助餐，任食海鮮輕鬆回本《社群》即將送出尖沙咀人氣酒店自助餐體驗，全新推出關西主題自助晚宴，輕鬆任食松板和牛鲜貝皇帝蟹腳清酒鍋、蠔肉海老大阪燒、各款海鮮。各種自助餐禮遇將持續為大家送上，敬請期待

活動日期：2026年8月13日至2026年9月2日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

成為Buffet導「嚐」員 | 率先免費試食各大酒店自助餐

炎炎夏日，最適合舒舒服服「擦餐勁」U Community社群「Buffet 導『嚐』員」企劃進行得如火如荼，招募一眾識食Foodie以專業視角試食全港高質酒店自助餐入選者將獲邀免費試食各大星級酒店自助餐，分享食評更有機會獲得更多品牌合作機會。想將美食熱誠轉化為專屬福利？立即加入企劃，搜羅全港最強自助餐

登記成為Buffet 導「嚐」員

召集CHII友投票最喜愛角色 | 贏走CHIIKAWA特展景品

CHIIKAWA熱潮直捲全港「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展即將於8月舉行，各位CHII友準備好入場打卡，並入手各款特展限定「旋轉木馬系列」精品呢？免費贏走CHIIKAWA「旋轉木馬系列」景品機會來了由8月3日起，只要於《社群》活動頁面投選最喜愛的CHIIKAWA角色，完成簡單任務就有機會贏走精美景品，投入小可愛的夢幻世界

活動日期：2026年8月3日至2026年8月23日

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全新「研學室」上線 | 免費下載小學及幼稚園升學試題及工作紙

U Community親子專區推出全新「研學室」資源庫，提供幼稚園 (K1-K3) 至小學 (P1-P6) 中文、英文、數學練習教材，供大眾免費下載及列印。由幼兒認知訓練題目，到小五、小六呈分試試題，配對題、計算題、應用題、閱讀理解應有盡有。家長可因應子女的學習進度及能力，自行挑選相應課題的工作紙或試題供子女溫習。善用暑假空餘時間溫故知新，為新學年做好萬全準備

即去親子專區下載免費試題

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新一回「社群創作有價企劃」召集中 | 加入配對計畫參加合作試用

「社群創作有價企劃」第六回進行中 | 成為《社群》創作者賺現金賞
「社群創作有價企劃」累計超過80,000位社群U Creator成功加入，有賴於一眾U Creator支持，全新一回「社群創作有價企劃」熱烈進行中不論是熱愛記錄育兒生活的爸爸媽媽，還是旅遊達人、美妝 KOL、Foodie 及寵物主人，只要在《社群》持續分享生活點滴，即可輕鬆將流量變現，賺取無上限現金賞帖文觀看次數越多，賺得越多。由AI精準為您配對最合適的品牌合作，定期為您派Job，增加大量廣告品牌合作機會誠邀各位KOL、KOC或MI一齊參與，輕鬆賺取額外收入

報名日期：即日起至2026年12月20日

加入「社群創作有價企劃」

召集爸媽加入親子合作配對計畫 | 聯同小小KOL優先解鎖親子品牌活動
《社群》「親子合作配對計畫」持續招募一眾熱愛分享生活的新手爸媽及具表演欲的小小KOL進駐加入。成功登記即有專人為您配對試用活動。將有機會優先參與豐富親子品牌暑期活動、全新遊樂場試玩、產品試用及工作坊體驗等限定合作。立即登記，與孩子共創溫馨的親子日常

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  • 【最新活動】搜羅全港最新最熱門商場活動、快閃店、藝術展覽、嘉年華、市集及工作坊，讓用戶精準鎖定行程。
  • 【睇Show】提供最齊全的睇Show日程，涵蓋本地及海外大型演唱會和表演藝術節目。獨家「搶飛提示」功能會於門票開賣前發出提醒，提醒用戶搶購心儀門票。
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  • U Creator體驗營銷：配對並邀請優質創作者進行試玩、試用及試食；
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